Taofia e faamasinoga Samoa ia se pailate Tonga

Apia - SAMOA

Ua fa’atonuina nei e le Faamasinoga Maualuga i Samoa, le taofia o se alii pailate Tonga, ina ia le mafai ona tu’ua lau’ele’ele o Samoa a’o fa’atalitali lona faamasinoga, e tali ai ona moliaga o le fa’amalosi teine.

O le susuga ia Mikaele Paea He Lotu Mateo, e 26 tausaga, mai i Vailele ma Niu Sila lea ua molia i moliaga e lua, o le faamalosi teine, ma le faia o amioga mataga ma se teineititi e i lalo ifo ma le 16 tausaga.

Ua te’ena e le ua molia ona tuuaiga, e tauala atu i lana loia, le susuga ia Alex Sua.

E pei ona ripotia mai e le Samoa Observer, o lenei fa’afitauli sa tula’i mai i le aso 21 o Setema 2024, i Vailele ma se tamaitai e 15 tausaga le matua, mai i Niu Sila ma Tonga.

Sa taliaina e le Faamasinoga Maualuga ia se talosaga a le malo, e pei ona sa fa’auluina e le loia mai i le ofisa a le Loia Sili, le susuga ia Maiavatele Timothy Fesili, ina ia taofia le ua molia, mai i lona faimalaga ese atu ma Samoa.

Ma o le aso 12 o Me o le tausaga fou, lea ua faatulagaina ai le iloiloga o le ua molia.

O le ua molia, o se pailate a le ofisa vaalele a le Talofa Airways.

O le aso ananafi (Aso Lulu i Samoa) sa tapunia ai le Fale Faamasino, se’ia o’o atu i le aso Gafua, Oketopa 28, aua tapenapenaga mo le fonotaga a le ‘Commonwealth’

The prosecutor and Attorney General’s Office lawyer, Maiavatele Timothy Fesili sought the departure prohibition order which was subsequently granted by the Supreme Court.

O le tele o fuafuaga a le CHOGM, o le a faataunu’uina i le fale faamasino i Mulinu’u.

Ma sa fa’amaonia mai e le afioga Papalii John Taimalelagi, le Faatonusili o le ofisa o le Minisita o Faamasinoga ia le tapunia o fale faamasino aua fa’agosologa o polokalama a le CHOGM lea e amataina i le aso Gafua o le vaiaso fou, seia tapunia i le aso Faraile, Oketopa 25, 2024.

Ma e fa’ato’a toe amataina galuega masina a faamasinoga i le aso Lua, Oketopa 29, 2024.