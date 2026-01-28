Tu’ua le Malo e le tofa Poialii Fiasili Puni Haleck

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ua fa’ia fo’i mai le fuifui a le Malo o Amerika Samoa se tasi o ona toa manumanu, le Tofa Poiali’i Fiasili Puni Haleck, ma ua mae’a fo’i ona inu malie le atunuu i ana tatua lautele sa fa’atino a’o soifua o ia ma fa’atino ona tiute ae maise lava i tulaga tau tupe i Pisinisi tau faletupe ma le Ekalesia Fa’apotopotoga Kerisiano i Amerika Samoa lea sa avea ai ma Teutupe mo le tele o tausaga.

E afua mai le fa’avaeina o le Amerika Samoa Bank i le faletupe na fa’atautaia mai e le Komiti Fa’afoe o sui totino uma o Faipisinisi i Amerika Samoa, e oo mai i lona maufa’atuatuaina i tupe a le Ekalesia sa ulu atu ai latou taulaga si’i mo le Atua i Pago Pago lava, na matua amana’ia lona agava’a e i latou uma na avea ma ta’ita’i o na fa’alapotopotoga uma i le teritori.

E tele tausaga o le soifua galue o Poiali’i Fiasili Haleck ma e iloga fo’i le amana’ia o ona ia faiva i totonu o le atunuu, aua e ui lava i ni mea i totonu o se malo, ae mua mea uma i le fa’asoa o le ‘oa ma le tamaoaiga tausi o se atunuu, poo se fa’alapotopootoga.

O le fa’amaoni i ona tiute o le fa’aaogaina ma le fa’asoasoa o le tupe tau paketi fa’asoa o fa’alapotopotoga sa galue ai, o mea ia e faigata tele ona sao ai se tasi o na tulaga, peita’i i taimi uma o lona soifua, e leai se taimi ua palapala ai lona suafa i se tupe fa’aaoga fa’aletatau e ia, pe o se tupe fo’i ua misia mai le fa’aputuga’oa sa ia teumau.

O tala o le tupe i tausaga fa’aletupe ta’itasi e mautinoa lava le pasia, ma o se mea lea e tulaga mati’e ai lea tina i tomai taofiofi o le so’ona fa’aaoga sese o le seleni fa’asoa e tusa ma le fa’atulagaga ua mae’a pasia e fa’aaoga i ai.

Na amata mai lona soifua galue i kamupani va’alele na tautuaina femalaga’iga i le va o Amerika Samoa ma Honolulu Hawaii fa’apea ma isi malo o le atuvasa Pasefika.

O le tausaga e 1964 na faigaluega ai o ia i le Kamupani a le Pan American Airlines.

Ae peita’i, o le tele o ana galuega na avea ai ma sui e fa’asoa maia tupe na avea o se sui sili ona mata’ina ai lana tautua. O se tasi sili ona fa’amoemoeina e so’o se fa’alapotopotoga ma se malo, e tofia e tula’i i lea vaega o le tautua.

I le tausaga e 1969 na avea ai o ia o se supavaisa i le Faletupe o Hawaii, peita’i ina ua fa’atuina se lala o le City Bank, na se’e ane o ia ma avea ai o se tasi o ana tagata faigaluega i le tausaga 1974, peita’i i lea lava tausaga, na avea ai o ia ma se tasi e sainia uma pisinisi fai a lea faletupe i le teritori.

I le tausaga 1977 na auai ai o ia ma sui iloga a fa’atuina le faletupe o le Amerika Samoa Bank ma sa avea o ia ma Sui Peresetene Sinia, ma sa iloga lona tula’i mai i lona lea tofiga aua sa latou tauivi fa’atasi ma le Kamupani sa mua’i galue ai o ia, Bank of Hawaii lea fo’i sa mua’i faigaluega ai.

O lona sogasoga sa iloga ona manuia ai le taumafaiga a le faletupe lenei o ona suitotino uma poo le au fai siea o tagata uma o le aufaipisinisi i Amerika Samoa, o lona uiga o se faiga fou ua fa’atula’ia, ae le’i fa’avaivai ai le tula’i mai o Poiali’i e fa’amautu lelei lea faletupe.

E 12 tausaga o le soifua galue o Poiali’i Fiasili, peita’i na suia atoa ai lea o ala o lana auaunaga ina ua oo i le tausaga e 1990, ae ua manatu o ia e suia le ala e auauna ai i lana auaunaga i faiga fa’apolokikima ma ua filifilia ai e lona afio’aga e avea ma sui o le latou afioaga i le Maota o o Sui. O ia na avea ma lona fa o Faipule Tamaitai ua tofia i le Maota o Sui, ma sa tula’i mo lona itumalo o Pago Pago i le Maota o Sui Tofia e ala i le palota fa’alaua’itele i le Fono Faitulafono a Amerika Samoa.

E ese mai fo’i i lena matati’a muamua ae pau fo’i lea o Sui Faipule Tama’ita’i ua tele ona taimi ua toe filifilia ai e lona itumalo e tula’i mo lona itumalo.

I le tausaga e 1997 i le faigamalo a Tauese Pita Sunia ma Togiola Tulafonona tofia ai o ia e avea ma Fa’atonu o le Matagaluega mo Tina ma Tupulaga Talavou, poo le DYWA, ma sa ia fa’aauauina mai lea tofiga i le Faigamalo a Kovana Togiola Tulafono.

Sefulu tausaga e mulimuli mai, ae toe filifilia Poiali’i Fiasili e avea ma Faipule o lona itumalo i le Maota o Sui o le Fono Faitulafono, ma o se tasi lea o taimi ua suia ai le va’ai a le atunuu ina ua se’ei le to’alua sui Tama’ita’i i le Maota, Lauaga’ia Mary Taufete’e mai le Ituau Malosi, Nuuuli, ma Poialii Fiasili Puni Haleck mai le Ma’oputasi ,Pago Pago.

Sa avea o ia ma sui Fofoga Fetalai o le Maota i le tele o taimi ma sa avea fo’i o ia ma sui o le Maota i nisi o fonotaga taua e faia i fafo i le tele o taimi.

I le 2000, na avea ai o ia ma sui na tausoa ma le susuga Tautolo Charlie i le fa’atuina o le McDonalds Amerika Samoa i le teritori. E tele le sao o lenei tina na tautua ai i le atunuu e ala i Komiti Fa’afoe eseese sa se’ei ai ma tautua e fatufatu mealelei mo le lumana’i o le atunuu, ma ona augatupulaga faia’e.

O ia fo’i o se totino o le tele o mafutaga a tina galulue o le atunuu, ae maise lava fo’i o fa’alapotopotoga a Tina o lana Ekalesia.

O ia o se tasi na tofia mo le fa’ailoga fa’apitoa a le TAOA mo tina galue iloga i le atunuu, o le fa’ailoga o se toe taualoa lea a le tatou Malo i lana tautua matavela ia Amerika Samoa ma ona tagatanuu uma, sa latou palefeagai i ana tautua lautele.

Ua fa’apaleaina o ia e lona aiga i le saufa tulafale o Poiali’i, ma o le suafa fo’i sa tau’avea e lona tua’a.

Na mafuta i la’ua ma le tama faipisinisi lauiloa o Ernest Haleack, ma o la’ua pisinisi ua iloga ai fo’i le la’ua tautua o le Haleck’s Funeral Home i Pago Pago.

I soo se faiva na tuatua mai ai lenei tina o le atunuu, e iloga lava lona fa’amaoni ma lona naunau ia fa’atunuu tiute uma i le taimi e sili ona mo’omia ai. E fiafia o ia e fesoasoani i tagata faigaluega i lalo o lana va’ava’aiga ma e le alo fo’i lana fa’atonu ia i latou uma na te vaaia toto’a i ona faiva uma.

E maualuga lana fua o le fa’amaoni sa galue ai, ma e toatele i latou ua latou molimauina lona fai fa’ai’uga lelei mo i latou sa ia va’ava’aia. E faifai lemu ana fa’aiuga ae tonu ma lelei! E iloga lona agaga alofa i tamaitai o le atunuu, ma e fiafia fo’i e fefa’asoa’i o latou lagona i mataupu tau Tina Samoa.

O Poiali’i Fiasili Puni Haleck, o se tama’ita’i e malu ali’i, e na te iloa fo’i ona tiute pe a saofafa’i fa’atasi ma Ali’i o le Nuu ae maise fo’i le mamalu o Tama o le Malo.

“E le tau fa’afuluina le toga lelei!” ma e mamae lava le tava’e ina ona fulu, ua motusia le avei na tiu ai le afioga le Ma’oputasii lana paea’iga i lona maota i Gagamoe, ma ua gau fo’i le mea ta’avili o le vaieli sa utuvai ai le pa’ia o aiga Sa Poiali’i, ina ua masoe se tasi o poutu toa i lana saofa’iga!

Faafetai i le Atua i le tele o ana meaalofa na ala mai i lenei tina, sa aoga i le to’atele, ma ua galue lava se’ia matua mae’a ona faiva!

Le fanau pele ma pa’ia o aiga, ia fa’amafanafanaina outou e le Agaga o le Atua!