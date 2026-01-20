Vala’au e le aiga ia leoleo ona o se atalii faatupu vevesi

faaliliu; Lali Staff

O le aso 10 o Tesema, 2025, na ave faapagota ai e leoleo ia le susuga ia Joseph Talia-Sagatonu, ona o se fa’alavelave na tupu i lo latou aiga i A’asu, lea na a’afia ai le fa’aleagaina o ni meatotino a le aiga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le Faamasinoga Faaleitumalo, na o’o mai se vala’au i le Ofisa a Leoleo, mai i se tina. Na vala’au mai le tina i le fa’aleagaina e sona alo tama, ia ni meatotino i totonu o le latou fale ma ia talosagaina le fesoasoani a leoleo, faatasi ai ma le faaleoina o sona popolega i uiga fa’aalia a lona alo.

Ina ua taunu’u leoleo i le aiga na tupu ai le faalavelave, sa o latou molimauina ia mea totino i totonu o le fale, sa faaleagaina. Sa va’aia ai foi e leoleo ia le tele o mea na ta’ei, o se ulo e kuka ai alaisa ua malepe, o se ‘cooler’, e foliga mai na togi fa’afia i lalo.

Sa faapea foi ona ave e le tina ia leoleo i totonu o le potu moe a le na molia ma sa ia fa’ailoa atu i leoleo, e le o se taimi muamua lea ua fa’aleagaina ai e lona alo ia meatotino i totonu o le latou fale, ona o lona ita. Ma ia (tina) talosagaina ai leoleo, ina ia ave’ese atu lona alo (le na molia).

Sa fiu leoleo e tu’itu’i i le faitoto’a o le potu moe a le na molia, ae e leai seisi e tali mai. Ae ina ua tatalaina e leoleo, sa va’aia ai le na molia o saofai i luga o lona moega. Ma na faatonuina o ia e leoleo, e sau i fafo.

Na ave loa e leoleo ia le na molia ma tu’uina i totonu o le taavale leoleo ma aveina atu i le Ofisa a Leoleo i Tafuna mo le fa’aauauina o a latou suesuega.

E tusa ai ma le faamatalaga a le tina na a’afia, sa le’i fiafia ia le na molia, . ua le mafai ona alu e oti lona ulu, ma ia fa’aleagaina ai le ulo e kuka ai le alaisa ma ipu sa i totonu o le fale.

Na ta’ua e le tina le fai so’o e lana tama o lenei tulaga pe a ita. Ma e masani ona fa’aali e le na molia, ia ona uiga ia, pe a le faia e le aiga mea e mana’o ai.

O le moliaga na faia e faasaga ia Joseph Talia-Siagatonu, o le Fa’aleaga o Meatotino i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E $500 le vaegatupe na faatulaga e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.