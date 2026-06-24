Toe ta’u lava e leisi gaoi ia leisi gaoi

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 3 o Iuni, 2026, na o’o atu ai se tamaloa i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ma ripotia ia le gaoia o lona fale, i Petesa.

O alii na molia, i lenei faalavelave, o Stone Filisi ma Peato Masuisui.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na o’o atu le ripoti a le e ana le fale, i le vaveao o Iuni 3, 2026, i le osofaia o lona fale, ma le gaoia o le tele o meatotino.

lo’o savavali mai i luga o le auala, e le mamao teisi ma le nofoaga o iai ia le fale na osofa’ia. Sa faapea ona tu le taavale a leoleo, ma taofi alii ia e toalua, ma fesiligia i la’ua. Sa va’aia e leoleo, ia le u’uina e se tasi o nei alii, ia se fagu malosi. Ina ua mae’a le talanoaga a leoleo, ma i la’ua ia, sa faapea ona toe fa’aauau le faigamalaga a leoleo, ae tu’u ia i la’ua, e agai i o la’ua aiga.

Ina ua taunu’u leoleo, i le fale na tupu ai le faalavelave, sa faasino iai e le pule o le fale, ia le eria na feosofi atu ai le ‘au gaoi. Sa fa’amaumauina e leoleo, ia se faamalama matala, i totonu o le faleta’ele, i le pito i tua o le fale.

Ona toe ave atu lea e le pule o le fale, ia leoleo, i totonu o se potu moe, sa gaoia mai ai le tele o meatotino. Mai i su’esu’ega a leoleo, sa masalomia ai ia alii e to’alua, ia na o latou fetaui i luga o le auala, ona e tupu le faalavelave, ae o lo’o feoa’i latalata i le fale na tupu ai le faalavelave.

Sa faapea loa ona amata sailiiliga a leoleo, i fanua tuaoi, ma togavao o Petesa, faapea luga o le alatele.

O sina taimi mulimuli ane, na maua atu ai nei alii e toalua, i se eria e masani ona va’aia ai i la’ua e tuaoi. Sa fautuaina i la’ua e latou te malaga atu ma leoleo i le ofisa a leoleo i Tafuna mo le faatalanoaina, lea na ioe iai i la’ua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa te’ena e Stone Filisi ia lona a’afia, i le osofa’ia o le fale na a’afia. Sa ia fa’ailoa atu i leoleo, sa mamao o ia mai i lea fale. Ae na o la fetaui ma Peato Masuisui, ma seisi a la uo, a’o ia alu atu e su’e sikareti i Petesa.

Sa ta’ua e Stone, ia lona va’aia le le lelei o le va o Masuisui ma le alii na o la atu, o lea na o la o ai ma Masuisui.

Ae peitai, ina ua faatalanoa e leoleo ia Masuisui, sa ta’ua e Masuisui, ia lo la iai ma Filisi, i tafatafa o le fale na tupu ai le falavelave, i le taimi na tupu ai le faalavelave. Na ta’ua foi e Masuisui, na alu atu Stone ma se fuafuaga, e la te o e osofa’ia ia se fale fogafale lua, lanu samasama, i Petesa.

Sa fa’ailoa atu foi e Masuisui, i leoleo, ia le oso o Filisi i totonu o le fale, a’o ia (Masuisui) tu i fafo, e va’ava’ai fafo.

I le faamatalaga a Masuisui, sa alu atu ia Filisi i fafo o le faamalama o le fale taele lea e pito i tua, o le fale, ma fa’aaoga sana naifi faamoe, e ave’ese ai le faamalama, ma ia oso ai loa i totonu o le fale.

Sa ta’ua foi e Masuisui, ia le fa’aaogaina e Filisi o se moli uila, i totonu o le fale, ona sa pogisa le fale.

Na fa’ailoa atu foi i leoleo, ia le o’o o su’esu’ega a Filisi, i le tele o potu o le fale, ma la’u atu meatotino i fafo, mai i le faamalama, ia Masuisui.

O nisi o meatotino sa gaoia, na aofia ai se filifili ‘auro, o se ‘memory card’ lanu uliuli, o se filifili ki e iai le igoa o le ‘San Francisco’, o se pulou lanu moana.

Na mafai ona toe aoina mai e leoleo ia meatotino sa gaoia ma toe fa’afo’i atu i le e ana.

Na molia ia Stone Filisi i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Faomea i lona tulaga muamua – O se vaega ‘E’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga.

Faitauga 2: Gaoi – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Ae o Peato Masuisui, na molia i le:

Faitauga 1: Taliaina o ni meatotino gaoia – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le le silia ma le tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Gaoi – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le le silia ma le tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina uma Filisi ma Masuisui, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina mai ai i la’ua i tua, a’o faagasolo o la faamasinoga.