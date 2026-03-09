Toe molia se tamaloa i le fasi to’alua

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le lata i le 12 i le po o Fepuari 1, 2026, na tula’i mai ai se fa’alavelave i le va o se ulugalii, i le afioaga o Se’etaga, ina o fa’asua’ava ia le tamaloa, ma na lokaina ai e leoleo ia le tamaloa i lona sauaina o lona to’alua, a’o si’i le la pepe.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia ma molia i lenei fa’alavelave, aua le puipuiga o fanau iti.]

E tusa ai ma fa’aaumauga a le faamasinoga, na amata le fa’alavelave ae ua lata i le 12 i le po o Fepuari 1, ina ua toe fo’i atu le na molia, i le fale, ua fa’asua’ava ma amata ona tau ‘upu ma lona to’alua, i totonu o le latou fale. O le taimi lea o lo’o momoe ai le fanau iti i le potu.

Na atili ona le fiafia ia le na molia, ina ua fiu e faamisa atu i lona toalua, ae le tautala le fafine.

E pei ona sa faamatala e le tina na a’afia, i leoleo, sa po e le na molia ia ona foliga ma faafitu i lona ulu, a’o si’i lana pepe e tasi le tausaga. O le tagi leotele a le tina na a’afia, mo se fesoasoani, na feala mai ai le fanau ma amata ona fetagisi. Ma sa lagona mai foi e se tagata matua o le aiga, na moe i totonu o le fale.

Sa faamatala e le tagata o le aiga, i leoleo, ia lona lagona o se tagata o tagi masusu ma valaau mai mo se fesoasoani, ae le’i ta le 12 i le po. Ona ua masani le tagata o le aiga, i uiga o le tamaloa (le na molia), sa ia vala’au atu iai e soia. Ae ina ua le amana’ia mai lana valaau, sa ia valaau loa i le Ofisa a Leoleo i Leone, ma alu i le nofonofo i autafa o le auala e fa’atalitali i leoleo.

Ina ua taunu’u leoleo, sa fa’asino iai e le tagata o le aiga na faatalitali mai ia i latou, ia le fale o lo’o tupu ai le faalavelave ma faamatala i leoleo ia le mea na tupu. Sa ta’ua foi e le tagata o le aiga, i leoleo, ia le saua o le na molia, i so’o se taimi e fa’asua’ava ai, ma sa loka foi o ia ona o le tulaga lava lea e tasi, i le tausaga ua mavae.

Sa fa’atalanoa e leoleo ia le tina na a’afia, i le fale, ma fa’aleoina e le tina na a’afia ia lona fefe tele i le saogalemu o ia ma lana fanau. Na ta’ua foi e le tina na a’afia, ia le saua o le na molia, i so’o se taimi e ‘ova ai lana inu pia, ma sa alu le po atoa o faapisa se’ia o’o lava ina ona fa’ao’olima i le tina na a’afia.

Ina ua mae’a ona talanoa leoleo i le tina na a’afia ma le tagata o le aiga, sa faapea ona o atu loa ia leoleo ma ave faapagotaina ia le na molia, ma ave o ia i le ofisa a leoleo.

Na fa’amaonia i fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le lokaina muamua o le na molia, i moliaga o le fa’ao’olima i lona tulaga e tolu, i le tausaga e 2022.

O moliaga sa tu’ua’ia ai le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’atupu vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga), o se vaega ‘C’ i solitulafono mama, ae si’itia le fa’asalaga i fa’asalaga mo moliaga i vaega ‘B’ o solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, ae si’itia lona faasalaga i fa’asalaga mo le vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le lima tausaga, po o se sala tupe e le i lalo ifo ma le $150; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Faia o se tulaga, e a’afia ai le saogalemu o le fanau – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, ae si’itia fa’asalaga i fa’asalaga mo solitulafono I le vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui e o’o atu i le lima tausaga, po o se sala tupe, e le i lalo ifo o le $150; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaega tupe, e mafai ona tatalaina ai le na molia, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.