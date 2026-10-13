TALA O LE VAIFANUA

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MAUA E POLOKALAMA TAU TAALOGA I HAWAII SE VAEGATUPE MAI OFISA O FITAFITA TUAI

Sa foa’iina atu e le Matagaluega mo Fitafita Tuai, ia se vaegatupe e $427,038, i se faalapotopotoga e mataituina ia polokalama tau taaloga, i Hawaii.

O lenei tupe, o se vaega o le $16 miliona sa tufatufaina i ni fa’alapotopotoga e to’a 19 i le atunu’u atoa, aua le fa’aalualuina i luma o polokalama tau taaloga mo fitafita tuai faapea fitafita o lo’o i totonu o vaega’au.

O nei polokalama, e maua ai e fitafita tuai, ia avanoa e atina’eina ai lo latou tuto’atasi, tino malosi ma fa’aleleia atili ai o latou soifuaga, e ala i so’o se ta’aloga ma fa’amalosi tino.

O nei gaioiga, e aofia ai le fanafana a u, o fa’ase’ega i luga o le kiona, pesipolo mo i latou o lo’o fa’aaogaina nofoa fa’ata’avale, faigafaiva, ma isi lava ta’aloga po o gaioiga fa’afamalosi tino.

E pei ona sa fa’asoa mai ia le susuga i le fomai ia Dr. William Sullivan, lea o lo’o mataituina ia le ofisa mo le tausia o le soifua maloloina, o fitafita tuai i le Pasefika, o se tasi nei o vaega taua i le tausiga o le soifua maloloina, e le gata o le faaletino ae faapea le mafaufau, mo fitafita tuai.

Sa fa’aalia e Dr. Sullivan, ia le fa’ateleina o avanoa e mafai ona maua ai e vetereni i Hawaii ma le Pasefika, ia nei polokalama taua, e ala i nei fesoasoani tau tupe.

Talu ona faavaeina ia le polokalama a le ‘Adaptive Sports Grant’, ua silia ma le $150 miliona, ua mafai ona tufatufaina e le VA, i malo ‘ese’ese, aua nei ituaiga polokalama.

AU ‘ESE LE MANATU O FAIPULE

I le pasiaina ai e le Maota o le Senate, sa latou I’ugafono ‘Aufa’atasi, ina ia fa’ao’oina uma a latou ripoti, molimau ma fa’amaoniga, e tusa ai ma a latou su’esu’ega i le $15.6 miliona, i le Matagaluega o le Initeria ma isi ofisa feterale mo sa latou iloiloga ma gaioiga, ua faapea ona palota le Maota o Sui, e toe ta’atia lenei mataupu mo se taimi o i luma.

O lo’o aofia ai foi i totonu o fa’amaumauga uma, ua fuafua, e fa’ao’oina atu i le Ofisa o le Initeria, ia kopi o le I’ugafono ‘Aufaatasi a le Senate, mo le filifiliga o se loia tuto’atasi, e na te su’esu’eina, ia le fa’aaogaina o le tupe, faapea ai ma se I’ugafono, ua aloaia ai le a’afiaga o le faavae, i le fa’aaogaina o tupe ae e le’i fa’asoasoaina ma pasia, e le fono faitulafono.

O nei vaegatupe ua su’esu’eina, e aofia ai le $10.1 miliona mai tupe faasili al e ARPA, lea na inivesi i atunu’u i fafo, o le $5.3 miliona o tupe faasili a le ARPA sa fa’aaogaina mo totogi o tagata faigaluega, faapea le $200,000 lea na fa’aaogaina i polokalama a le ASTCA, mo le fa’amanatuina o le 250 a Amerika, ia Iulai.

E ese mai i le Matagaluega o le Initeria, ua faapea foi ona ta’ua i totonu o le I’ugafono a le Senate, le fa’ao’oina atu o nei fa’amaumauga ma ripoti, i nisi o ofisa feterale, e aofia ai le Matagaluega o Faamasinoga a le malo tele, o le Ofisa o Tupe ma le Ofisa a le GAO (Government Accountability Office).

Ma ua talosagaina ai le malo feterale, mo sa latou iloiloga ma fa’amautuina pe ua alagatatau ona faia se su’esu’ega, po o nisi gaioiga e tusa ai ma tulafono feterale, i lenei mataupu.

I fa’aupuga o le I’ugafono, ua ta’ua ai le leai o se vaega i totonu o le I’ugafono, ua ta’ua ai le solia e so’o se tagata, o se tulafono, po o tau faatonuina ia se tasi o le malo feterale, i sa latou gaioiga e faia, ae ua na’o se talosaga i ofisa feterale, e latou te iloiloga ripoti, faamaumauga ma molimau, ona faia lea iai o sa latou lava faaiuga, e tusa ai ma lo latou malosiaga fa’aletulafono.

Na pasia vave e le Senate ia le I’ugafono ‘Aufaatasi, e pei ona sa fa’aulufaleina e le afioga i le Peresetene, le tofa Tuaolo Manaia Fruean ma fa’ao’oina atu ai loa i le Maota o Sui, ma se fa’amoemoega, e pasiaina, ae e le’i malolo le Maota Fono.

Peitai, sa fautuaina e le Afioga i le Fofoga Fetalai, le tofa Savali Talavou Ale, ia lo latou fa’ateletelegese, le fa’ao’oina atu o nei mataupu i le feterale. Sa saunoa Savali, ua mae’a ona pasia e le maota fono, ia se I’ugafono mo se loia tuto’atasi, e na te fa’atinoina seisi su’esu’ega ma seisi talosaga, mo se faaiuga a le faamasinoga, i tulaga o le tulafono, e tusa ai ma le fa’aaogaina e le faigamalo, o tupe, e aunoa ma le pasiaina e le maota fono.

Na fautuaina e le Fofoga Fetalai, ia le agai i luma ma le fa’aeteete, ina ne’i masalomia e le malo feterale, ia le agava’a o le malo lotoifale, e fofo a latou lava faafitauli.

Sa fa’aalia e afioga i Faipule ia Vailoata Amituanai, Manavaalofa Manase, Fagaima Larry Sanitoa ma Fiu Johnny Saelua, ia lo latou lagolagoina o le manatu a le Fofoga Fetalai, aemaise ai, e le’i iai so latou taimi, e iloiloina lelei ai le I’ugafono ‘Aufaatasi, faapea ma ripoti, faamaumauga ma molimau, sa tu’ufa’atasia e le Senate.

Na fautuaina e le afioga i le Sui Fofoga Fetalai ia Fetui Fetu, ia le tutufa’atasi o le Maota o Faipule ma le Senate, ma pasia le I’ugafono ‘Aufaatasi. Peitai, i se taimi mulimuli, na toe malolo ai lona finagalo ma ‘auai ai i le manatu o le maota, ina ia toe taoto lenei I’ugafono.

Ae ina ua maua tala ia le Senate, e tusa ai ma le faai’uga a le Maota o Sui, na liliu ai loa le Afioga i le Senatoai a Togiola Tulafono, e suia le I’ugafono, ina ia le toe ta’ua o se I’ugafono ‘Aufa’atasi, lea e mana’omia ai se faaiuga mai i le Maota o Sui.

Lea sa palotaina ai loa e le Senate ma pasiaina lea I’ugafono.