Vaega e 29

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa, i lenei taeao fou. Tatou te tau fai si’i le Viiga ma le Faamanu, i le Silisili Ese, i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i i luma o nu’u, ae le o tua o nu’u, i lenei taeao fou.

E faafeiloa’i atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 29.

Ua savali atu Nero ma tu’itu’i i le faitoto’a o le potu a le tamaitai pese o Repeka. Sa tatala mai e lana failautusi, o Susana.

“Lima minute, tatou o,” o le faapea atu lea a Nero.

Na lue mai le ulu a Susana ma ia tago toe tapuni mai le faitoto’a.

Sefulu minute, e leai lava seisi na sau i fafo, tago loa Nero i lana ki, ua tatala ai le potu, ma ulufale atu i totonu.

O le taimi lea o lo’o nofonofo le tamaitai pese o Repeka, i totonu o le taputa’ele ma talanoa i luga o le telefoni.

“E te le o vaai mai o lea e pisi tagata?” o le fesili atu lea a Repeka ia Nero.

“Lima minute, tatou o,” o le tala lea a Nero.

“Tama lelei ma e alu e faatali mai i fafo,” o le faatonu atu lea a Repeka, na mumu ai foliga o Nero ma savali mai, i le se’i atu le telefoni ma togi mai i leisi itu o le potu.

Ona tilotilo atu lea o Nero ia Susana ma fesili atu iai, “O iai ni laei a Repeka?”

“O lea toeititi mae’a ona filifili lona la’ei mo nanei,” o le tali mai lea a Susana, a’o ia u’uina ni ofu ma tilotilo i isi ofu o lo’o ta’atitia i luga o le moega.

“Faatope!” o le faatonu atu lea a Nero.

O le taimi na sa lagonaina ai ni leo i fafo atu o le faitoto’a ma e le’i umi ae pa’o mai se mea, pei o se tagata ua pa’u, soso’o mai ai ma le ‘e’e o se tagata ma atili ai ona leotetele mai ni tagata i fafo.

E tatala atu e Nero ia le faitoto’a, o lo’o mai ai ia Tone ma ni fafine o lo’o li’o o ia, ma u’u ni a latou pepa fa’ailo, o lo’o tusia ai fa’aupuga, i le tete’e i le tamaitai pese o Repeka ma ana taotoga sa faia, e sui ai nisi o vaega o lona tino.

E tilotilo atu Selema, o lo’o u’u mai e Tone se tasi o fa’ailo, i leisi ona lima, ae o leisi lima, o lo’o taofiofi ai se fafine ma sisi i luga, ua le papa’i ai vae o le fafine, i lalo.

[E FAIA PEA]