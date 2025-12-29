Fautuaina e le Palemia a Samoa ia faiaoga – afai o a’afia i fualaau faasaina – faamavae mai galuega

Apia - SAMOA

“Afai o e a’afia, fai le mea e tatau ona fai; faamavae ae alu e a’oa’o tagata e felelei faapena.”

O se lu’itau lea na tu’uina atu e le Afioga i le Palemia a Samoa, i le La’aulialemalietoa Leuatea Polataivao Fosi Schmidt, i faiaoga uma o Samoa, i sa latou feiloaiga na faia i le taeao ananafi, i le Kolisi a Vaimauga.

O se tasi nei o fono, mai i fono e tele, ua faataunu’uina e le Palemia talu ona tula’i mai, ma taitai o le malo, na aofia ai Faatonu uma o ofisa ma matagaluega a le malo, o Faipule o nu’u ma afio’aga, o le asosi a le ofisa o le soifua maloloina, o komiti faafoe o lo’o mataituina pisinisi ma kamupani faapea ma fa’auluuluga o Ekalesia, e soalaupuleina ai ni mataupu taua o lo’o feagai ma le malo, ina ia atina’eina ai le galulue faatasi mo se lelei o le atunu’u atoa.

I le fonotaga ma faiaoga i le aso ananafi, sa talanoaina ai le faatinoga o galuega a faiaoga, o le pa’u o fuainumera o su’ega faitau tusi ma le numera, o totogi, o le tulaga o galuega ma le alualu i luma o le a’afia o fanau aoga faapea faiaoga, i vaega o fualaau faasaina.

O le saunoaga a le Afioga La’aulialemalietoa, na faatatau i faiaoga e to’alua ia na ave faapagota e leoleo, i sa latou osofa’iga i le vaiaso ua tuanai.

O nei faiaoga, o se ulugalii, o le tasi e faiaoga i se aog faaMisiona, ae o leisi e faiaoga i se Kolisi a le malo. Ma na faatatau foi le saunoaga a le Palemia, i le Kolisi a Vaimauga, lea sa faia ai le fonotaga, lea na pu’e mai ai ata vitio o nisi o fanu a’oga, o lo’o fa’aaogaina ni vaega o fualaau faasaina.

“Talofa i le igoa ta’uleleia o le Asosi ma e le a’afia ai o i latou o lo’o faia galuega lelei, latou o lo’o tusi aao e a’oa’oina alo ma fanau. Tau ina avatu faapena, ae o lo’o i’ina le tofā e maopopo ai le puipuiga,” o le saunoaga lea a Laauli.

I le aso Toonai o le vaiaso ua mavae (i Samoa), na fono ai le Palemia, sui o le Kapeneta m nisi o taitai o Ekalesia, i le Faalapotopotoga a Ekalesia (NOC), ma o le mataupu lava lea e tasi sa talanoaina, o tulaga i fualaau faasaina ma fa’afitauli o lo’o feagai ma le atunu’u.

O lo’o tele se avanoa e mafai ai e ekalesia ona fesoasoani i le tala’iina o le upu e fa’asaga i fualaau faasaina.

E ui ina sa patino le fonotagata ananafi i faiaoga, ae sa fa’alauiloa mai e Laauli ia le auai o nisi o taitai mai i isi vaega o le malo ma le atunu’u, o lo’o gafa ma le mataituina o tulaga o fualaau faasaina, e pei o leoleo, tausitupe, loia ma nisi.

Sa ia u’una’ia ia faiaoga, ina ia fai le latou vaega, aua e tele se latou tiute o lo’o tau’aveina, e fa’asaga tau i lenei faafitauli ua tuputupu tele i totonu o le atunu’u, e ala i le sauniaina ma le a’oa’oina o taitai ma le lumana’i o le atunu’u.

“Ua va’aia atatata fasia i luga oi upega tafailagi ma ua tele aafiaga leaga mo tatou, e tatalo atu i faiaoga ia taulamua i le a’oa’oina o fanau i le gagana fa’aaloalo ma le fa’atamalii,” o seisi lea lapata’iga a le Afioga i le Palemia o Samoa.

Sa ia ta’ua e faapea, e le o tu’ua’ia pe faasinosino lima i se to’atasi, aua o lo’o amata mai i sui o le palemene ale malo, ia gagana le fa’aaloalo.

O seisi vaega na saunoa ai le Afioga i le Palemia, o avanoa mo fanau aoga uma. Sa ia ta’ua ai e faapea, o lo’o tele ni avanoa e mafai ona atina’eina ai taleni faalenatura mo nisi o fanau, e vaivai i totonu o potu a’oga, e pei o ta’aloga.

Sa ia saunoa e faapea, e le na’o totonu o potu a’oga e a’oa’o ai, ae e mafai foi ona a’oa’o i fafo i malae ta’alo. Ma o lo’o tele tupe maua mai i ta’aloga, e pei lava o isi galuega.

Ae e le’i fa’ataunu’uina le palota lautele a le atunuu, ia Aukuso 2025, sa kemupeni ai le itu a le Faatuatua i le Atua Samoa ua Tasi (FAST), mo le soifua maloloina ma a’oa’oga, ona o le si’itia o tulaga o gasegase ‘ese’ese ua a’afia ai Samoa faapea ma le si’itia o le tau o le soifuaga, ua a’afia ai le tamaoaiga.

Na toe faamanatu mai e Laauli ia le u’una’i a le malo, ina ia ave le faamuamua i vaega ia e lua. Ma sa ia toe tomanatu i le vaitaimi o avea o ia ma Fofoga Fetalai i tausaga ua tuanai, lea sa ia ta’ita’ia ai se polokalama na ta’ua o le SPAGHL (Samoa Parliamentary Advocacy Group for Healthy Living), lea na o latou su’esu’eina ma i’u ina tapunia ai le tele o aoga ona o le tulaga faaletonu sa iai, mo le soifua maloloina.

Na amata ai ona taga’i le SPAGHL i taumafa e lelei ma le soifua maloloina mo fanau aoga, ma o lea ua iai se naunautaiga i le FAST e toe fa’aauau lea polokalama, e ala i Polokalama tau atina’e a itumalo.

I le faaiuga o lana saunoaga i le aso ananafi, sa u’una’ia ai e le Afioga i le Palemia ia faiaoga ma le minisita o aoga, ina ia talatalanoa i a latou faipule, ma fa’ailoa mai i le malo, ia faafitauli o lo’o manaomia ona fofoina, aua le faalelei atili o a’oa’oga i totonu o le atunu’u.

Ma ia fautuaina ai faiaoga, ina ia tu’u atu tulaga faapolokiki i le malo, ae faatino o latou tiute fa’afaiaoga.