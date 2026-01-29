Taofia i le falema’i se alii ona o se misa a le latou aiga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aoauli o le aso 9 o Tesema, 2025 na taofia ai i le falemai ia se tamaloa, ona o ni manu’a tuga ae togafiti ai seisi ona o ni manu’a, ina ua misa se aiga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le Faamasinoga Fa’aleitumalo, o le aoauli o le aso 9 o Tesema, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Leone, na ripotia atu ai ia le susuga ia Manuele Aulaumea, i lona fa’ao’olima i se tagata o lona aiga, ma se aga’ese.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa va’aia Manuele (le na molia) o fealuai mai i lona fanua ma na iloa atu e leoleo, o lo’o lavatoto ona foliga ma e foliga mai ua toeititi pa’u ‘ese lona taliga.

Ona o le tuga o le manu’a a le na molia, o lea na faatopetope atu ai o ia e leoleo, i le falemai. Ae o leisi alii na a’afia i le faalavelave, sa faatonuina e agai atu i le ofisa a leoleo mo le fa’ataunu’uina o su’esu’ega.

I le faamatalaga a le alii sa faatonu e alu i le ofisa a leoleo, sa ia ta’ua ai le amata o lenei fa’alavelave, ina ua ia tapeina le vai. O sina taimi mulimuli ane, na togi ai o ia e Manuele, i se aga’ese ma tau i lona vae, ma lavea ai. Na toe piki i luga e Manuele (le na molia) ia le aga’ese ma toe amata ona sasau atu i le na a’afia.

Ae na a’apa mai le na a’afia ma u’u atu Manuele (le na molia) ma togi i lalo, ma avau ai le la fusuaga. Ae sa toe mau Manuele (le na molia) i le aga’ese ma o iina na tamo’e ai le na a’afia i totonu o le fale, ae sa mulimuli atu i totonu ia Manuele (le na molia) ma le aga’ese.

O le faamatalaga a le tamaitai na vala’au i le ofisa a leoleo, sa fa’ate’ia o ia mai lana malologa na faia i totonu o le fale, i ni leo leotetele, i fafo. Ina ua ia savali mai i fafo e siaki, sa ia va’aia ia Manuele (le na molia) o lo’o tu ma se aga’ese, ae o lo’o lavatoto ona foliga.

Sa faamatala foi e se tuaoi, ia lona lagonaina o ni tagata o fe’ei e va’ai tamaiti i lavevea. Ma na ia va’aia Manuele (le na molia) i totonu o le fale ma se aga’ese, ae o se taimi mulimuli ane, na ia va’ai ai le pa’u mai i fafo, le na molia, o lo’o lavatoto ona foliga.

O le aso 13 o Tesema, 2025, sa toe asiasi atu ai leoleo i le falemai, e siaki le tulaga o iai le na molia. Sa faatalanoaina ai foi o ia (le na molia) e tusa ai ma le fa’alavelave na tupu.

Sa ta’ua e le na molia, a’o fa’amalu i totonu o le fale, sa te’i ua pe atu le vae. Na ia fa’amaonia lona u’uina o se aga’ese ma savali atu i le alii na tapeina le vai, ae na u’una’ia o ia i lalo ma tatu’i ona foliga.

Na fa’amaonia e leoleo i la latou su’esu’ega, e aiga ia Manuele (le na molia) ma le tamaloa sa fufusu.

O moliaga na molia ai Manuele Aulaumea, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i tausaga e lima, po o se sala tupe e le i lalo ifo o le $150; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.