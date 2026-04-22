Tu’ua’ia se alii i le fa’ao’olima i sana uo teine ma’itaga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le taeao o Mati 28, 2026, na o’o atu ai se tina ma’itaga i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, ma ripotia le sauaina o ia e lana uo tama, le susuga ia Petelo Tinoga, lea na molia i lenei mataupu.

Na maitauina e leoleo ia le mafatia o le loto o le tina ma’itaga, ma le toto o lona mitiafu pa’epa’e na la’eiina.

I le ulua’i faatalanoaga a leoleo ma le tina ma’itaga, sa ia faailoa atu ai i leoleo, le tupu o le fa’alavelave i lea taeao, a’o la iai ma le na molia, i le maketi i Fagatogo, e faatau se la ti o le taeao. Ma na amata le faalavelave i se fe’ese’esea’iga, ae na vave ona faateteleina.

Sa ta’ua e le tina ma’itaga, ae e le’i oso i fafo ma le ta’avale, ina ua o la taunu’u i le maketi, sa ia taumafa e nana ni maka i lona ua. Ae na le fiafia ai le na molia, ma na fa’ateteleina le la tauga’upu, e ui ina sa o la tu’ua faatasi ia le maketi ma o la agai atu i le itu i Sasa’e i Satala.

Na ta’ua e le tina ma’itaga e faapea, a’o alu le la taavale, sa fa’ate’ia o ia i le tu’i fa’atolu e le na molia, ia le itu tauagavale o ona foliga. Ma ina ua paka le la taavale i tafatafa o Satala, sa fa’aauau le fasi o ia e le na molia.

Ma a’o fasi o ia, sa ta’ua e le tina ma’itaga, ia le faapea atu o le na molia, o le a sili atu le fasiga o ia, pe a o la taunu’u i le fale. Na mafai ona oso i fafo ia le tina ma’itaga, ma tamo’e atu i le faatu se taavale i luga o le auala ma ‘ai’oi iai mo se fesoasoani. Ma na momoli sa’o mai lava e le samaria agalelei ia le tina ma’itaga, i le ofisa a leoleo i Fagatogo.

Na fa’aleoina e le tina ma’itaga i le taimi na faatalanoaina ai, ia lona popole tele, ina ne’i a’afia lana pepe o tau’ave. Ma sa ia ta’ua foi le tupu muamua o lenei tulaga, i le sauaina o ia, e le na molia.

O le na molia ma le tina ma’itaga, e nonofo faatasi i le fale a le tina ma’itaga, i Pago Pago.

Sa fa’ailoa atu e le tina ma’itaga i leoleo ia numera o le laisene o le ta’avale a le na molia, ma amataina ai le su’esu’ega a leoleo, i afio’aga i le itu i Sasa’e o Fagatogo, na aofia ai ma Aua, lea sa talitonu, na sola iai le na molia.

Ae peitai, na o’o atu lava ia Petelo Tinoga, i le ofisa a leoleo ma ave faapagotaina ai o ia. Ma ina ua faatalanoaina o ia e leoleo, sa ia fa’amaonia lona fa’ao’olima i lana uo teine (tina ma’itaga).

Ae peitai, o se taimi mulimuli ane ai, na toe sui lana faamatalaga ma ia te’ena le tupu o se faalavelave. Ma sa musu foi le na molia, e fai sana faamatalaga tusitusia, e tusa ai ma le faalavelave na tupu.

Na fa’amaonia e leoleo, ia le fa’aauau pea o su’esu’ega i lenei mataupu.

O moliaga na faia faasaga ia Petelo Tinoga, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le 15 aso, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le 15 aso, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i l e falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Taofiofi fa’asolitulafono o se tagata - O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i l e falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia,e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai o ia, a’o faagasolo lona faamasinoga.