E FAI O LENEI AE O LENA
“O LE FAIFAIVA MA LONA ATALII”
Sa fesili se atalii laititi, i lona tama, “Papa, e mafai ona ou faasoa atu i tagata ia a’u sini ma fuafua o lo’u olaga?”
O lona tama, o se alii faifaiva. Sa fai sina umi, ua le tali le faifaiva i lona atalii, ona ia fesili atu lea i lona atalii laititi, “Aisea e te mana’o ai e iloa e tagata au sini ma au fuafuaga?”
Na tali le alii laititi, “E tele a’u sini ua faatuina. Ou te mana’o ia tele ni a’u sini e mafai ona ou ausia, i lo’u olaga atoa. Ae ou te le iloa, pe tatau ona ou faasoa atu i tagata, ia sini ma faamoemoega.”
Na ‘ata’ata ia le alii faifaiva, i manatu a si ona atalii, ona ia faapea atu lea i lona atalii. “Ae a pe a toe talanoa i au sini ma faamoemoega o le lumana’i, pe a ta fo’i mai i le ta faigafaiva?”
O le taimi lea na tago ai le alii faifaiva, ua se’i mai fafo a la matatao, o ‘upega, ma isi meafaifaiva, ma o la o loa ma lona atalii, e la te fagogota.
Ina ua o la taunu’u i le vaitafe, sa tago loa le alii faifaiva, i le tu’u le matau i luga o le mata o le laina ma togi i totonu o le vaitafe.
I ni nai itula, ua tele i’a ua maua a le alii faifaiva ma lona atalii laititi, ma na toeititi lava a tuma le la ola.
Ona faasino lea o le lima o le faifaiva, i le ola ua tumu i I’a, ma faapea atu i lona atalii, “Tilotilo foi la i i’a, sa maua i matau, ma ua le mafai ona toe fa’aauau ona ola i totonu o le vaitafe. Ua le toe iai se faamoemoega o nei i’a. Ma o lea o la kukaina i latou ma fai ai a tatou mea’ai. O le a sou manatu, ua mafua ai ona o’o ia tulaga, i nei i’a?” o le fesili atu lea a le alii faifaiva, i lona atalii.
Ua ata le alii laititi ma faapea mai, “Ou te le iloa Papa, tago e ta’u mai.”
Ona faapea atu lea o le alii faifaiva, i lona atalii, “Ona sa le mafai ona tapuni o latou gutu. O se alaga’upu a le au faifaiva, e faapea, o le i’a e le matala lona gutu, e le maua e le matau.”
Ua tago atu le alii faifaiva ma po po le tau’au o lona atalii ma faapea atu, “O le mea lea e tupu i o tatou olaga. Ua toatele tagata, ua le mafai ona ausia a latou sini ma faamoemoega, i lenei olaga, ona e fiafia e o ma faamatala atu i tagata, a latou fuafuaga. O le mafua’aga tonu lava lea, e le tatau ai ona so’ona fa’asoa atu i tagata ia au fuafuaga o lo’o faamoemoe iai. Ona o le to’atele o tagata, e le manana’o, e vaai mai, ua faamanuiaina lou olaga. O le gutu e le matala, e le taitai ona a’afia i se mala. Fai au fuafuaga, ma galue punoua’i ina ia mafai ona ausia. Ae ia na’o au gaioiga e iloa mai e tagata.”
[IA MANUIA FUAFUAGA O TOTOE I LE FAAIUGA O LENEI VAIASO]