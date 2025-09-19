Fa’amuamua e le Ofisa o le Soifua Maloloina ia le ola maloloina o tagata o le atunu’u
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
I se lapataiga mai i Auaunaga mo le Maloloina o le Siosiomaga a le Matagaluega o le Soifua Maloloina, i luga o lana Api o Foliga (Facebook), mo pisinisi ma le mamalu lautele, aemaise i latou o lo’o o’o atu i taitai o le malo, i taimi e tapunia ai e le Matagaluega o le Soifua Maloloina ia a latou fale’aiga, ona o tulaga fa’aletonu i fale o lo’o gaseseina ai taumafa.
“Faamolemole, taofi le fa’afeso’ota’ia o taitai o le malo, fa’afeagaiga, sponsors po o so’o se taitai, ina ia u’una’ia i matou, e aua le tapunia a outou pisinisi.”
Sa ta’ua foi i le lapata’iga i luga o Api o Foliga, ua mae’a ona tu’uina atu lapataiga i ia pisinisi, faapea ma avanoa mamao, e mafai ai ona toe fa’asa’o tulaga fa’aletonu, ina ai le a’afia soifua maloloina o tagata. Ae peitai, o le le faatinoina o tulaga ua mae’a ona faatonuina, e mafua ai ona tapunia pisinisi (fale’aiga ma faleoloa), ina ia alo’ese mai i le gasegase o se tasi, pe i’u ina maliu ai se tagata.
Ae o lo’o fa’aauau pea ona galulue punoua’i le vaega e gafa ma Auaunaga mo le soifua maloloina o le siosiomaga, e fa’amalosia tulafono ua mae’a ona fa’atulagaina, e limata’ita’iina ai tulaga saogalemu o le soifua maloloina ma taumafa, aua le ola maloloina o le mamalu lautele.
O le aso Lulu o le vaiaso ua tuanai, sa tapunia ai e le Ofisa a le Soifua Maloloina, ia le faleoloa a le Canton Mart, i Leone ona o le tulaga faaletonu na iai lona faleoloa, na aofia ai ma taumafa o lo’o fa’atauina i totonu o le faleoloa.
Na faapea foi ona tapunia e le malo ia le Auaunaga a le Taofinu’u Catering, i Tafuna, ina ua maua atu e le malo, le fa’aaogaina faasolitulafono e le kamupani ia fanau iti, e leai ni a latou pepa soifua maloloina (health card), e faataga ai ona o latou fa’atauina atu taumafa.
O lenei pisinisi sa faapea ona lapataia muamua, e tusa ai ma le latou faafaigaluegaina o fanau talavou ma ua faamamafaina atu ia i latou ia le taua o le tausisi i tulafono, e faamautu ai le saogalemu o taumafa o lo’o fa’atauina atu mo le fofoga taumafa a le mamalu lautele.
Sa faapea foi ona ripotia ia ni solitulafono i le potu o lo’o teuina ai ia a’ano o manu fasi, i le Faleniu Mart. Ma sa tapunia lenei faleoloa, ina ua maua lo latou toe tagofia o a’ano o manu fasi, e aunoa ma se laisene pisinisi po o se ‘health permit’.
E le gata i lea, sa molimauina le tulaga fa’aletonu o le potu na fa’atino ai ia galuega.
O ia pisinisi uma sa tapunia i le vaiaso ua tuanai, ua mae’a ona toe tatalaina ina ua fofoina e a latou pule ia faafitauli sa feagai ai ma toe pasiaina e le ofisa a le malo. O ia pisinisi, na aofia ai le Tony Ocean Mart i Nu’uuli, Nan Mart i Vailoa, Taputimu Mart i Taputimu, ma le fale ta lavalava a le TMJ Mart i Nuuuli.