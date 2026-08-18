Tuilaepa: O se taumafaiga e faafilemu ai a’u

Apia - Samoa

I se faatalanoaga ma vaega fa’asalalau, sa ta’ua ai e le Taitai o le Itu Agai a Samoa, le afioga Tuilaepa Sailele Malielegaoi, ia le taumafai o le Faigamalo e fa’afilemu o ia, i le mae’a ai ona ave faapagotaina o ia, i le vaiaso ua mavae, ona o tu’ua’iga i lona faia o ni faamatalaga le faamaonia, e faasaga i le Palemia a Samoa.

Sa faailoa atu e le ofisa a leoleo a Samoa, i le vaega faasalalau a le RNZ Pasefika, sa o latou taofia ia Tuilaepa, mo le 24 itula, ona toe tatalaina ai lea o ia, i le aso na soso’o ai.

Sa fa’aalia e Sailele, o se na avea ma Palemia o Samoa, i le RNZ Pasefika, o se taumafaiga lea a le malo, ina ia fa’afilemu o ia, ona ua matamuli, i ana tali, i mataupu o lo’o fesiligia e vaega fa’asalalau.

Ua taofi Sailele, ua soli fa’afia e le malo, ia le tulafono.

I le masina o Aperila, sa fa’aulu ai e Tuilaepa sana tagi e faasaga i le Afioga i le Palemia, le susuga i le La’aulialemalietoa Leuatea Polataivao Fosi Schmidt, i tu’ua’iga, i lona (Tuilaepa) faia o ni faamatalaga i luga o ‘upega tafa’ilagi, e tu’ua’ia ai o ia (La’auli) ma nisi minisita, i le fa’aaoga sese o tupe a le malo, mo fuafuaga a latou aiga.

Sa faatonuina ai e le faamasinoga, ia Tuilaepa, ina ia ona le toe faia ni ituaiga faamatalaga faapea, ae peitai, i lana feiloaiga ma sui o vaega fa’asalalau, sa toe faaleoina ai e Tuilaepa, ia mataupu lava ia e tasi.

Na ta’ua e Tuilaepa i luma o sui o vaega fa’asalalau, e faapea, sa ia fa’aleoina ona talitonuga, e tusa ai ma mataupu, lea e pei ona ripotia e vaega fa’asalalau. O ia faamatalaga sa faia, e tusa ai ma lona lava talitonuga, o le a tu’uina atu e le faamasinoga se avanoa, e fa’aauau ai ona avea o ia ma ta’ita’i o le Itu Agai.

Ma sa toe ta’ua ai e Tuilaepa ia tu’ua’iga, e faapea, o tupe ia sa maua mai e Samoa, mai i Niu Sila, e tusa ai ma le fa’alavelave lea na goto ai le latou va’a tau – HMNZS Manawanui – i Safata, sa fa’aaoga e le vaega a le FAST, mo a latou sui tauva, i le palota faapitoa a Safata, i le amataga o le tausaga.

Na fa’aalia foi e Tuilaepa, ua silia ma le tausaga, talu ona taunu’u mai le tupe mai Niu Sila, peitai, sa taofiofi e le malo, se’ia o’o i le vaitaimi o le palota, ona tufatufaina ai lea. Ma o le mafua’aga lea, sa le iai se avanoa a sui tauva tutoatasi, ma sa ta’imua le malo i le tufatufaina o le tupe, e totogi tupe ai ia tagata palota.

Ma sa ta’ua e Tuilaepa, ia le taunu’u o sana tagi, i luma o le faamasinoga, e tusa ai ma lenei mataupu.

[RNZ Pasefika]