TALA I VAIFANUA

Pago Pago, AMERIKA SAMOA

TAUTUA ESEESE TOFA LE TOOTOO & TIAKONO - LOGOLEO ERNEST A. LOGOLEO

Na soifua a’e i ona matua ia Novema 02, 1950 i Ta’u Manu’a, Amerika Samoa. O lona Tama - U’u Kiso Aleaga Mu’a Galea’i Logoleo i Siufaga Tau Manu’a ma lona Tina - Fa’atu Tagoa’i Vivao Tauala Ta’aga Nua Logoleo mai Siufaga, Fitiuta, Tau Manu’a. Ona fa’aipoipo Doreen Auelua Yandall December 10, 1977 maua ai le la’ua fanau e to’aono.

Na amata mai ana a’oa’oga i le aoga faife’au LMS ma soso’o ai ma ana aoga i Siufaga & Luma Elementary. Fa’aauau lea o a’oa’oga i Papatea Junior High ma fa’ato’a fa’aiuaso ai i le vasega fa’au’u o le tausaga e 1970 mai Manu’a High, Laumua o le Segaula.

Siitia lea o ana a’oa’oga i le a’oga i Hawaii, le Maunaolu College - AA Education ma fa’auu mai ai ma lona lea fa’ailoga i le tausaga e 1972.

Toe fa’aauau ana a’oa’oga i le Iunivesite o le US International University ma fa’au’u mai ma lona fa’ailoga BA in Education i le 1974. Toe soso’o ma lona taumafai i lona fa’ailoga o le Masters in Education i le Brigham Young University ma maua ai lona fa’ailoga lena i le tausaga e 1978.

Na amata mai o avea ma Faiaoga i Samoana High i le Numera, ona siitia i Manu’a High Sui Pule A’oga 1975. 1976 avea ma Sui Pule A’oga Leone High; 1977 Avea ma Sui Pule Aoga i Fagaitua; 1978 avea loa ma Pule Aoga i Aua Elementary. 1979 na fa’ato’a ulufale ai loa i le USArmy. 1980 2nd Lt. Iulai 20, 1980 Darmstadt, Germany. 1982 PCS Frankfurt, Germany. 1984 Siitia lea o lona tofiga i le Kapeteni. 1985 PCS Derussey Hawaii- sosoo ai ma le sui i Korea i Saute.

1986 - 1989 PCS American Samoa Commander US Army Reserve. 1987 Taitai le ulua’i solo fa’aaloalo a le US Army Reserve i Amerika Samoa i le Aso o le Fu’a a Amerika Samoa, mo latou fa’afiafiaga. 1989 PCS Fort Banjamin Harrison, Indianapolis, Indiana. 1991 PCS Fort Baker san Francisco California. 1992 Siitia tulaga i le Major September 20, 1992. 1996 Ritaea mai le US Army. 1999 Fa’atonu o Aoga a le JROTC i Aoga i Amerika Samo.

Na amata mai i le tausaga e 1992 ma sa amata lava i lona avea ai ma totino o le Aufaipese soso’o ai ma le avea ma Peresetene o le Autalavou i le tausaga e 1993. 1994 na avea ai loa ma Tiakono. Tele ana galuega lelei sa fa’atino i lona taimi ua tula’i mai ai o se Tiakono o lana Ekalesia lea.

Na oo lava i le eleele o fa’atula’ia ai le Ekalesia i San Francisco, fa’atasi ai ma isi meatotino a le ekalesia, ua mafai ona mae’a lelei ona totogia ma ua si’i a’e ai le fa’afetai i le ia Tesema 07, 2019, ina ua ausia lea matati’a e le Ekalesia.

O lenei fo’i auauna o se tasi ua iloga lona aoga, ua tula’i mai fo’i o ia e auauna i lona taimi ua atofaina e aoga tele ai i le galuega a le Atua i le latou ekalesia

Tausaga e 2000 na fa’ae’e ai ia te ia le suafa Logoleo, le tofa le To’oto’o. O lona lea tofiga sa le fa’atamala ai fo’i o ia i lona osiosi o ona aiga, aiga o le tausi ia Dorothy Auelua Yandall - Logoleo, ma ua iloga fo’i lona tula’i mai mo lona aiga.

O le tautua ua au, o le tautua matavela, o lana tautua tuavae i le Ekalesia ma le pa’ia o Aiga, ae o se tautua ua fa’aea ai fo’i Amerika Samoa i lona tula’i mai i ona tofiga sa ta’ita’i ai i le vaega Au USArmy.

Fa’afetai mo lea alo o le atunuu, sa ia faia le mea sili a’o soifua ma tautua i lona malo, le malo tele, ona aiga ma le Ekalesia, le galuega a le Atua sa tautua ai i San Francisco Kalefonia.