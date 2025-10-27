Talosagaina le matagaluega o le malae vaalele e taofi le fa’aaogaina o le malae vaalele laititi i aso Sa

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I se tali mai a le Faatonu o le Ofisa o Malaevaalele ma Uafu, le susuga ia Barney Sene, i se talosaga a le Afioga i le Faipule ia Fagaima Larry S. Sanitoa, lea sa avea ma sui o le toatele o ta’ita’i ma tagata o ekalesia, e talosagaina le taofia o femalagaiga a vaalele, i ni itula ma’oti, i aso Sa, ona o le leotele o vaalele i a latou feoa’iga, i le va o Tutuila ma Samoa.

O le aso 22 o Oketopa, 2025 na o’o atu ai i le Afioga i le Faipule, ia se imeli mai ia Sene, e talifuaitau ai i le talosaga. Ma sa fa’aalia ai e le Faatonu o le malaevaalele, le fa’atuai mai o se tali ona sa manaomia ona soalaupuleina tulaga o le tulafono ma lana aufaigaluega, pe a faapea o le a tapunia se vaega o le ala sese’e mo vaalele, i se taimi fa’atulagaina, ae o nei ala sese’e, e manaomia ona tatalaina i le 24 itula, 7 aso o le vaiaso, 365 aso o le tausaga.

Ma na manaomia ona fa’amautuina e le Faatonu ma le aufaigaluega, le leai o se a’afiaga o la latou galuega ma le malaevaalele, i le taimi nei ma le lumanai, pe a faia lea tulaga, e pei ona talosagaina ai i latou. Ma o se faaiuga ua mafai ona faamautuina e le Faatonu ma le aufaigaluega o le malae vaalele, o le a faapea ona amata faamalosia i le aso Sa a sau nei, Oketopa 26, 2025.

Faipule Fagaima received an email from Sene, on October 22, 2025, explaining the compromise.

O le a mafai ona tapunia se tasi o ala sese’e mo vaalele, i aso Sa i lalo o se tulafono e mata’ituina ai le pa’o, i taimi o faigalotu (Noise Abatement), aua se nofo va lelei, o malaevaalele ma le mamalu lautele (i latou e nonofo tu lata i malaevaalele).

NOTAM – O se fa’aaliga lea o le a fa’ao’oina atu i pailate, ma o le a faapea ona fa’asalalauina i luga o le NOTAM a le FAA, ina ia mafai ona nofouta uma ai pailate ma vaalele, o le a fuafua e malaga mai i le malaevaalele i Tafuna, e fa’ailoa ai le tapunia o le ‘Runway 8’ mo vaalele o le a tulau’ele’ele, ae tapunia ‘Runway 26’ mo va’alele faimalaga ese atu, i aso Sa mai i le 6 i le taeao, se’ia o’o i le 1:00 i le aoauli (taimi a Amerika Samoa).

Ma o nei, ua fuafua ai se fonotaga a le Matagaluega o malae vaalele ma pulega a ofisa vaalele o le Talofa Airways ma le Samoa Airways, e soalaupuleina ai ma toe iloiloina lenei ‘NOTAM’, e faamautu ai le leai o se a’afiaga o le saogalemu.

Na fa’aalia foi e le susuga ia Barney, le tulaga le mautonu o le tala o le tau i le malae vaalele i Tafuna, ma o le a mafai ona talia le talosaga mai i le Afioga i le Faipule ma ‘au lotu, se’ia vagana, ua manaomia ia le fa’aaogaina o nei ala sese’e (runway), i taimi e manaomia ai e pailate, ona o le fesuisuiaiga o tulaga o le tau, ma le puipuiga o le saogalemu o tagata femalagai.