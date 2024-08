FA’ATONUSILI LBJ: Ta’uleagaina le LBJ i ripoti o lo’o iai se so’otaga o le ‘Aisa’ ma le falemai

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I se molimau a le Faatonusili o le LBJ, i luma o le Komiti o le Soifua Maloloina a le Senate i le aso Tofi o le vaiaso ua mavae, sa saunoa ai Dr. Akapusi Ledua, ua ta’uleagaina le igoa o le falema’i (LBJ-Tropical Medical Center), ona o ripoti fa’aitu’au lea o ta’ua ai le iai o se so’otaga i le va o le falema’i, ma vaega o fualaau faasaina (Aisa), lea na maua, e ui lava e leai se pona a le falemai.

Sa auai faatasi ia Dr. Ledua ma susuga ia Sefanaia Kaumaitotoya (CFO), Dr. James Sunia (CMO) faapea Stanley Iakopo, le faatonusili o le HR a le falema’i.

Dr. Ledua appeared before the committee accompanied by CFO Sefanaia Kaumaitotoya, CMO Dr. James Sunia, and LBJ HR Director Stanley Iakopo.

Na saunoa Ledua, o le ripoti muamua lava lea na va’aaia ai le igoa o le LBJ ma le upu ‘fualaau faasaina’, i totonu o nusipepa, i luga o leitio faapea upega tafa’ilagi, o le faafitauli lea na tupu i le 2018.

Ae sa leai seisi o i latou e malamalama i le mataupu lea na tupu i lena tausaga.

Ma na fa’asoa le CEO ale falema’i, i faamatalaga ua ia maua e tusa ai ma le mataupu, e le o faamaumauina ae na maua e ala i talanoaga ma nisi o le aufaigaluega, sa a’afia i lenei mataupu, e aunoa ma so latou pona.

Sa ta’ua e Ledua, na fa’ailoa atu ia te ia, o le atigipusa sa kiliva atu i le falemai mai i le latou ofisa o le Procurement, ae na iai i totonu ni teutusi sa fa’atuatusi i ofisa eseese. Ma ina ua tatalaina e i latou na mauaina nei teutusi, sa o latou mauaina ai ni taga pepa i’ila, o iai i totonu ni pauta pa’epa’e, ae e latou te le’i mailoa po o le a lenei pauta.

Sa faamatala foi e Ledua, o se tasi o tamaitai sa ia fa’atalanoaina, sa fa’ailoa mai e lenei tamaitai, e na te le iloa pe malamalama, po o le a lenei mea, ae o se sikulaki (security officer) a le falemai, sa na ia molimauina, lea na fai atu ia te ia, e foliga mai o ni fualaau faasaina, ma ia valaau loa leoleo.

Na logoina le pulega o le LBJ e gafa ma le siakiina o atigipusa po o le meli, ma fa’afeso’ota’iina ai loa le ofisa a leoleo.

E tusa ai ma le ripoti a le Samoa News i le taimi na su’esu’eina ai e le Ofisa a Leoleo ma faamaonia ai, o se vaega o fualaau faasaina, o le Aisa. O lo’o talitonuina le tau aofa’i o nei Aisa sa mauaina i totonu o pepa e 7, e silia ma le $400,000.

Na a’afia foi le vaega su’esu’e a le malo feterale (FBI) i le suesueina o lenei mataupu.

Ae i le mataupu lata mai nei lea na ta’ua ai le LBJ, i le atigi pusa le ana maua i le pusa meli i Fagatogo, ae o lo’o iai totonu ni vaega o fualaau faasaina (Aisa), sa faamanino mai e Dr. Ledua, na mafua ona ta’ua le LBJ, ona o le tagata lea sa alu atu ma piki mai le atigipusa mai i le pusa meli, e faigaluega i le LBJ. Ae sa le’i faigaluega o ia i le aso na tupu ai le faalavelave.

Na faamanino e le CEO a le LBJ, o le atigipusa sa fa’ateutusi mai i le tamaitai lea na avea ma leoleo po (security guard) a le falemai, ma ua mae’a ona fa’amavae mai i lana galuega.

Na fesiligia e le afioga Senatoa Satele Aliitai Lili’o, pe sa tapunia le mataupu lea na tupu i le 2018, aua lea na a’afia ai ma le FBI i su’esu’ega. Aua afai o lo’o fa’aauau pea su’esu’ega o lea mataupu, ua taofi Satele, e tatau la ona silafia e Dr. Ledua ia le faagosologa o lea mataupu, aua o ia lea ua avea nei ma CEO.

Ae na tali Ledua, e na te le o silafia le tulaga ua o’o iai lea mataupu.

Na toe fesili Satele pe ua na fesiligia le ofisa a le Loia Sili po o le vaega a le Ofisa o Leoleo e mataituina mataupu fa’atatau i fualaau faasaina, na toe tali Ledua, e leai.

Na saunoa mai le peresetene o le Senate, le afioga Tuaolo Manaia Fruean, e o’o mai i le aso o le iloiloga i le vaiaso ua mavae, o lo’o faatalitali lava le Fono i ni ripoti e tusa ai ma le mataupu mai i le 2018, ma seisi foi mataupu o lo’o a’afia ai foi fualaau faasaina na aumai faanana i totonu o le teritori, tauala mai i le Ofisa a le Kovana i Hawaii.

Na saunoa Tuaolo, o le tagata tonu lava e tatau ona samanaia mai e na te faamalamalama lenei mataupu, o le Loia Sili.

Sa saunoa le afioga Senatoa Alo Paul Stevenson, o le sikulaki a le LBJ lea ua loka ona o fualaau faasaina, e le’i faigaluega i le aso na tupu ai le faalavelave, ae e mafai ona manatu se tasi, o lo’o a’afia foi ni isi tagata faigaluega a le LBJ i le tagofia o fualaau faasaina.

Sa tali mai Dr. Ledua, o le taimi nei, o lo’o faataunu’uina ai le suesueina o tagata faigaluega a le falema’i mo fualaau faasaina, e amata mai lava i le CEO se’ia o’o mai i le vaega teu fale.

Ma na ia fa’ailoa mai foi, i le ripoti o faaiuga o su’ega ia sa faia i le masina ua mavae, i sikulaki e to’a 29, teu fale e to’a 39, ‘maintenance’ e to’a 44, 3 inisinia ma le to’atasi mai i le HR, ua faamaonia ai le leai o seisi o i latou, o tagofia fualaau faasaina.

E le gata i lea, na saunoa le alii pule, ua mae’a foi ona su’esu’eina o ia, ma o lo’o ‘negative’ foi lana suega.

Sa fautuaina e le afioga i le Senatoa ia Utu Sila Poasa ia le alii CEO ina ia mataala, i le kilivaina atu o a latou sapalai mo potu talavai, aua o le tasi lea o auala o lo’o fa’aaogaina e avatu fa’anana ai fualaau faasaina.

Sa faaleoina e le alii peresetene o le Senate lona le atugalu i le faamaoni o su’esu’ega o lo’o faia e le LBJ mo ana tagata faigaluega, i fualaau faasaina, ma sa ia fautuaina ai le fa’aaogaina o seisi ofisa po o se kamupani tua, e latou te faatinoina lea tulaga.