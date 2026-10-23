E FAI O LENEI AE O LENA

“O SE UO FAAMA’ONI”

I aso a la ua leva, na iai se alii laititi, e igoa ia Peni, nofo i se tama’i ‘a’ai. O lenei alii o Peni, o se alii agaalofa ma le loto fesoasoani. O ai lava se tagata po o se meaola, e mana’omia se fesoasoani, e muamua lava i luma ia Peni. E tau le fa’atalitali lava le alii seia fesili pe fai atu seisi.

O se tasi aso, na tau atu ai Peni i manulele, o ta’atia i luga o le auala, ua manu’a. Sa le fa’atali Peni, ae ua oso atu i le ave ia le manulele, i le latou fale ma tausi fa’alelei iai, ma togafiti ona manu’a.

E le’i umi, ae toe malosi ia le manulele. Ma ua fa’aigoa e Peni, o Laki. Ua avea ia le manulele o Laki ma uo mafana ia Peni. O fea lava le mea e alu iai Peni, e lelelele atu ai foi ma Laki. Ma ina ua toe maua le malosi atoatoa o lenei manulele, sa amata ona toe pesepese o ia.

E iloa lelei lava e tagata o le nu’u, ia le latalata mai o Peni, ona o le siufofoga malie o le manulele o Laki. Sa matua’i fiafia le alii o Peni, i si ana uo o Laki, le manulele, ua la toalua, i so’o se mea e alu iai.

O se tasi aso, sa faalogo ai Peni i ni faamatalaga, e faapea, o lo’o iai se afa maoa’e, o lo’o agai atu i le latou nu’u. O le popole tele o Peni, i le saogalemu o si manulele o Laki, sa ia fauina ai se fale mo Laki, i tua o le latou fale.

Ae paga lea, o le malosi o le afa, na le gafatia ia le fale na fauina e Peni, e malu puipuia ai si manulele o Laki. Ina ua te’a atu le afa, sa tamo’e mai Peni i fafo, ma maua atu ia Laki, o lo’o ta’atia mai i luga o le vao, ua manu’a.

Na tagi le alii o Peni ma ona iloa lona sese. Sa tatau lava ona avatu ia Laki, i totonu o le latou fale, e malu puipuia ai mai i le afa.

Ua tago atu nei Peni, i le si’i lemu mai ia Laki ma aveina atu loa o ia i totonu o le fale, ma toe taumafai e togafiti ona manu’a, ma toe tausi faalelei ia te ia.

Mai i lena aso, e le i toe tu’ulafoa’iina e Peni ia lana manulele. Aua ua ia iloa nei, o se faigauo, e le mo na’o aso lelei, ae faapea foi aso, e o’o mai ai matagi malolosi ma afa. Ma sa malamalama Peni, i le taua, o le tausiga o i latou, e mana’omia se fesoasoani.

[IA MANUIA FUAFUAGA O TOTOE I LE FAAIUGA O LENEI VAIASO]