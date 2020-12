Flash flood watch remains in effect through Sunday afternoon

Pago Pago, AMERICAN SAMOA — The National Weather Service in Pago Pago has continued a Flash Flood Watch for American Samoa through Sunday afternoon

An active surface trough to the northeast has ushered in heavy rain, thunderstorms and gusty winds. The slow moving trough will hold possible flash flooding conditions over the territory through Sunday afternoon.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS

A flash flood watch means that conditions may develop that lead to flash flooding. Flash flooding is a VERY DANGEROUS situation. You should monitor later forecasts and be prepared to take action should flash flood warnings be issued.

O MOLI UILA LOLOVAIA E TUMAU PEA LONA AOGA E OʻO I LE AOAULI O LE ASO SA

O loo faaauau pea le Nofo Vaavaaia mo Tafega ma Lologa Ofisa o le Tau Pago Pago AS 537 Taeao Aso Toonai Tesema 12 2020 o loo faaauau pea le Nofo Vaavaaia mo Tafega ma Lologa Tutuila Aunuu Manua Swains seia oo i le aoauli o le Aso Sa.

Mafuaaga mo lenei nofo vaavaaia o uiga louloua o le tau o loo i matu i sasa`e o le a mafua ai ona mamafa timuga, pa pa faititili ma malolosi savili i nisi o taimi i le po nanei.

O le a tumau pea nei uiga louloua o le tau i luga o le atunuu seia oo i le aoauli o le Aso Sa. E ono tutupu tafega ma lologa i le atunuu ona o nei tulaga o le tau.

FAUTUAGA/TAPENAGA

O le uiga o le nofo vaavaaia mo tafega ma lologa pe afai o le a oo mai tulaga louloua o le tau e mafai ai ona faatupulaia ni sologa mai mauga poo eleele...pe mafua ai fo`i tafega ma lologa. E tatau on tapena ma faalogologo i le letio mo tala o le tau ae maise pe a iai se faailo mo lapataiga mo tafega ma lologa.