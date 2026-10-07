Te’ena e le Komesina o Inisiua sona iloa e uiga i le inivesi o tupe faasili a le ARPA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I sana molimau i luma o le Komiti a le Senate, i le vaiaso ua tuanai, sa fa’aalia ai e le susuga ia Peter Fuimaono, le leai o sona malamalama’aga e tusa ai ma le fuafuaga a le Faigamalo, e inivesi ia se vaegatupe e $10.1 miliona, mai i tupe faasili a le ARTPA, i atunu’u i fafo.

Na auai faatasi ia Fuimaono ma le Loia Sili, ia Gwen Tauiliili-Langkilde, i lea iloiloga ma sa molimau ai Fuimaono, e leai sana vaega na iai, i le iloiloga, pasiaina po o le faatulagaga o lenei fuafuaga, po o le inisiua o le tupe.

Sa fesiligia e le Afioga i le Peresetene o le Senate, le Tofa ia Tuaolo Manaia Fruean, ia Fuimaono, pe masani lelei ia Brett Butler, le Faufautua Sinia le Kovana, ma pe sa ia (Fuimaono) fautuaina ia Butler, e tatau ona faia se inisiua o le $10.1 miliona lea ua inivesi, ae e le’i faia lea tulaga.

Sa tali Fuimaono, na fa’ato’a masani ia Butler, i le 2025 ina ua nofoia le faigamalo a Pula-Pulu, ma e leai se latou talanoaga na faia e tusa ai ma le inisiuaina o le $10.1 miliona.

Na toe fesiligia ia Fuimaono, pe masani i le kamupani inisiua a le Alliance Insurance, lea sa faamalamalama e Fuimaono, o se tasi lea o kamupani, o lo’o fai pa’aga ma le Southern Pacific Insurance Corporation.

Sa toe fesiligia e Tuaolo ia Fuimaono, po o lona faletua, e ana le kamupani inisiua o le South Pacific Insurance, sa tete’e malosi e Fuimaono lea tulaga.

Ona toe fesiligia lea o Fuimaono e tusa ai ma lona finau umi, ina ia inisiua konakarate a le malo, aemaise lava konakarate o lo’o faatupeina i tupe feterale. Na molimau Fuimaono, ina ua nofoia ia le faigamalo o iai nei, sa ia feiloai ai ma le pulega a le ofisa o faatauga a le malo, ma faatonu o matagaluega o lo’o fa’atautaia ia poloketi ua faatupeina e le ARPA, ma faamautu ai, ia le tele o poloketi, e le o iai ni inisiua.

Ma sa ia fautuaina ia le kovana, e tatau ona puipuia ia konakarate uma a le malo, e ala i inisiua, ina ia puipuia ai tupe lautele ma faamautuina ai le faamae’aina o poloketi, e pei ona fa’akonakarateina.

Ae peitai, sa faaleoina e Tuaolo ia sona talitonuga, na mafua ona faia lea fautuaga e Fuimaono, ona o se taumafai ina ia maua e le kamupani Inisiua a le South Pacific, ia lea galuega.

Ma sa saunoa foi le Peresetene o le Senate, i le taimi o le faigamalo a le afioga Lolo M. Moliga, e le o poloketi uma na manaomia ia pone inisiua, ona e le o agava’a ia ofisa inisiua lotoifale, e latou te kavaina ia konakarate tetele. Ae sa fa’aaogaina e faigamalo ia le 20% o ‘retention policy’ e puipui ai iiniteresi a le malo.

Na auiliiliina e Fuimaono ia le amataga o le polokalama o ‘surety bond’ a le teritori. Ma sa ia manatuaina le faafeso’ota’i atu o ia e Lolo, i le tausaga e 2017, a’o faigaluega i Hawaii, ma talosagaina sana fesoasoani i le faatulagaina o se polokalama, a le malo, e mafai ai e konakarate lotoifale, ona agava’a mo pone i poloketi faufale a le malo, e silia ma le $1 miliona.

Na molimau Fuimaono, o le sini autu e le na’o le puipuia o inivesimeni a le malo,a e ia fesoasoani i kamupani faufale lotoifale, ina ia agava’a e tauva mo poloketi o lo’o faatupeina, i tupe feterale. Ma ina ua mae’a ona faia feso’ota’iga ma le ofisa a le Loia Sili, DPW ma le Procurement, sa toe iloiloina tulafono feterale ma toe faaleleia tulafono a le procurement, ina ia mafai ona aofia ai ma ‘surety bonds’.

O nei suiga, e pei ona molimau Fuimaono, s amafai ona agava’a ai kamupani lotoifale, mo pone ma o le Paramount Builders, na muamua lava maua la latou ‘surety bond’ mo poloketi a le malo, lea sa faia i le malaevaalele.