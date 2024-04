TALA I VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

$3.76 MILIONA MAI I LE OFISA O LE INITERIA MO TERITORI O LE IUNAITE SETETE

Ua lipotia mai e le vaega o le Ofisa o le Initeria e va’ava’aia teritori a le Iunate Setete (Insular Affairs), ia le faamanuiaina o lo latou ofisa i se vaega tupe e $3,764,070 mo le tausaga faaletupe 2024, mo polokalama i totonu o Amerika Samoa, Guam, le atu Mariana, Virgin Islands, faapea Micronesia, atu Malesala ma Palau.

O nei vaegatupe o le a mafai ona fesoasoani i polokalama fa’aleaoaoga ma poloalama fa’alemalo a fanau aoga, fa’aauauina o penefiti mo tagata litaea, fesoasoani i le mataituina o le suavai, fesoasoani i le fa’asaoina o puna’oa faapea ma a’aoa’oga faa’lefaamasinoga.

Na fa’aalia e Carmen G. Cantor, le sui failautusi o le ofisa o teritori ma faavaomalo, ia le agaga fiafia ona o lenei fesoasoani ua mafai ona mauaina mo nei polokalama taua.

TE’ENA E UASIGITONE LE TALOSAGA A GUAM MA AMERIKA SAMOA E AVEA MA TOTINO O LE PIF

Lipotia mai le tineia e le malo feterale o faamoemoega a le malo o Guam faapea Amerika Samoa, mai i le avea ma totino o le Faalapotopotoga o Motu o le Pasefika (PIF), ona e tusa ai ma tulaga o le faavae, e le mafai ona avea teritori a le Iunaite Setete ma o latou lava sui, i totonu o se faalapotopotoga e gafa ma le faia o faaiuga fa’apolokiki.

Ina ua fesiligia le malo feterale i se taimi lata mai nei, e tusa ai ma lenei mataupu, sa o latou fa’aalia mai e faapea, ona o le Iunaite Setete, e le o se totino o le PIF ma ona o le natura faapolokiki faapea ma mataupu faavaomalo, o lea ua le talafeagai ai i teritori a le Iunaite Setete ona auai tutoatasi i totonu o le PIF.

O le tausaga e 2022 sa fa’auluina ai le talosaga a Guam, e fia avea ma totino o le PIF ae o le masina o Fepuari o le tausaga na soso’o ai, sa faaulu ai le talosaga a Amerika Samoa.

I le taimi nei, ona o se talosaga mai i le malo feterale ma taliaina e le PIF i le 2011, ua na ona mafai ona auai Guam, Amerika Samoa ma le atu Mariana i fuafuaga fai a le PIF, ae e le o iai so latou leo i le faia o faaiuga.

I se finau mai a le peresetene o Palau, ia Surangel Whipps Jr., e tatau lava ona avea teritori o le Iunaite Setete, i totonu o le Pasefika ma totino o le PIF. Faaleoina e Whipps e faapea, o teritori o le Iunaite Setete o lo’o faapea ona iai o latou sao i totonu o isi faalapotopotoga faalePasefika faapea ma fuafuaga fai a le Pasefika, e pei o le ‘Festival of Pacific Arts’.

E 18 totino o le PIF, e aofia ai ma teritori e lua a le malo o Falani, o motu nei e aofia ai Niu Kaletonia, Polenisia Falani, Ausetalia, le atu Kuki, Micronesia, Fiti, Kiribati, Nauru, Niu Sila, Niue, Palau, Papua Niu Kini, atu Malesala, Samoa, atu Solomona, Tonga, Tuvalu ma Vanuatu.

FAAPAIAINA LE VA’A FOU A LE ‘HOMELAND SECURITY’

O le aso Gafua, Aperila 15, 2024, na faapaiaina ai le va’a fou a le Matagaluega o le Puipuiga o le Lotoifale (Homeland Security - DHS), e fesoasoani i le faatinoina o tiute a lenei matagaluega, i le puipuiga ma le mataituina o gataifale a Amerika Samoa.

E pei ona fa’alauiloa mai e le Faatonusili a le DHS, le susuga Samana Ve’ave’a, o le igoa o le va’a fou, o le Mata’ala ma o le alii kapeteni ia Aukuso Paulo, ma lona soa tau ia Robert Faumuina, o le a o la’ua fa’afoeina. O le tau aofai o lenei va’a, e pei ona sa fa’alauiloa mai e Ve’ave’a, e pe a ma le $412,000.

I lana saunoaga i le sauniga mo le faapaiaga o le va’a fou ma nisi o masini fou a le DHS, sa saunoa ai le afioga i le Kovana Lemanu P. S. Mauga, o lenei faamanuiaga ua mafai ona ausia ona o talosaga ma galuega fita. Ma o le a fesoasoani lenei va’a i le matagaluega a le DHS i le faatinoina o ona tiute i le puipuiga ma le mataituina o le gataifale.