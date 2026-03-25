Toe faaopoopo moliaga a se pagota i le sauaina o se leoleo

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I fa’amaumauga a le Faamasinoga Faaleitumalo, ua ta’ua ai se pagota, ua toe fa’aopoopo nisi ana moliaga, ona o se fa’alavelave na tupu i totonu o le to’ese i Tafuna, lea sa fa’ao’olima ai i se leoleo.

Na tula’i mai lenei fa’alavelave, ae e le’i leva ona taunu’u Faiesea Kupu (pagota ua toe faaopoopo moliaga), i totonu o le to’ese i Tafuna. Ae o lo’o ta’ua ia le fesoasoani iai o sana uo tamaitai, lea e faigaluega foi i totonu o le falepuipui.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le aso 11 o Fepuari, na avefaapagota ai Faiesea (le alii pagota), ona o moliaga, na aofia ai lona umia o vaega o fualaau faasaina, ma lona faamoemoe e fa’atau atu ma le umia o se a’upega le fa’atulafonoina.

Sa ta’ua e leoleo, o nei moliaga na afua mai i sa latou su’esu’ega na faia, ae e le’i momoli atu le na molia, i le to’ese i Tafuna.

Ina ua mae’a ona ave faapagotaina ia le na molia, ma saunia mo le momoliina atu i le to’ese i Tafuna, sa fa’aaogaina ni loka (handcuffs) se lua, e fa’amautu le mau o le lokaina o le na molia, ona o le tuga o solitulafono na molia ai o ia.

O le pagota lea ua toe fa’aopoopo ona moliaga, e aumau i Onenoa ma e tusa ai ma ripoti, o lo’o fa’auo ma se tamaitai na faigaluega i totonu o le to’ese i Tafuna. Ma sa fa’amaonia e leoleo i se taimi mulimuli ane, le iai o lea tamaitai i totonu o le falepuipui, i le taimi na taunu’u atu ai Faiesea (le alii pagota) i le falepuipui.

Ma e tusa ai ma le ripoti a le malo, ina o faatino tiute a leoleo o le falepuipui, sa ave’esea ai loka o lima a le alii pagota, ma o iina na ia osofa’ia ai se tasi o leoleo na o atu ma Faiesea (le alii pagota), ma manu’a ai le leoleo.

Ina o taumafai leoleo e fa’ato’ato’a le mataupu, sa oso atu le uo tamaitai a le alii pagota – lea sa faigaluega i le taimi lena – ma taumafai e taofiofi le leoleo. Na avea ma tulaga sa fa’afaigata ai ona gaioi le leoleo.

Na avea lea ma tulaga na mafai ai ona fa’aaoga e Faiesea (le alii pagota) loka sa lokaina ai ona lima, e fa’ao’olima ai i le leoleo ma e pei ona ta’ua i ripoti a leoleo, o le mafua’aga lea na tuga ai manu’a o le alii leoleo na a’afia.

Sa faamamafaina e leoleo, ia le vaega a le tamaitai faigaluega o le falepuipui, i lenei faalavelave, na fa’aalia ai lona le faataunu’uina o lona tiute, e fa’amautu le filemu, ma le saogalemu o leoleo ma pagota. Ae peitai, sa fesoasoani ia le tamaitai leoleo o le falepuipui, i le pagota, ma na maua ai e le pagota ia le avanoa, e fa’aauau ai ona osofa’i ia le leoleo.

Ona o lenei fa’alavelave, sa faapea ona su’esu’eina atili ai ia le osofa’iga a le alii pagota faapea ai ma le gaioiga sa faia e le tamaitai faigaluega a le falepuipui. Ma o lo’o iai se talitonuga, o le a toe iai nisi moliaga o le a fa’aopoopoina.

Sa fa’ao’oina atu lenei mataupu i le ofisa a le Loia Sili mo le fa’ataunu’uina o la latou tiute, a’o fa’aauau pea su’esu’ega o lenei mataupu.

O moliaga na faia faasaga ia Faiesea Kupu, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua – O se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Taofiofi o se tasi i auala faasolitulafono – O se vaega ‘A’ i solitualfono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le alii pagota, e aunoa ma se tinoitupe fa’atualagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua a’o fa’agasolo lona faamasinoga.