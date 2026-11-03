Faatautaia e le ASCC ia faasoa mai i sui tauva mo le tofi Faipule i le Konekeresi

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

A’o sauni atu ia le mamalu o le atunu’u mo palotaga, na maua se avanoa e mafai ona fefa’asoa a’i ai ma sui tauva e to’afa, o sui tauva e to’alima, o lo’o ua tausinio mo le tofi Faipule, i le Konekeresi a Amerika, e pei ona sa fa’atautaia e le Kolisi Tu’ufa’atasi a Amerika Samoa (ASCC).

O sui tauva e to’alima, e aofia ai Sandra King-Young, Tuifagaloa Dr. Afu Lefaoseu III, Meleagi Suitonu Chapman, Uifa’atali Aumua Amata Radewagen ma Fualaau Rosie Tago Lancaster. O le sui tauva sa le mafai ona auai i lenei fetufaa’iga, o Rosie Lancaster.

I le fetufaa’iga, sa fesiligia ai sui tauva e to’afa, i mataupu o lo’o a’afia ai le teritori, atoa ai ma tulaga o iai nisi o poloketi i le ASCC, lea ua lata i le lua tausaga, o faatalitali mo le faamae’aina. Ona o se popolega i le umi ona faatalitali ma le a’afiaga o fanau aoga, aufaigaluega, faiaoga ma le pulega a le kolisi, atoa ai ma le lumanai o le kolisi, sa fesiligia ai e sui o le ASCC, ia la latou vaega, e fa’amautu ai puniala o lo’o taofia ai le agai i luma o poloketi.

Sa fesiligia foi ia sui tauva, i la’asaga o le a o latou laasia, pe afai ae faamanuiaina lo latou tausinioga ma filifilia i latou mo le tofiga i Uasigitone, e galulue faatasi ai ma ofisa o le malo feterale, malo lotoifale ma isi pa’aga, e faamautu ia le pogai autu o e fa’atuai o galuega, ave’esea o ni puniala e tau atu i faaiuga lelei ma fesoasoani e fa’amautuina ia lagolago o lo’o manaomia, e toe amata ma fa’amae’aina ai nei poloketi, ua leva ona faatalitalia.

Sa fa’aalia e le sui tauva ia Sandra King-Young, e faapea, e mafai e sui o le Konekeresi ona fesoasoani e tali atu i mataupu, o lo’o a’afia ai tupe a le malo feterale, i le faatupeina o poloketi ua leva ona le toe gaioi, e ala i le galulue sa’o ma ofisa feterale ‘ese’ese, faapea ai ma le ofisa e mataituina ia le fa’aaogaina o tupe feterale.

Na ia faamanino mai e faapea, o se tasi o tiute autu a se sui o le Konekeresi,, o le faia o feso’otaiga ma ofisa o lo’o faatupeina ia nei galuega, ma fa’amautu ia fa’aletonu po o puniala, o lo’o taofia mai ai le fa’amae’aina o poloketi. O lona uiga, o le faia lea o ni fonotaga ma taitai o ofisa, aoina o faamaumauga, sailiga o ni fofo mo faafitauli, e ala i le galulue faatasi ma le kolisi faapea le atunu’u.

Ae na faamamafaina foi e Sandra, o tupe feterale ua mae’a ona fa’aagaga ma aumai i Amerika Samoa, o le a pa’u le matafaioi mo le fa’atulagaina ma le vaevaeina, i le malo lotoifale. Ma i le avea ai o sui o le Konekeresi, e ao ona fa’aeteete ina ia le solivale ia malosiaga o le malo lotoifale.

Ae sa ia toe faamamafaina e faapea, e ui ina o lo’o i lalo o le malosiaga a le malo lotoifale, ia le fa’agaioiga o poloketi o lo’o faatupeina e le malo feterale, peitai, e iai pea le vaega taua a le sui o le konekeresi, e pei o le fa’aauau pea ona faia feso’otaiga ma ofisa o lo’o fa’aaogaina tupe feterale, e mataituina ia le tulaga ua iai ia nei poloketi, ma fesoasoani i le aumai faatasi o pa’aga, e faamautu ia laasaga ua manaomia ona la’asia, e ave’esea ai puniala ma faamautu, ia le fa’amae’aina o poloketi.

I le fa’asoa mai a le susuga ia Tuifagaloa Dr. Afu Lefaoseu III, sa ia ta’ua ai e faapea, afai ae filifiila o ia e avea ma sui o Amerika Samoa, o se tasi o mataupu o le a ia ave iai le faamuamua, o le galulue vavalalata ma le Ofisa o le Kovana faapea le pulega a le ASCC, e faamautuina ia mea o manaomia, e mafai ona toe fa’agaioi ma fa’amae’aina ai galuega, mo le fa’aleleia atili o le aoga.

Sa saunoa Tuifagaloa, o le a ia taumafai e saili ia se iloiloga maumaututu, i tulaga o lo’o manaomia e le kolisi ma fa’amautu ia poloketi ua saunia mo le fa’atupeina ma le fa’agaioia.

E le gata i lea, sa ia fa’aalia ia lona u’una’i malosi, mo tupe e fa’atupeina ai poloketi mo le toe fa’aleleia o le lotoifale (CIP), i ofisa feterale, e pei o le Ofisa o le Initeria ma le Ofisa o Aoga a le malo tele, faapea ma le sailiga o se vaegatupe e mafai ona fa’afetauia ma lagolagoina, ia galuega.

I le faasoa mai a le sui tauva ia Meleagi Suitonu Chapman, sa ia fa’aalia ai lona lagolago malosi i l e fa’amalosia o avanoa mo aoaoga a le fanau lalovaoa a Amerika Samoa, faapea ma le faamautuina o lo’o mafai ona ausia e fanau ia siosiomaga mo aoaoga sili atu, faapea ma alagamanuia.

Na saunoa Chapman, afai ae filifilia o ia i le tofi i le onekeresi, o se tasi nei o mataupu o le a ave iai lana faamuamua, aemaise ai le taula’i atu i le fa’aleleia o taunu’uga tau a’oa’oga ma le lagolagoina, o atina’ega mo le lumanai mamao, a le ASCC.

Sa ia faamamafaina ia le taua o le fa’amautuina o ‘accredited status’ mo le ASCC, aua e taua lea, i le faamautuina o le fa’aauauina o polokalama sili atu ona lelei, suiga o aoga a fanau faapea ma fesoasoani mai i le malo feterale.

E pei ona sa ta’ua e Chapman i lana saunoaga, o a’oa’oga, o se inivesimeni lea i le lumanai mo fanau, ma e tatau ona faia mea uma, e fesoasoani ia i latou.

I le fa’asoa mai a le afioga i le sui Faipule a Amerika Samoa, ia Uifaatali Aumua Amata Radewagen, sa ia fa’apupulaina ai ia lona lagolago o taumafaiga a le malo feterale, e faatupeina ia le tele o galuega, mo Amerika Samoa, ma ia faamamafaina ia le le fa’aitiitia o tupe fa’aagaga mo le teritori, i le paketi a le malo feterale, lata mai nei.

Sa faamanino foi e le sui Faipule, ia le faamanuiaina o ana taumafaiga, mo se $3 miliona, e patino mo le ASCC, mo le fesoasoani i le fa’aleleia o le laumua a le Kolisi. E ui ina sa ia fa’aalia le le lava o lea vaegatupe, e kava uma ai fuafuaga a le kolisi, ae sa ia ta’ua e faapae, o se la’asaga taua muamua, e tali atu ai i nisi o manaoga a le kolisi.

Ma sa ia u’una’ia ia le pulega a le ASCC, ina ia fa’aauau pea ona tatalaina fesootaiga ma lona ofisa, pe afai e iai nisi o faafitauli, e tulai mai, i tupe feterale ua mae’a ona fa’aagaga mo poloketi a le kolisi.