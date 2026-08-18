Loka e le tina o ia ma sana fanau teine se to’alua i totonu o se potu

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 26 o Iulai, 2026, sa o’o atu ai se ripoti i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mai i se tina loto mafatia, i le fa’asua’ava o lona to’alua ma le fa’atupu vevesi i totonu o le latou aiga, faapea ai ma lona (le na molia), taumafai e fa’asasa le tina na a’afia ma lana fanau teine, mai i le tu’ua o le latou fale.

[Ua le lomia suafa o i latou ua a’afia i lenei faalavelave faapea ma le na molia, aua le puipuiga o le tina ma lana fanau teine.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le umi na inu pia ia le ua molia, o le amata foi lea ona sui lana amio. Sa faamatalaina e le tina na a’afia, i leoleo, le amata ona fa’amisamisa atu le na molia, ia te ia (tina) ma fai atu o le a alu, ae tia’i o ia ma lana fanau teine, e to’alua.

O lona popole tele, ina ne’i o’o atu le la tauga’upu i se tulaga pagatia, o lea na ave ai e le tina na a’afia, ia lana fanau teine e to’alua, ma loka i latou i totonu o se poka, ina ia le o’o atu ai le na molia, ia i latou.

Sa ta’ua e le tina na a’afia, ia le tu’i leotele, e le na molia, ia le faitoto’a o le potu. Ma ina ua o latou taumafai, e o ‘ese ma le fale, sa tu ia le na molia, i le faitoto’a o le fale ma fa’asasa latou. Sa taumafai foi le tina na a’afia, e tatala le faitoto’a o le fale, peitai, sa fa’aaogaina e le na molia, ia lona malosi atoa, e tapuni ai le faitoto’a.

Sa fa’aalia e le tina na a’afia, i leoleo, ua ia lagonaina le pei i latou o ni pagota, i totonu o le latou lava fale.

Ae o le taeao na soso’o ai, ia Iulai 26, 2026, sa maleifua mai ai le tina a’afia, ma maitauina, le fa’aauau ona inu pia ia lona to’alua (le na molia). Ae ina ua amata ona ‘e’e ma palauvale leotele atu, ia le na molia, ia te ia ma le la fanau teine e to’alua, sa ia vala’au loa leoleo mo se fesoasoani.

O lo’o ta’ua i ripoti a leoleo, e faapea, o le faalavelave na tupu ia Iulai 26, e le o se taimi muamua lea ua o’o mai ai se valaau i le Ofisa a Leoleo, mai i le tina lava lea, e fa’atatau i lona toalua. E foliga mai, o se faafitauli e tupu so’o i le va o le ulugalii.

Ina ua mae’a ona fa’atalanoaina e leoleo, ia le tina, sa agai atu loa i tua o le fale, i le nofoaga o lo’o inu pia ai le na molia. E o’o atu leoleo, o lo’o tautulemoe ia le na molia, ae o lo’o ta’atia ia ni apa pia, ua uma ona inu, i ona autafa.

Ona o le fa’asua’ava o le na molia, sa faafaigata ai i leoleo ona fai se latou talanoaga manino. O lea na ave faapagotaina ai loa o ia, ma momo atu i le ofisa a leoleo i Tafuna.

O moliaga na faia faasaga i le sa lokaina e leoleo, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai o ia, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

LOKA SE TAMAITAI I LE 20 TAUSAGA ONA O FUALAAU FAASAINA

O le aso Faraile o le vaiaso ua mavae, na lauina ai le faasalaga a Ollie Schuster, e le Faamasinoga Maualuga, ona o moliaga, i lona umia ma le faamoemoe e faatau atu, ia vaega o fualaau faasaina.

E 20 tausaga ua faasala ai e le faamasinoga, ia Ollie, i le falepuipui.

O le faalavelave ua faasala ai Ollie, sa tula’i mai i le masina o Novema, o le tausaga ua tuanai atu, ina ua maua e le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute, ia se afifi, na fa’atuatusi mai i le ua ta’usalaina, ia ni vaega o fualaau faasaina, lea na su’esu’eina ma faamaonia, o le Aisa.

O le aso 26 o Iulai, 2024, sa agai atu ai le ua ta’usalaina, i le falemeli i Fagatogo, e piki mai lana afifi lea sa maua ai vaega o fualaau faasaina, ma ave faapagotaina ai loa o ia.

O lo’o fa’asalaina ia Ollie, i solitulafono mamafa, o le umia ma le faamoemoe, e faatauina atu, ia vaega o fualaau faasaina, ae fa’aleaogaina leisi ona moliaga mama.

O le afioga i le sui Faamasino Sili ia Elvis Patea, faatasi ai ma le lagolagosua a ona soatau, I afioga i Faamasino Lagolago ia Faamausili Pomele ma Paepae Joseph Faiai, sa tu’uina mai le faasalaga, o le na molia.

I le gagana o le tulafono, o so’o se tasi e ta’usalaina i le solitulafono o le umia ma le faamoemoe e fa’atau atu o vaega o fualaau faasaina, e mafai ona faasala i le falepuipui, i le va o le lima ma le 20 tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $20,000; po o faasalaga uma e lua.