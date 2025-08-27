Tu’ua’ia e se tamaitai ia lona tua’a i le faamalosia o ia
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le taeao o le aso 2 o Iulai, na fa’afeso’ota’i ai e se tuaoi ia le Ofisa a Leoleo i Leone, mo se fesoasoani ona o se misa a nisi o lona tuaoi.
[Ua le lomia e le Samoa News/Lali ia suafa o i latou na a’afia ma molia i lenei fa’alavelave, aua le puipuiga o le tamaitai na a’afia.]
E tusa ai ma le faamatalaga a le tuaoi na valaau i leoleo, sa ia lagonaina ia le ‘e’e ma le ‘ava’avau a le tamaitai i ona matua, ma ta’ua ai e le tamaitai na a’afia, ia le faamalosia o ia e lona tama ma ua ma’itaga ai. Sa ta’ua e le tuaoi na valaau i leoleo, ia lona fesiligia o le tamaitai na a’afia, pe manaomia se fesoasoani, sa tali le tamaitai e na te manaomia se fesoasoani, ae e fefe i ona matua.
Sa ta’ua foi e le tuaoi na valaau i leoleo, e tusa ai ma le faamatalaga a le tamaitai na a’afia, e fefe o ia ona o ona uso laiti ma sa faapea ona fai atu le tuaoi (lea na valaau i leoleo), i le tamaitai na a’afia, e la te o ina ia mafai ona saili e lona tina (le tina a le tuaoi na valaau i leoleo) ia se fesoasoani.
Ina ua fa’alogo le tina a le alii na valaau i leoleo, i le faamatalaga a le tamaitai sa a’afia, na faapea loa ona o la fa’afeso’ota’iina le ofisa a leoleo.
Ina ua taunu’u leoleo, sa faapea ona faatalanoaina le tamaitai na a’afia, i le fale o le alii na valaau i leoleo.
Ma e tusa ai ma le faamatalaga a le tamaitai, sa o la tafafao ma ona ‘nephews’ i le latou faleo’o ma inu a latou pia, pe a ma le 10 i le po. Ae ona vaaia le savali atu o lona tama ma ia tu loa i luga ma savali agai i le latou fale. Ae na fesili atu lona tama, po o ai sa o latou tafafao, ma na tali mai iai le tamaitai, o ona ‘nephews’. Ma faatonuina ai o ia e lona tama, e alu i le fale.
A’o ia savali atu agai i le latou fale, na tu i luga se tasi o ona ‘nephew’ ma taumafai e sulu lona ie lavalava ae iloa mai e lona (tamaitai na a’afia) tama ma ia fesili mai iai pe aisea e tau sulu ai lona ie lavalava. Sa tali atu le ‘nephew’, sa fa’aaoga lona ie e faapulou ai le moli a le ‘speaker’ ona o le malamalama. Ae na tago atu le tama o le tamaitai na a’afia, ma u’u mai le ‘speaker’ ma taumafai e togi ai leisi ‘nephew’.
Ae oso atu le tamaitai na a’afia, ma tu’u atu lona lima e taumafai e pupuni lona ‘nephew’, ma tau ai le speaker i lona tamatama’i lima. O le taimi lea, na tamomo’e ese atu ai ‘nephews’ a le tamaitai na a’afia.
Sa faamanino ele tamaitai na a’afia, lona taumafai e tulei ese ia le na molia ma fai iai e soia le masalosalo ia te ia (tamaitai) ae peitai, sa taumafai le na molia e futi atu le ulu o le tamaitai, ae na se’e lona lima ma i’u ai ina ona ia (le na molia) fela’uina foliga o le tamaitai na aafia.
O le taimi lena, na o’o atu ai ma le uso o le pulenu’u ma taumafai e fa’ato’ato’a le mataupu, ae peitai, sa fa’aauau ona ‘e’e le tamaitai ona ua le lava. Na fa’aalia i su’esuega sa faia, le amata ona faaalia o nei uiga, e le tamaitai na a’afia, ona sa faia e lona tua’a ni uiga mataga, ia te ia.
Sa fesiligia e leoleo ia le tamaitai na a’afia, ina ia faamanino le uiga o lana faamatalaga, i le faia e lona tama o ni uiga mataga ia te ia. O lea na faamatalaina ai e le tamaitai na a’afia, e faapea, ia Iuni 2025, sa taumafai ai lona tama e la te faia uiga feusua’i, ae peitai, sa te’ena e le tamaitai. Ae na fai atu iai lona tama, afai e na te le talia ona manaoga, o le a ia alu i uso laiti a le tamaitai na aafia. O le mafuaaga lea na ioe ai loa le tamaitai, ina ia puipui ona uso laiti.
Sa fa’ailoa atu loa e leoleo i le tamaitai na a’afia, o le a ave o ia i le ofisa a leoleo i Leone mo le fa’aauauina o a latou suesuega. Ma faapea foi ona agai atu leoleo e saili le na molia ma ave faapagotaina o ia i le ofisa a leoleo.
Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le na molia, sa ia ta’ua ia lona fia iloa po o ai sa tafafao ma le tamaitai na a’afia, ae o lo’o fai le sa a le nu’u. Sa faamaonia e le na molia lona sese ma na le tatau ona ia fasi ina le tamaitai na a’afia, ae sa tatau ona ia taumafai e fa’afilemu le mataupu.
Sa ta’ua foi e le na molia, le le’i sa’o o lona mafaufau, ina ua ia vaai atu i lona afafine, o tafafao mai ma ni alii, ma ia tago atu ai u’u mai le ‘speaker’ ma togi ai se tasi o alii talavou, ae na te le iloa, o le a oso atu lona afafine, e taumafai e puipui le alii talavou, ma tau ai le ‘speaker’ i lona afafine.
Na ia fa’amaonia foi lona taumafai e futi le ulu a lona afafine, ae peitai, sa misi le ulu o le tamaitai, ae ma’osia ai ona (tamaitai) foliga.
Sa faapea loa ona aveina le na molia, i le to’ese i Tafuna, e faatalitali ai lona faamasinoga. Ae logoina ia le vaega su’esu’e (CID) e tusa ai ma le mataupu lea na faamatala e le tamaitai na a’afia, i le va o ia ma lona tama. Ma e tusa ai ma ripoti, e foliga mai, na faia e le na molia ia uiga mataga i lona afafine, i le tausaga ua tuanai. Ma sa fanauina ai e lona afafine se pepe, i le na’o le 15 o ona tausaga.
O moliaga sa faia e faasaga i le na molia, na aofia ai:
Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.
Faitauga 2: Faatupu Vevesi i totonu o le aiga – o se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui mo aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.
E $500 se vaegatupe na faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, e faatalitali ai lona faamasinoga.