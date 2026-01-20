Valaau leoleo i le misa a se aiga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 10 o Tesema, 2025, na agai atu ai leoleo i le afioaga o Vailoa, ona o le tele o faasea mai i tuaoi, e tusa ai ma le pisa a se aiga, ua avea ma fa’alavelave i totonu o le nu’u.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia ma molia i lenei mataupu, aua le puipuiga o fanau iti ma le na a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le Faamasinoga Faaleitumalo, o le po o Tesema 12, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Leone mai i Vailoa, e tusa ai ma se alii fa’asua’ava ma pisa pisa o solo i totonu o le nu’u.

Ina ua taunu’u ,, sa o latou feso’ota’i ma le alii na valaau i leoleo ae aga’i atu isi leoleo i le fale o le na molia. Sa maua atu ai e leoleo ia le na molia ma loka mai o ia ma aveina atu i le ofisa a leoleo mo le faia o su’esu’ega.

I le faamatalaga a le alii na vala’au i leoleo, sa ia ta’ua ai lona fo’i atu i le fale, ae ona lagonaina ia le ‘e’e o se tagata mai i le fale a lona tuaoi. Ma sa ia va’aia le to’alua o le na molia ma le la fanau, o tutu i fafo o le latou fale.

Sa ta’ua e le alii na valaau i leoleo, o le fa’alua ai lea ona tupu se fa’alavelave faapea ma ona vala’auina leoleo, ona o lona popole i le saogalemu o lona aiga.

Na fautuaina foi e leoleo ia le to’alua o le na molia, o le a ave lona toalua i le ofisa a leoleo mo le su’esu’eina.

Ina ua o latou taunu’u I le ofisa a leoleo, sa te’ena e le na molia, ia le faia o sana faamatalaga e tusa ai ma le faalavelave na tupu.

O le aoauli na soso’o ai, sa toe fo’i atu ai leoleo i Vailoa mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega ma tapaina ai se molimau tusia a le alii na valaau i leoleo, e tusa ai ma mea sa ia va’ai ai i le po o le fa’alavelave.

Ina ua faatalanoa e leoleo ia le to’alua a le na molia, sa ia ta’ua le amata o le faalavelave, i se la tauga’upu, a’o fai le latou mea’ai o le afiafi ma le la fanau. E alu atu le na molia, i le fale, ua fa’asua’ava. O le la finauga na mafua ona o tupe.

Sa ta’ua e le tina na a’afia, ia lo la lafoina o ni upu mamafa i leisi, ae faapea foi mea’ai ma i’u ina fetagisi ai le fanau. Na faapea ona tu le tina na a’afia ma si’i i fafo lana pepe, ma taumafai e fa’afilemu lana fanau.

Na fa’ailoa atu e le to’alua a le na molia, e ui i le la fe’ese’esea’iga ma le tama o le aiga, e le’i o’o lava lona (le na molia) ia te ia (tina) ma le fanau.

O moliaga sa molia ai le tama o le aiga, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500.

E $500 se vaegatupe na faatulaga e mafai ona tatalaina ai le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.