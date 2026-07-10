Vaega e 27

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa, i lenei taeao fou. Tatou te tau fai si’i le Viiga ma le Faamanu, i le Silisili Ese, i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i i luma o nu’u, ae le o tua o nu’u, i lenei taeao fou.

E faafeiloa’i atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 27.

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O lena afiafi na toe agai atu ai ia le teine o Selema, e fesoasoani i le leoleoga o le tamaitai pese, o Repeka. Ua le gata ina lae’iina e Selema ia sona ofuvae vae ‘u’umi, ae ua faasaga foi e vali uli ona laumata, e fa’afaigofie ai ona ‘dackle’ ia Repeka pe a amata ona ulavale, e pei o le po muamua lea na leoleoina ai e Selema.

E taunu’u atu foi Selema i le faletalimalo e fai ai le faafiafiaga a Repeka, ua leva na faatali mai le tama masomasoa o Tone, i luma o le faitoto’a o le potu a le tamaitai pese. O Tone lea o le a faaipoipo ma Lula.

“O la e fai le fono a Nero,” o le faapea atu lea a Tone ia Selema. Ua lue atu iai le ulu a Selema, ona o la tu tu ai lava lea, ua leai seisi e toe tautala.

O le tasi lea o vaega e fiu ai Selema ia Nero ma Tone, o le gugu, e leai ma seisi o la’ua e fiafia e talanoa.

Ua liliu atu nei Selema ma fa’amalo atu ia Tone, ae fesili mai le alii masoasoa, “Faamalo i le a?”

“I le lua fuafuaga ma Lula,” o le tali atu lea a Selema.

“Na faafefea ona e iloa?” o le fesili lea a Tone.

“Sa ta’u mai e Lula,” o le tali atu lea a Selema, ma lana pupula ia Tone, e pei ua leaga lona ulu.’

“Fai mai e a Lula? Na faafefea ona tupu? Na faafefea ona ou fesili ia Lula?” o le toe fesili tatao atu lea a Tone.’

Ua tu Selema ma tilotilo atu i foliga a Tone, ona pa lea o lana ata.

“O le mea sili ma le taua, o se aiga fiafia,” o le faapea atu lea a Selema. “O afea le aso fiafia?”

“E mafai ona fai atu sa’u tala, ae aua le ta’u ia Lula po o Nero?” o le faapea atu lea a Tone.

Ua lue atu le ulu a Selema, ioe.

“Ou te le manatua le taimi na ou fesili ai ia Lula ma te faaipoipo. Ou te te’i ifo i le taeao na soso’o ai, ua pipi’i le mama i le lima o Lula,” o le tala lea a Tone.

“O e fia faaipoipo ia Lula?” o le fesili atu lea a Selema.

“Faaipoipoga?” o le fesili lea a Tone. Na matua’i faate’ia Selema, e le’i uma lelei ia le fai mai o Tone, ae pa’u loa i lalo, ua matapogia.

Ae o le taimi tonu foi lena, na savali atu ai ma Nero.

[E FAIA PEA]