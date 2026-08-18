Taumafai se tamaitai e puipui lona uso laititi mai i sauaga a le la tama fai

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Na molia se tamaloa e 42 tausaga le matua, ona o se fa’alavelave na tupu i le aso 24 o Iulai, 2026, lea ua molia ai i o ia i le faamalosi tamaitai, faia o uiga faa Sotoma ma isi uiga mataga, i ona afafine fai e to’alua (19 ma le 12 tausaga).

[Ua le lomia suafa o le na molia faapea tamaitai na a’afia, i lenei mataupu, aua le puipuiga o fanau talavou.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ua ta’ua ai le faatalanoaina e leoleo, ia le tamaitai 19 tausaga, i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo. Ma sa faamatalaina ai e le tamaitai 19 tausaga, ia faamalosia o ia e le ua molia, i totonu o lona potu moe, ia Iuni 5, 2024, ae fa’ato’a fa’au’u mai o ia (tamaitai) mai i le aoga maualuga.

Na ta’ua foi e le tamaitai 19 tausaga, ia le toe faamalosia o ia, e le ua molia, ia Aukuso 18, 2025, o le aso tonu sa faamanatu ai lona aso fanau.

O le aso 24 o Iulai, 2026, na fa’ailoa atu ai e le na molia, i le tamaitai 19 tausaga, e filifili po o ia, po o lona uso laititi (12 tausaga). Ona tago mai loa le na molia, i le toso atu lona lima ma u’una’i o ia i luga o le moega, ma fa’amalosia o ia (tamaitai 19 tausaga). Ina ua mae’a, sa faatonuina e le na molia, ia le tamaitai 19 tausaga, e alu e ta’ele.

Ae ina ua fo’i mai le ta’elega a le tamaitai 19 tausaga, sa ia va’aia le savali ese atu o le na molia, mai i le nofoaga o iai lona uso laititi, a’o taumafai lona uso laititi, e toso i luga lona ofuvae, ma sa masalomia ai e le tamaitai 19 tausaga, ia le tupu o se faalavelave i lona uso laititi.

Ma sa mulimuli atu foi le ua molia, i totonu o le potu na iai (tamaitai 19 tausaga), ma se’i ‘ese lona solo ma toe faamalosia o ia.

Sa ta’ua e le tamaitai 19 tausaga, ia lona fiu e taumafai e u’una’i ese ia le ua molia, ae peitai, sa le mafai ona o le malosi o le alii.

Na faatalanoa foi e leoleo ia le teineititi 12 tausaga, ma sa faamatala e le teineititi ia taimi muamua na fa’amalosia ai o ia, e le ua molia, ia Iuni 2024, ina ua tu’ua atu lana aoga. Na alu e sui ona ofu a’oga, ina ua taunu’u i le fale.

O Novema 2024, e pei ona ta’ua e le teineititi 12 tausaga, i lana faamatalaga i leoleo, sa toe faamalosia ai o ia, e le ua molia, ina ua toe tu’ua foi a’oga.

Sa faatalanoa foi e leoleo, ia le tina o tamaitai na a’afia ma sa faamatala e le tina, ia lona le iloa o tupu se faalavelave faapea i lana fanau teine. Ae na iai ni ona masalosaloga ma sa ia fesiligia ai le tamaloa.

Ina o fa’aauau su’esu’ega a leoleo, sa faapea ona valaau ai ma le vaega a le Social Services, ia le faalavelave ua tu’ua’ia ai le na molia

Na faapea ona feso’ota’i ia se tasi o le aufaigaluega a le Social Services, ma le falema’i aua le faia o se su’esu’ega fa’afoma’i i tamaitai na a’afia.

I le mae’a ai o lea su’esu’ega, sa aveina uma loa ia tamaitai e to’alua, i lalo o le puipuiga a le malo.

Ae aveina ia le na molia, i le ofisa a leoleo, mo sona faatalanoaga, lea na ia (le ua molia), te’ena uma ai ia tu’ua’iga ua faia faasaga ia te ia. Ma sa ta’ua foi e le ua molia, ia le fa’amaonia e le tamaitai 19 tausaga, ia le faatonuina o ia e lona ‘aunty’, e faia nei tu’ua’iga sese, ma ta’u le taimi na fa’ato’a fa’au’u ai.

E tusa ai ma le faamatalaga a le ua molia, i leoleo, o le taeao lea na ta’ua, sa tupu ai le faalavelave, na tuai ona feala mai ai tamaitai na a’afia, ma matamata televise.

Ina ua fesiligia o ia, po o fea sa iai, i le taeao o le aso 24, o Iulai, sa ta’ua e le ua molia, ia lona iai i le fale, ae na alu ‘ese ma le fale, ina ua toe fo’i atu lona to’alua, i le 2:30 i le aoauli.

Sa fesiligia foi le ua molia, e tusa ai ma tu’ua’iga a le tamaitai 19 tausaga, i lona faia o ni amioga mataga i le teineititi 12 tausaga, ae peitai, sa faapea mai le ua molia, ua

E 22 moliaga ua faia e faasaga i le ua molia, e aofia ai le Faamalosi Tamaitai, o se vaega ‘E’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga, po o se sala tupe, e le i lalo ifo ma le $150.

O moliaga i le faia o Amioga Fa’atosotova (sauaga i totonu o le aiga), o se vaega ‘E’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga, po o se sala tupe, e le i lalo ifo ma le $150.

Ma isi moliaga i le faia o nisi amioga mataga, o ni solitulafono mamafa, e mafai ona fa’afalepuipui ai i le le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000, po o faasalaga uma e lua.

E leai se tinoitupe sa faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.