Toe tu’u avanoa se tina i sona alo faatupu vevesi

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le afiafi o le aso 13 o Iulai, 2026, sa o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, mai i se tasi o tuaoi, na ripotia atu ai se alii o lo’o faatupu vevesi i totonu o le fale tuaoi, ma o’o lava ina fa’amata’u e le na molia, ia lona tina, i se paipa u’amea.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia ma le na molia, ona o le puipuiga o fanau talavou na a’afia i lenei mataupu.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ina ua taunu’u leoleo, sa faasino ifo iai e le molimau, ia le fale sa tupu ai le faalavelave. Ma na fa’ailoa atu e le molimau, i leoleo, e na’o le na molia, ma lona tina, e nonofo i totonu o le fale. O le popole o le molimau, i le saogalemu o le tina, ina ua ia (molimau) faalogo i le pa’o mai o le fale a le latou tuaoi, na ia valaau ai loa i leoleo.

A’o nofo se tasi o sui malu o le malo, e faatalanoa ia le molimau, na agai ia ni leoleo se to’alua, i le fale na tupu ai le faalavelave ma tu’itu’i le faitoto’a o le fale. E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na fiu leoleo e tu’itu’i le faitoto’a ma valaau atu i totonu, ae na leai seisi na sau i le faitoto’a.

O le taimi lea, sa lagona ai e leoleo ia se tagata o fealua’i mai i tua o le fale, ma savali atu loa iai, se tasi o leoleo ma va’aia ia le na molia, o tu mai i fafo ma se paipa u’amea, i lona lima.

E faatonu atu e le leoleo ia le na molia, e alu atu e latou te talanoa, ae peitai, sa tamo’e ‘ese le alii. Ma na fiiu leoleo e toe tau saili le alii, ua le maua o ia.

Ina ua sauni leoleo, e tu’ua le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa toe logoina i latou e le molimau, ua toe fo’i atu le na molia, i le fale. E toe fo’i atu leoleo, o lo’o tu le na molia, i fafo o le fale ma palauvale leotele, i lona tina, a’o matamata tuaoi.

Sa ta’ua foi i le ripoti a leoleo, ia le va’aia o uiga le mautonu ma le fa’amata’u, o le na molia. Ma sa va’aia e leoleo ia le savali atu o le na molia, i le fale lea o lo’o iai lona tina, a’o ia u’uina le paipa u’amea i lona lima.

O lea, na valaau atu ai loa leoleo, e togi i lalo ia le paipa. Ae sa le usita’ia e le na molia, ia fa’atonuga a leoleo, ma fa’aauau pea ona palauvale leotele atu i lona tina, faapea ma leoleo.

Na taumafai loa leoleo, e ave faapagota le na molia, ae peitai, sa tete’e mai ia le na molia i taumafaiga a leoleo. Ina ua mafai e leoleo na taofiofi lima o le na molia, sa lokaina loa ma aveina o ia, i le taavale a leoleo.

Ae ua liliu atu leoleo, i le faatalanoaina o le tina na a’afia. Sa faamatalaina e le tina e faapea, sa moe lana tama (le na molia), e ala ifo, ua mae’a ona saunia sana meaai. Ae peitai, sa fa’ate’ia le tina i le amata ona ‘e’e ma palauvale atu, ia le na molia, e aunoa ma se mafua’aga tatau.

Ae peitai, e ui lava i uiga fa’aalia o le na molia, ae sa musu le tina, e fai sana tagi e fa’asaga i lona alo. Ma na ia (tina) fa’ailoa atu foi i leoleo, ia le tupu o tulaga faapenei i totonu o le la aiga, ae e na te le valaauina lava leoleo.

E ui i le tu’u avanoa o le tina, i lana tama (le na molia), peitai, sa fa’aauau pea ona faatino tiute a leoleo, e tusa ai ma le tulafono.

Na molia, ia lenei alii, i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Tete’e i leoleo a’o taumafai e ave faapagota – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, ia e na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.