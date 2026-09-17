Vaega e 48

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa, i lenei taeao fou. Tatou te tau fai si’i le Viiga ma le Faamanu, i le Silisili Ese, i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i i luma o nu’u, ae le o tua o nu’u, i lenei taeao fou.

E faafeiloa’i atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 48.

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Ua amata ona tau tu i luga ia Lula, “O e tau fa’avalea mai ia matou?” o le fesili atu lea a Lula i le toeaina ma le pa u o lona leo.

“Leai, o le miti, fai mai, o la e tamo’e ia Repeka, e foliga mai o lo’o sola mai i se tagata o tuliloaina o ia, ae o le pizza lapo’a lava lea e tulia o ia,” o le tala lea a le toeaina.

“Ia ai la o oe o le Pizza!” o le faapea atu lea a Lula.

“Po o le miti, o lo’o lapat’ai ai Repeka e aua le so’ona ai pizza, i lapo’a ai,” o le faaopoopo atu lea a le teine o Selema.

“E leai, o le pizza e leaga!” o le oso mai lea a le toeaina lauulu sinasina.

“Ua uma ona e faamatala uma mea nei i le foma’i?” o le toe fesili mai a Lula.

“E le o a’u se tagata fasioti tagata,” o le faapea mai lea a le toeaina.

Ua tu i luga le teine o Selema ma faapea atu i le toeaina. “Ua lelei, lea o le a ou folafola atu, o le a ou taumamao ma fale pizza po o le mea’ai foi. Ae ia e polomisi mai, e te le toe sau i se mea o matou iai ma Repeka.”

Ua lue le ulu o le toeaina ma faapea atu, “Ia ua lelei. Ae a toe fai seisi a’u miti, o le a ou toe alu atu e su’e oe.”

Na tu i luga le toeaina ma o la savavali i fafo ma Selema. “Manatua, ua e folafola mai, ou te le toe vaai i ou foliga.” O le vala’au atu lea a Selema.

Ina ua alu ‘ese atu le taavale a le toeaina ulu sinasina, na tu Selema ma lulu lona ulu, ona toe savali lea i totonu o le fale. Ae o le taimi lea, ua fealuai solo lona tina ma le fagu fa’amanogi, e faga solo ai ia le fale.

Ua talie ia Lula ma Selema, ae tatagi loa le telefoni a Selema, o le fafine o Kuini mai le latou ofisa.

“O lea ua uma ona totogi le tupe e tatala ai i tua ia Lina,” o le faapea mai lea a Kuini.

“Oka, ka’i lelei. O ai na totogia?” o le fesili atu lea a Selema.

“Sa fa’aaoga le fale a le tina a Lina e faamau ai. Ae e leai seisi e mafai na alu e piki mai Lina,” o le toe faapea mai lea a Kuini.

“Ia, lea la’a o’u alu iai,” o le tali atu lea a Selema ma oso i totonu o lana ta’avale ma fa’ae’e le pu, ina ia fa’ailoa atu ia Lula, o la’ua lea la’a o ese.

[E FAIA PEA]