To’alua ni alii na lokaina ona o se fusuaga i le laumua o le ASCC

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le aso 25 o Aukuso, 2026, sa agai atu ai leoleo i Malaeimi, i le laumua o le Kolisi Tu’ufaatasi a Amerika Samoa (ASCC), ina ua o’o atu se valaau i le ofisa a leoleo, i se fusuaga, i le va o ni fanau aoga Kolisi, se to’aono.

O i la’ua na lokaina ma molia, i lenei faalavelave, na aofia ai Kenneth Teoni ma Krishna Tusipa.

E tusa ai ma faamaumauga a le faamasinoga, na o’o atu le valaau i le Ofisa a Leoleo, e tusa ai ma lenei faalavelave, i le 10:21, i le taeao o Aukuso 25, 2026. E taunu’u leoleo, ua mae’a ona taofia ia le fusuaga, ae o lo’o i totonu o le ofisa, ia i latou na a’afia i le fusuaga.

Na fa’ailoa atu e se tasi o le ofisa, i leoleo, na auai uma le to’aono, i le fusuaga. O lea, na aveina uma ai i latou i le ofisa a leoleo, mo le fa’atalanoaina.

Sa faapea foi ona aveina e leoleo, ia ata vitio o le fusuaga, lea sa pu’eina i masini pu’eata a le Kolisi.

O le alii muamua na fa’atalanoa e leoleo, sa ia ta’ua ia lona iai i totonu o lana vasega, i le taeao na tupu ai le faalavelave, ae ulufale atu ni alii se to’alua, ma amata ona tatu’i ma takiki, o ia, ae o le taimi lea, ua ta’atia ai i lalo, ona toe tamomo’e ese atu lea ma le potu a’oga.

O le faamatalaga a le alii lona lua, i leoleo, sa mafua lenei faalavelave, ona o se latou misa na tupu ia Aukuso 24. Ma sa ta’ua e le alii lona lua, a’o savali mai i lalo o fasitepu a le fale fou a le Kolisi, na alu atu se tasi o la’ua ia na molia, ma lu’i o ia.

O se taimi mulimuli ane, a’o toe savali atu le alii lona lua, i le pakaga taavale, sa toe alu atu foi le na molia, ma nisi alii se to’afa pe to’alima, ma amata ona fasi o ia.

Sa mafai ona feosofi atu ia sikulaki a le kolisi ma ave uma latou i le ofisa ma fa’alelei ai le latou va, ae peitai, e le’i uma ai iina le mataupu.

O le aso na soso’o ai, a’o ia savali atu i lana vasega, sa ia fa’alogo ai i se tala, o lo’o fasi e latou ia na osofaia o ia, i le aso muamua, ia sana uo.

Sa ta’ua e le alii lona lua, ia lona iai i totonu o lana potu aoga, ae alu atu se tasi o i la’ua ua molia, ma amata ona tatu’i o ia. Sa o atu leoleo o le Kolisi ma aumai i la’ua i fafo, ae oso atu se tamaitai, i le tu’i o ia (alii lona lua)

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo, ia i latou e to’afa sa masalomia i le faatupuina o le faalavelave, sa faamatala e le tamaitai, ia le amata o le faalavelave, ina ua alu atu le alii muamua na a’afia, i le aso 25 o Aukuso, ma su’esu’e o ia (tamaitai), e tusa ai ma i latou na fufusu ma le alii lona lua na a’afia, i le aso 24.

Sa ta’ua e le tamaitai na masalomia i le fa’atupu vevesi, sa ia fa’ailoa atu i le alii muamua na a’afia, e le mana’o e toe tupu seisi faalavelave. Ae peitai, na palauvale atu le alii lea ia te ia (tamaitai) ma fai atu, o le a alu e aumai lona tuafafine e la te fufusu.

Na fa’aauau ona faamatala e le tamaitai, sa masalomia i le faatupu vevesi, a’o iai o ia i totonu o lana vasega, sa faalogo ua fai se fusuaga ma sa oso se tasi o ona tausoga tamaitai, ae tau ai se tu’i i lona gutu. Ina ua aumai e le sikulaki ia alii e to’alua na fufusu i totonu o le potu, i fafo, sa ta’ua e le tamaitai na fa’atalanoa e leoleo, ia lona oso atu ma tu’i le alii lona lua, na a’afia.

O le faamatalaga a se tasi o alii na masalomia i le faatupu vevesi, i leoleo, na mafua lenei pisa, ona o se taaloga ma o le aso 24 lea na alu atu ai se tasi o alii na a’afia, ma lu’i o ia i luga o sitepu, o le falea’oga fou a le Kolisi. Ae sa musu ia le na masalomia i le faatupu vevesi, ae peitai, o se taimi mulimuli ane, na ia fai atu ai i le na alii a’afia, e la te fetaui i fafo o fanua o le a’oga.

Sa aumai ia alii ia e to’alua, e le sikulaki a le kolisi, i le ofisa, ma fai ai se faaleleiga, ae peitai, e le’i fofoina ai le faafitauli.

O le aso 25, sa ta’ua e le alii na masalomia i le faatupu vevesi, sa alu atu ai se tasi o alii na a’afia ma toe lu’i o ia, o le mafuaaga lea na la o ai ma seisi alii, i totonu o le potu aoga, a le alii na a’afia ma fasi ai o ia.

O le faamatalaga foi a le alii lona lua na masalomia i le faatupu vevesi, na o atu ia la’ua uma na a’afia ma lu’i o ia ma na ave le latou fusuaga i totonu o se potu aoga.

O le faamatalaga a le alii lona tolu lea na masalomia i le faatupu vevesi, a’o iai i totonu o le potu aoga, sa tupu ai se fusuaga i leisi potu aoga ma o’o atu i totonu o le potu aoga o iai o ia. Sa ia ta’ua ia lona taumafai e vaovao misa, ae peitai, na lavea ai i le fusuaga, ina ua tau se tu’i i lona gutu.

O le aoauli o le aso 25 o Aukuso, sa lokaina uma ai le tamaitai ma alii e to’alua, e faatalitali o latou faamasinoga, i luma o le Faamasinoga Fa’aleitumalo.

Ae e pei ona ta’ua i faamaumauga a le faamaisnoga, e na’o le to’alua i la’ua na molia, o Kenneth Teoni ma Krishna Tusipa.

O a la moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui,, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E leai ni vaegatupe sa faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i la’ua mai i le falepuipui a’o fa’agasolo a la faamasinoga.