Toe taliu i fanua ia le Palemia a Samoa

Apia - SAMOA

O le aso Toonai na se’i mavae atu (aso Faraile i Amerika Samoa), na te taunu’u ai i laufanua ma ‘ele’ele i Samoa ia le Afioga i le Palemia ia La’aulimalietoa Leuatea Schmidt, talu mai lana si’iga gasegase atu i Niu Sila, i le valu vaiaso talu ai.

Na tu’ua e le Afioga i le Palemia, ia Apia mo Aukilani, i le to’ai mae’a ona fa’atautoina e avea ma palemia lona valu o Samoa, ia Setema 16.

Na iai se faamoemoega i le Faigamalo a Samoa, o le a mafai ona toe taliu atu le Afioga i le Palemia, pe a mae’a ana talavai i le tasi vaiaso

Samoan Prime Minister La'aulialemalietoa Leuatea Schmidt has returned home after an eight-week absence for medical treatment in New Zealand., ae peitai, i lalo o fautuaga a ana loia, sa fa’ato’a mafai ona toe taliu atu le faigamalaga i le vaiaso na se’i mavae atu.

Na mafai ona fa’amaonia e le vaega fa’asalalau a le Samoa Observer ia le toe taunu’u o le Afioga i le Palemia, i lona maota i Si’usega, i le aso To’ona’i.

Ae peitai, ina ua taumafai sui o vaega fa’asalalau, e saili se feiloaiga ma le Palemia, sa faapea ona taofia i latou ma faatonuina e tu’ua le fanua. Ma ripotia mai ai e le Samoa Observer, ia le pa’ilima o nisi o alii se to’alua sa leoleoina le maota o le Palemia, i le Faatonu a le Samoa Observer, i luma o leoleo.

Ma ua iai nei i le Ofisa a Leoleo ia le tagi a le Faatonu o le Samoa Observer.

E tusa ai ma le ripoti a le Observer, sa faatonuina iasui fa’asalalau, i se taimi mulimuli ane, ina ia toe fo’i atu i le aso ananafi (aso Gafua i Samoa.

Ma i seisi vaega o le ripoti a le Observer, na ta’ua ai le fa’asaina e le Afioga i le Palemia, ia le Samoa Observer, ona toe faia ni ripoti i polokalama ma gaioiga a le malo.

Na ta’ua e le Observer, se saunoaga a La’aaulialemalietoa, na amata i le aso ananafi, ona le toe tali mai i ni fesili mai i le Observer. E le gata mai ia te ia, ae faapea foi ia Minisita, ma o le a soalaupuleina e le kapeneta.

Sa ta’ua e le Palemia ia tala sese na lomia e le Observer, a’o iai o ia i Niu Sila, ma na faapea ona ia ta’u atu i le sui o le Observer, le tamaitai o Marieta Heidi Ilalio, lea na iai i le latou feiloaiga ma sui fa’asalalau, ina ia tu’umuli ‘ese atu.