Ulua’i “Pathfinder Club” Samoa i le ‘Washington Conference FAIR’

Mai le silia ai i le 60 Kalapu Su’eala (Pathfinder Clubs) na auai i le mafutaga a le Ekalesia Aso Fitu o le Toe Afio mai i Uosigitone (Washington Conference Pathfinder Club FAIR), lea na faataunuuina i le faaiuga o le vaiaso na te’a nei i le nofoaga tutotonu a le Ekalesia i le aai o Auburn, e tasi le Kalapu Su’eala mai le Ekalesia a Southside Samoan SDA Church na auai i lea mafutaga.

O se ulua’i taimi lea ua auai se Kalapu Su’eala Samoa i lea mafutaga, e pei ona faailoa mai i se pepa o faamatalaga mai le Washington Conference.

O isi Kalapu Su’eala sa auai i lea faamoemoe e aofia ai Kalapu Su’eala a tagata Amerika (papalagi), o Mexico, Initia ma Saina.

Na taua foi i le pepa o faamatalaga le tulaga ese o le sao a le Pathfinder Club a Southside i le taimi na faatino ai lenei faamoemoe.

O le Kalapu Su’eala a le Ekalesia a Southside Samoan SDA Church, o loo avea ai le susuga a Segi Ausage Mataitusi ma Faatonu (Pathfinder Club Director).

Na taua e le susuga Segi, o lē sa galue o se Tusitala mo le Samoa News mo le tele o tausaga, o le taua o le mafutaga e pei ona faataunuuina i le faaiuga o le vaiaso na te’a nei, e faailoa ai vaega uma sa a’oa’oina e sui o Kalapu Su’eala taitasi i le tausaga atoa.

“O se avanoa lelei lea e faailoa ai vaega sa mafai ona a’oa’oina e fanau talavou o loo i totonu o le Kalapu Su’eala.”

“O vaega o lo o a’oa’oina e fanau i le tausaga atoa, e le gata o Tala o le Tusi Paia, ae faapea fo’i isi Tomai Faapitoa (Special Honors) e mafai ona fesoasoani i o latou olaga tutupu a’e i totonu o aiga ma Ekalesia, aemaise ai foi le taimi e avea ai i latou ma tagata matutua.”

O vaega sa mafai ona faatinoina i le mafutaga e aofia ai le faaaliga o savali (Basic Marching and Drill), o le faamatalaina lea o le auala e faatino e le tama ma le teine pe afai e leiloa i le togā vao; o le faailoa lea pe faapefea ona faatino le faiga o nonoa (Knots), atoa ai ma fesili i tala o le Tusi Paia (Bible Stories).

Na taua e le Faatonu o le Kalapu Su’eala a Southside, o le taua o polokalame faapenei, e mafai ai ona fa’aalu le taimi o tupulaga talavou e a’oa’oina ai le Tusi Paia, poo isi aoaoga e fesoasoani i lo latou ola tupu tupu a’e, nai lo le fa’aalu o latou taimi i mea faafiafia o lenei olaga.

“O le autu lava o nei aoaoga faapitoa mo fanau o loo i totonu o le Kalapu Su’eala, ia taula’i la latou vaai i aoaoga e manuia ai o latou olaga, ma fesoasoani ai i le avea o i latou ma tagata matutua i le lumana’i.”

O le masina o Aperila o le tausaga fou 2027 e toe faataunuu ai fo’i le isi Pathfinder FAIR, ma ua faamoemoe le Southside Samoan Pathfinder Club, o le a latou toe sauni fo’i e auai i lea mafutaga.

O le Ekalesia Aso Fitu a Southside Samoan SDA Church, e silia i le to’a 100 totino o lea Ekalesia, o nisi e malaga mai i Tutuila ma Manu’a, ae o isi fo’i e malaga mai i Samoa Tuto’atasi.