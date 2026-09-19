Folafola e se alii na fa’asuaava ia lona fasiotia o le to’alua a lona uso

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 5 o Setema, 2026, na vala’au mai ai se tina loto mafatia, i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e tusa ai ma le fa’amata’uina o ia, e le uso a lona to’alua, e ala i le fa’aaogaina o se agaese, e fa’ao’o ai ni manu’a tuga, ia te ia (tina).

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na vala’au mai le tina loto mafatia, mai i le afioaga o Malaeloa ma ta’ua ai le suafa o Joshua Moe, lea sa folafolaina le fa’ao’o o le oti ia te ia.

Ina ua taunu’u leoleo, i le fale o le aiga na tupu ai le faalavelave, sa muamua tau atu i se tina ma’itaga (o ia lea na valaau i le ofisa a leoleo), o lo’o i fafo o le fale ma ni alii talavou.

Ina ua fesiligia e leoleo ia le tina na a’afia, po o fea ia le na molia, sa tali mai le tina, na iloa loa e le na molia, o lea ua valaau leoleo, nimo loa.

A’o taumafai leoleo, e toe fa’asa’osa’o le latou taavale, sa savali atu ia se alii pae’e ma tu i tafatafa o le taavale a leoleo ma na lagonaina e leoleo, ia le malosi o le manogi pia, o lea alii.

E fesili atu iai leoleo, i lona suafa, ae tali mai le na tu i tafatafa o le taavale a leoleo, o Iosua. Ina ua faamautuina e leoleo, o le alii lea na mafua ai ona valaau atu le tina, i le ofisa a leoleo, sa feosofi loa i fafo leoleo, mai i le taavale ma loka atu le alii ma tu’u i totonu o le taavale a leoleo.

Sa faamatalaina e le tina na a’afia, na amata le faalavelave, ina ua alu e fa’aaoga se fale le ta’ua, i fafo. Ae na fa’ate’ia o ia, ina ua ulufafo mai, o lo’o to ia Joshua (le na molia), i fafo. Ona o lona fefe tele, sa ia ‘e’e ma palauvale atu ai i le na molia.

Ona ia savali lea i se eria o iai ni alii talavou, o nisi o nai ona tei. Ae na valaau atu ia le na molia, ia te ia, ma amata ona palauvale atu ia te ia (tina).

E le gata i lea, sa fai atu ia le na molia, i le tina, e faatonu ia alii talavou, e o i o latou aiga, ona ua ta le sa. Ona toe savali lea o le na molia, i lona fale – o se fale’ie, e fa’atu i tafatafa o le fale a le tina na a’afia ma lona to’alua (le uso o le na molia).

Ae na fa’ateteleina le mataupu, ina ua toe savali mai i fafo, ia le na molia, mai lona fale’ie ma se agaese. E tusa ai ma le faamatalaga a le tina, i leoleo, na vala’au mai ia le na molia, ia te ia, i se auala taufa’amata’u, ma folafola le fasiotia o ia.

Sa tali atu le tina, i le na molia, pe ua na fasiotia seisi.

Ona tago lea o le na molia, i le togi mai le tina – e le iloa e le tina, po o le a le mea na togi ai o ia – ae na pa’u i luga o ma’a, i tafatafa o lona fale.

Ona o lona fefe, sa alu ai le tina i totonu o lona fale ma fa’ailoa i lona to’alua, ia le mea sa tupu. Ae na faatonu o ia, e lona to’alua, e alu e valaau ia leoleo.

O lo’o ta’ua i totonu o faamaumauga a le faamasinoga, ia le umi ona tupu o le va lea, i le tina ma le na molia. E tusa ai ma le faamatalaga a le tina, i leoleo, na tutupu foi nisi faalavelave, i lo la va, i taimi ua tuanai. Ae ona o ia (tina), e nofo i luga o le fanua a le aiga, a lona to’alua, na musu ai e fai se tulaga ia Iosua (le na molia), ina ne’i tula’i mai ai se va I totonu o le aiga a lona to’alua.

Sa ta’ua e le tina, ia lona le mautonu, i so’o se taimi e alu atu ai ia le na molia. O nisi taimi, e ita ai le na molia, pe a ona talanoa ma nisi alii. Ae na te le malamalama ai (tina), ae e foliga mai o lo’o iai ni lagona o le na molia, e faasaga ia te ia, e pei o ia (le na molia), o lona to’alua.

Sa faamatala foi e le tina, i leoleo, ae le’i tupu le faalavelave lea na tupu ia Setema 5, na au ai i se faleoloa lata ane, ae ona va’aia le tau mulimuli atu o Iosua (le na molia), ia te ia. Na fa’ailoa atu e le tina, i leoleo, ua le toe lava lona onosa’i i uiga o le na molia. Aemaise ai, o le latalata o mea e nonofo ai.

Sa faailoa atu e le tina, i leoleo, o ia ua pe a ma le ono masina ia lona ma’itaga.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo, ia le na molia, sa ia faamatala e faapea, ua uma ona ia tia’ia ia le agaese.

Ma na ta’ua e Joshua (le na molia), sa fai sana inuga ‘ava malosi, i fafo o lona fale ‘ie, ae ona va’aia ni alii talavou, o faapotopoto, i luma o le latou fanua. Na oso ai lona le fiafia, ona o le faapotopoto so’o o alii talavou, i luma o le latou fanua. Ma na ia taumafai e tuli’ese nei alii talavou, ona ua amata le sa a le nu’u.

Na fa’amaonia e Iosua (le na molia), ia lona fa’amata’u i le tina ma’itaga, ma se agaese ma lona folafolaina o le fasiotia o le tina ma’itaga.

Ae sa ia ta’ua e faapea, e tupu le faalavelave, ae o lo’o ia fa’asua’ava. Peitai, sa ia malamalama i ana gaioiga na faia.

O moliaga na faia faasaga ia Iosua Moe, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15; po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lau.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15; po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lau.

E $3,000 na fa’atulaga e mafai ona toe tatalaina ai le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.