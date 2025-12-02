20 tausaga o le tautua a se Toa o Samoa i totonu o le vaega’au a le Iunaite Setete

Las Vegas - NEVADA

I le fale’aiga i le Malae Tapolo i Nellis Air Force Base i Las Vegas, Nevada, na feiloa’i ai ma le susuga le ali’i fitafita tuai a le Malo tele. mai le vaega a le USArmy, le susuga US Army Retiired Staff Sgt TamaoSamoanagalo Leatimua!

Na atoa lelei le 20 tausaga o lana auaunaga, ae o le taimi nei ua fanaua mai e lana lea auaunaga, nisi e to’alua o le fanau ua tula’i e fa’aauau le auaunaga i le USAir Force:

Peita’i o le susuga le Vetereni ua fa’aipoipo atu o ia i le tina o le aiga, Pogisa Pulu Leatimua e to’a ono nai o la alo, 4 aloali’i ae 2 teine!

Dzack, Deon, Deandra, Demarr, Dekion & Deaisha!

Ole tina o le aiga o le alo o le fa’afeagaiga ma ua fa’apena fo’i ona tele ai ona afio’aga, o Pago Pago lava lona tupuga mai, peita’i o isi afioaga sa fa’amautu i ai ma tautua ai ona matua e aofia ai Alao, Onenoa, Aoa ma Fagalii.

O Deikon o loo ua I le Kolisi ae toe to’atasi ai loa i la’ua alo tama’ita’i o lo’o i ai nei i le A’oga Maualuga ma o lo’o ua i le vasega faaiuaso i le tausaga o lumana’i nei!

O le to’alua o le fanau o lo’o tautua I le USAirForce e aofia ai e ali’i o lo’o avea ma Medic i Nellis Aiforce Base I Las Vegas, Nevada. O le atalii lea e EMT Demarr Leatimua, lea sa asia e le tama Vetereni ma maua ai se fesoota’iga!

O le tamaitai lona tolu o le fanau o Deandra Leatimua, o loo tatua nei fo’i i Offutt Air Force Base i Nebraska o le EngineeringTechnician.

O Deon Leatimua o lo’o avea ma 1Lt Medical Officer ma o lo’o tout I Korea I le taimi nei. O le ulumatua o le fanau, o Dzack ua filifili o ia e tautua i le US Post Office i Arizona, ma o loo nonofo ai I la’ua ma lona to’alua ma le fanau i lena Setete.

O le atalii mulimuli o Dekion Leatimua, oloo ua a’oga nei o ia i Oxnard Ventura College, ma le ui’i o e fanau, Deiasha Leatimua, o loo aoga nei i le Aoga Maualuga i Fountain Fort Carson High, o le a sauni e fa’au’u i le vasega fa’ai’uaso o le tausaga a sau nei, 2026.

Na soifua a’e Tamaosamoanagalo Leatimua i Fitiuta Manu’a, ma aoaoina ai lava iina mai lona talavou, au ane ai i le Aoga Maualuga a le Manu’atele, ma a’oga ai lava i Ta’u Manu’a, I lona toe tausaga fa’ai’uaso na ia ausia ai togi e ulufale ai i le Vaega Au, le USArmy.

O lona tama o Ioane Tuailevaotele Polataivao mai Sasina i Salafai, ae o si ona tina o Matafele Merina Fa’ate’a Sunia Tuaua mai Ta’u ma Fitiuta i le Manu’atele.

20 Tausaga le auaunaga a lenei alo o le atunuu i le USArmy fa’ato’a litaea mai ai a’o avea ma Staff Seargent.

Ua iloga ona mata’ina le fa’aeaga o lea fo’i tama e tautua a nai ona alo, ma se tasi lea ala e mafai ai ona mata’i fanau usiusita’i i matua, o fanau a tagata Samoa e a’oa’ia fa’alelei, e talileleia fo’i a latou taumafaiga e matua ma aiga!

“O lenei aso faafetai, ua ou fa’afetaia ai le auaunaga ma le sao o lo’u Uncle peleina, Fofo I’iga Fiti Sunia, ona o ia se fatufatu mea lelei ma lalamua i mea e fa’ataua ma taualoa ai le Gagana Samoa, i le tatou atunuu, o lo tatou tofi na tuulima mai e le Atua! o ia o se meaalofa na ala mai ai fo’i ni manuia e tele mai le Atua, mo Amerika Samoa!”

“Fa’afetaia fo’i le fanau i le talimana’o o matua, aua o se fa’aauau lea ua si’itia teisi i luga e i latou mai le tapula’a sa tu’u i ai e le tama fa’atauva’a! Ia sili ai ona vi’ia le Atua nai lo se isi lava mea, e le mo le tagata, ae o le Atua na mafua ai!” “Fa’afetai fo’i i le onosa’i ma le fautua a le tina, aua e le’i lagilelei uma aso o le mafutaga, ae sa to’a lava le aupeau o fa’afitauli i lona onosa’i ma le fa’apalepale i totonu o le li’o o le aiga!”

“O le tama lava ia ua na’o se uga e tausili, ae tigaina lava si atigi e onosa’i ma fa’apalepale!”

O loo alaala tumau nei le susuga le Vetereni Tamaosamoanagalo Leatimua ma le aiga i Colorado.