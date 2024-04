TALA O LE VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

TOE PASIA TUAOLO MA TOGIA’I MO LE KOMITI O LE LITAEA (ASGRF)

O le vaiaso ua mavae, na toe pasia ai e le Maota o le Senate, le avea o le afioga i le Peresetene o le Senate, Tuaolo Manaia Fruean faapea ma le susuga ia Tony Togia’i, e fa’aauau ona avea ma totino o le Komiti Faafoe o le Litaea (ASGRF).

O Togia’i sa toe filifilia e le afioga i le Kovana Lemanu P. S. Mauga, mo le fa’aauauina o lona tofiga, ina ua fa’amae’aina ia Iulai 22, 2023.

O le nofoaiga fou e fa’amae’aina ia Iulai 22, 2029.

I le iloiloga a le Komiti o Vaegatupe a le Litaea, a le Senate, i le vaiaso ua mavae, sa fa’atula’i ai e le afioga i le Senatoa Muagututi’a ia se mau ina ia fa’amaonia Tuaolo ma Togia’i e “fai ma totino o le Litaea”.

Sa fa’apea ona lafoina atu e le afioga Senatoa Soliai Tuipine Fuimaoni, le Taitaifono o le Komiti, ia lenei mau mo le pasiaina mai e le Senate, ma sa faapena ona pasia ai lea mau.

Na saunoa Soliai, “E le tau toe fesiligia le agava’a [o i la’ua nei] e avea ma totino o le Kmiti o le Litaea. Ua loa aso o oulua se’ei, aemaise le taitai o le Litaea”.

Ae sa ia talosagaina Tuaolo ma Togia’i, e ‘taga’i ane pe ua iai ni si’itaga o le tatou Litaea”.

I le saunoaga a Tuaolo, sa ia fa’aleoina ai le agaga faafetai i afioga i Senatoa, ona ‘o lenei fa’aaloaloga maualuga ua opea i le maota i le taeao lenei”.

Sa ia ta’ua foi lona fa’ato’a fo’i mai mai i le Maota o Sui, ma sa ia fa’aalia lona agaga fiafia i lo latou aumaia i le atunu’u o se fa’ataitaiga lelei. “E le faapea a o a’u o se peresetene, ona o tatou o ese lea mai i le tulafono. Ia vaai lava le atunu’u o lea tatou te mulimuli i le tulafono”.

Sa fa’afetaia e Tuaolo ia le Maota o le Senate mo le faatuatuaina o i la’ua ma Togia’i. Ma na saunoa foi Tuaolo, o Togiai o se tasi foi o tagata lelei i totonu o le Litaea, aemaise o lona tomai i tulaga tau Su’etusi ma o lo’o fesoasoani malosi i le Litaea.

Na molimau foi Tuaolo, “O lo’o lelei le Litaea. O le mea foi lena e tau nofonofo umi ai i tai ma ou te tau le moe i isi taimi, i le vaavaaiga o le maketi, po o alu i luga, aua o iina o lo’o inivesi ai le tupe i fafo”.

Sa faapea foi ona pasia e le Senate ia le toe fa’atula’i o Tuaolo ma Togiai, i le tauaofiaga masani a le maota maualuga, ina ua mae’a le iloiloga a le komiti.

E iai se totino a le Litaea, sa faapea foi ona mae’a lona tofiga i le aso 22 o Iulai, 2023, o le susuga ia Ueli Tonumaipe’a, ae peitai, e le i toe fa’aulufaleina lona suafa e le kovana.

Ua fa’alauiloa mai e le kovana, o le a avanoa ai pea le tofiga lea, seia mae’a ona ia filifilia seisi e sui tulaga ia Tonumaipe’a.

FA’ALAUILOA ALOAIA PAGA TAUVA A PULA NIKOLAO PULA MA PULU AE AE JR., MO LE TOFI KOVANA MA LE LUTENA KOVANA

O le aso Tofi o le vaiaso ua mavae, sa fa’alauiloa aloaia mai ai e le susuga ia Pula Nikolao Pula ia le la paga tauva ma le afioga Pulu Ae Ae Jr., mo le tofi Kovana ma le Lutena Kovana, i le palota ia Novema o le tausaga nei.

I se fa’atasiga na faataunu’uina i le maota o le Aloalii ia Afoa Moega Lutu, sa faapea ona saunoa ai Pula, i le fa’alauiloaina mai o lana paga, le afioga Pulu Ae Ae Jr., i le tele o lipoti o mea o lo’o tutupu i lenei lalolagi, ma ua mana’omia e Amerika Samoa ni taitai e fa’atuatua i le Atua, loto maualalo ma alolofa. O taitai, e alolofa moni i le atunu’u ma faia mea uma mo le lelei o ona tagata.

Sa faapea ona folasia e Pula ia le tala’aga o le soifuaga o le afioga Pulu, mai lava i le taimi na fa’au’u mai ai i le aoga maualuga a Samoana i le 1965, ae e le’i ulufale atu i vaega’au a le malo (US Army).

O lona toe taliu mai, sa tautuaina ai e Pulu lona aiga ma lona afioaga mo le tele o tausaga, lea na aofia ai ma le filifilia o ia e avea ma pulenu’u o le afioaga o Pago Pago.

Sa saunoa Pula, ua na o le pau lea o le tagata e na te silafia, e maualuga lona suafa matai, ae va’aia lava o ia, o feoai ma le aumaga a le nu’u i le leoleoina o le alatele i taimi o Sa a le nu’u. Sa ta’ua e Pula lona agaga fa’afetai ma le mitamita, e so’otauau ma se tasi e loto maualalo, e faamuamua le auauna atu.

O le afioga Pulu, sa avea foi ma Faipule mo le tele o tausaga. Sa ta’ua e Pula, o se tagata ua silafia e le toatele, e le tele ni ana upu, ma e le fiafia e tautala sa’o.

Na fa’aleoina e Pula lona agaga faafetai i le afioga Pulu mo le taliaina o lana valaaulia e la te va’ava’alua i lenei taumafaiga, e ui lava e le o se tulaga e o gatasi ma le Fa’asamoa, ona e laititi atu o ia (Pula) i le afioga Pulu. Ae ona o lona loto maualalo, ua taliaina ai lenei talosaga.

Pula again thanked Pulu for accepting his request to be his running mate even though it was not in line with the Fa’asamoa, due to the fact that he was younger than Pulu.

I le amataga o lana saunoaga, sa toe faasa’o mai ai e Pulu le igoa sa’o o lana a’oga na fa’au’u mai ai, o le Aoga Maualuga a Amerika Samoa, ae e le i suia i le aoga maualuga a Samoana.

Na fa’aalia e le afioga Pulu lona agaga fa’afetai i le susuga ia Pula, mo lona manatu mai e avea o ia ma ana paga tauva. Sa ta’ua e Pulu, sa fa’afaigata ona faia se faaiuga ae sa ia toe manatu i le tala ia Mose, lea na filifilia e le Atua e n ate faasaoina mai Ona tagata mai i Aikupito. Ma sa ia fesili ifo ai lava ia te ia, pe le o le valaau ea lea mai i le Atua, ae le o Pula. Ma o le mafuaaga lea sa ia talia ai le valaau atu a Pula.

O se tasi o tulaga na faamanino e Pulu i lea aso, i le mafuaaga o lona ioe mai ia Pula, ina ia tautuaina tagata o le atunu’u, aemaise le fanau talavou, taitai o le lumanai.

Sa saunoa Pula, e le’i iai lava sona manatu i le tulaga sa ta’ua e Pula, i tulaga o a la tausaga. Ma sa ia toe faamanatu mai le tala i le Tusi Paia ia Tavita lea na filifilia e le Atua, ae le o ona uso matutua. Ma i sona talitonuga, ua vala’auina [Pula] e n ate taitaiina tagata o le atunu’u i nei vaitaimi faigata.

Sa saunoa Pulu, o le mea pito sili ona taua, ia faamautuina se lumanai manuia mo tatou tagata ma a tatou fanau, aua e latou te toe tepa mai i tua pe a tupu ni faafitauli, ma fesiligia po a tatou mea sa faia ae o lea na maua le avanoa e fa’asa’osa’o ai nei tulaga.

O le aso 20 o Aperila lea ua faamoemoe e faia ai se fa’atasiga tele e amatalia ai kemupeni a lenei paga tauva, mo le faamoemoe ia Novema.

PASIA SPITZENBERG E AVEA MA KOMITI O RESITARA O FUA FANUA FAAPOLOFESA

O le aso Gafua o le vaiaso ua mavae, na pasia ai e le Maota o le Senate ia le toatasi, o suafa e tolu, sa faaulufaleina e le afioga i le kovana Lemanu P. S. Lemauga, e avea ma totino o le Komiti o Resitara o Fua Fanua Faapolofesa.

O i latou ia e aofia ai susuga ia William E. Spitzenberg, Faafetai Wells ma Faipaua Mareko, ae e na o Spitzenberg sa mafai ona auai atu i le iloiloga a le Komiti o Galuega a le Malo a le Senate. O Wells ma Mareko, o lo’o lipotia mai le iai i atuu’u i fafo.

I le saunoaga a le afioga Senatoa Satele A. Lili’o, sa ia ta’ua ai le leva ona o la masani ma Spitzenberg ae le iloa tele lona malamalama i tulaga tau fua fanua faapolofesa. Ae ui i lea, na fa’amaonia e Satele le tele o tausaga o tautua ai Spitzenberg, i totonu o le atunu’u, e ala i sana polokalama mo le tausiga o le soifua maloloina mo tagata matutua.

Sa ta’ua e Satele, e ui ina e leai se tupe o totogia ai Spitzenberg i lea polokalama taua, ae ua na ia molimauina le auai pea o Spitzenberg e faamaopoopo lenei polokalama aua le tausiga o le soifua maloloina o tama ma tina matutua.

I le saunoaga a le afioga Senatoa Ponefua Tapeni, “O le toatolu lea na filifilia e le Kovana, o latou ia sa lima taumatau iai le ASPA. Ga sologa lelei ai tulaga o le ASPA. O le molimau, e le tau vaavaaia, talanoa a galuega. Tele foi galuega lelei a le ASPA sa faatino e latou nei, aemaise le susuga ia Spitzenberg”.

Na saunoa foi le afioga Senatoa Malaepule Saite Moliga, “O Spitzenberg, o le Inisinia, ou te talanoa i lona agavaa. Ua lava ma totoe lena i lo’u talitonuga e faatoluina ai le mau (o le mau na fa’atulai e Satele), e fa’aagafua le tatou molimau ae fai le finagalo a le maota”.

Sa saunoa le afioga Senatoa Muagututi’a Tauoa, “E le filifili fua se tagata. E ala ona filifili ona o galuega faatino e le tagata”. Sa ia fautuaina foi Spitzenberg ina ia “faamaoni”.

I le fa’aopoopo mai a le afioga Senatoa Togiola Tulafono, sa ia fa’aleoina ai lona agaga mitamita, ona o alo ma fanau nei o le latou itumalo ua i’u manuia mai aoaoga ma fo’i mai e tautua atunu’u, aiga ma Ekalesia.

O le avanoa mulimuli, sa fesiligia ai e le afioga i le Peresetene o le Senate, ia Tuaolo Manaia Fruean, ia Spitzenberg i le tulaga o lo’o mafatia ai o latou afioaga ona o le manogi mai i le nofoaga o agai iai le suavai lafoai i Utulei (Waste Treatment Plant). Na saunoa Tuaolo, ua faasolo ina malosi le manogi ma sa manatu o le a ia fa’afeso’ota’ia ia le pule o le ASPA, le susuga ia Wallon Young.

Sa fesiligia e le afioga i le Peresetene ia Spitzenberg, po o le a le mafuaaga o lenei tulaga.

Na faamanino e Spitzenberg, ona o le faaopoopoga o nu’u ma afioaga, e tau atu lava i Onesosopo, ua amata ona faaopoopo le suavai lafoai i totonu o le ‘system’. Ma sa faapipi’i se masini i Malaloa e fesoasoani i le manogi lea. Ma le masini i Utulei. Ae na toe saunoa Spitzenberg, e na te le o ma ua i le taimi nei po o le a tonu le tulaga ua iai nei masini. Ae masalo e maua mai se tali mai ia Wallon ma le ASPA.

O le umi o le nofoaiga a Spitzenberg i totonu o lenei Komiti Faafoe, e faamutaina ia Ianuari 2027.