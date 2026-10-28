VAEGA 57

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelopo o lo’o maua mai ai lenei auaunaga. Aemaise i nai o tatou tama ma tina matutuale i Amerika Samoa.

E tatou te tau fai si’i faatasi ia le viiga ma le mua, i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa, ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA, i lona vaega e 57.

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E toe fo’i mai i lalo ia Selema ua mae’a ona sauni, ae o le a ligi sana ipu kofe, ae tatagi lana telefoni.

“Sau vave lava i le ofisa,” o le tala faatopetope a Lula.

“O le a le mea ua tupu?” o le fesili atu lea a Selema.

“Se’i e sau ona e vaai lea iai,” o le tali lea a Lula ma toe tu’u i lalo le telefoni.

E taunu’u atu Selema i luma o lona ofisa, sa ia va’aia se limo umi ma ni sui o vaega fa’asalalau, i luma o le ofisa. Sa le tu le taavale a le teine, ae ua alu sa’o lana taavale.

E lua poloka le mamao o le taavale a Selema mai i lona ofisa, ae tatagi lana telefoni.

“Na matou iloa atu lava lou fa’asasa’o ae e le afe mai,” o le faapea atu lea a Lula, ina ua tali mai e Selema lana telefoni.

“O lena e sese lau va’au. Ailoga o a’u,” o le tali atu lea a Selema.

‘E fia ni taavale o tusi matamata tetele ai le igoa o Tomasi?” o le faapea mai a Lula ma ata leotele.

“Ua ou fiu e su’e sa’u pakaga,” o le toe tali atu lea a Selema.

“O lena e tele ia pakaga. O lea o le a ou alu atu i fafo, e faatali oe. Toe liliu mai lau taavale.”

Ua toe liliu e Selema lana taavale ma toe fo’i mai i le ofisa ma paka lelei lava lana tavale i luma o le ‘limo’ umi lava, sa tu ai i luma o le ofisa.

Ae o le taimi lea, sa tamo’e mai ai Lula ma valaau mai, “Faatope! Ua leva na fa’atali mai tagata i totonu ia oe.”

E taunu’u atu le savaliga a Lula ma Selema, ua leva ona nofoi mai ia le tamaitai pese o Repeka, o lana failautusi, o Susana ma se tamaloa ma se fafine, e le masani ai Selema. O lo’o iai foi ma se au pu’e ata ma a latou masini pu’e ata.

“O le a le mea ua tupu?” o le fesili lea a Selema, e ui ina e le o fia iloa moni, po o le a le mea ua tupu.

“O Mareko lea ma lana soatau o Sieni,” o le faapea mai lea o Susana ma faasino i le tamaloa ma le fafine. “Ai na matamata se pulega o le ofisa televise, anapo, ma mana’o ai e galulue faatasi ia Repeka ma oulua ma Lula, pe a lua o e pu’e mai se tagata, e mafai ona fa’aali i luga o le televise.”

[E FAIA PEA]