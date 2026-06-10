TALA O LE VAIFANUA

IUNAITE SETETE O AMERIKA

ELIANA SU’A - FAI ATA TIFAGA I AMERIKA - HOLLYWOOD & TELEVISE:

O le tamaitai Samoa lona tupuaga, Eliana Su’a ua aga’i fo’i i luga ana taumafaiga i le auai e faatino ata tifaga i Hollywood fa’apea fo’i ma ata i televise. Na soifua mai lenei tamaitai i Orem, Setete o Utah ia Aokuso 1, 2008 ma o lo’o ua Samoa lona tama, ae o lona Tina o le Latina. Na vave lava ona alia’e lana taumafaiga ina ua avea o ia ma afafine o le tama o Rock Dwayne Johnson i lona ata fa’asolo o Luke Hobbs, I le tausaga e 2019. O ata faasolo ia o le Fast & Furious ma soso’o mai ai loa ma lona vaega mulimuli o le Hobbs & Shaw.

Na soso’o lea ma lona sao i le ata tifaga “Pretty Freekin Scary I le 2023, soso’o mai ma lona vaega fa’atino i le ata faasolo e autu ai le ata malie i le alaata o le Disney “Frankie Ripp” i le Disney + Show. O le ata faasolo lea e autu i se teine aoga i le Level 5-8 ma ua taumafai e olaga ina ua mae’a ona a’afia o ia i se mea na tupu ma ua feiloa’i o ia ma gaga leaga, poo aitu.

Ona o lona matua ua talafeagai tonu ma le 9 tausaga, lea na mafai ai ona faaaogaina o ia i le Fast & Furious “Hobbs & Shaw I le 2019, ma au talafeagai tonu ia te ia lea vaega o le ata, o le afafine o Dwayne Johnson. Na i ai vaega o le ata lea sa pu’ea i Lonetona faapea ma Hawaii!

E le gata i lea , ae ua tapena fo’i Eliana Su’a mo lona ata “Lulu i se ata Initia i le Tau Mafanafana o le 2020 i le ata ua faaigoaina o le SIMMER ma sa i ai fo’i sona vaega fa’atino o Emma Beltran i e ata a le Kamupani o le Fox mo le 9-1-1

O ia fo’i ua i ai sana tusi mo le fanau iti ua mae’a ona tusia “The Turtle & The Shark” poo “Le Laumei ma le Malie” ma ua mae’a ona fa’atauina mai i luga o fa’atauga tusi a le Amazon.

O lana tusi lea ua ia faailoa manino, o lona sao ina ia fa’amautu atili ai lona naunau e faalauiloa o ia ose tama’ita’i mai Samoa lona tupuaga.

E le gata i lea, ae o Eliana Su’a o se tasi e tupuga mai i se aiga e fiafia tele e fa’atauva i ta’aloga. O lona tama o Justin Su’a, o se tasi sa ta’alo fa’apolofesa i le Baseball ma ua fa’aautu nei i ai le va’aia toto’a o a’afiaga fa’alemafaufau o le au ta’a’alo a le Tampa Bay Rays.

Pe afai e le pu’ea se ata tiifaga o lenei tamaitai Samoa, e matua fiafia o ia e ta’alo i le Soka ma le Faipele, e naunau ina ia avea o ia ma se tasi e faaaogaina le taleni a lona tama matua, o Su’a, o se tasi sa lauiloa i le Fusu Fa’apolofesa a’o talavou i Samoa.

I le taimi nei o lo’o ia fa’afoea se Kamupani Fai ata tifaga o loo galulue ai i la’ua ma lona Tina, e igoa o le Su’a Films!

DR GRACE POUESI -WILLIAMS - TAUVA I TOFI FA’ATA’ITA’I KALEFONIA PALOTAGA LUMANA’I:

Ua le mafai ona taofiofia le aga’i mai i luma o taumafaiga a tama’ita’i Samoa i so’o se faiva ua agava’a ai, ma ua iloga fo’i ona patipatia e aiga ma matua a latou taumafaiga i o latou faiva!

O le tama’ita’i na mafai ona faatalanoaina e le susuga Ken Aiono, i le atoaga o le 40 tausaga o lana tautua e ala i lana Leitio faasalalau fa’avaomalo i Hawaii, o se tasi o alo o Amerika Samoa Samoa mai Aua, ae o se tamaita’i fo’i e tupuga mai ona a’a mai Samoa, i le Aiga Sa Pouesi Ioselani. O lo ua se’ei fo’i lona tama, i le suafa Namulau’ulu, o ona ia tino ma a’ano!

O ia lea o Dr. Grace Pouesi - Williams mai le setete o Kalefonia i Saute, lea ua faamoemoe o ia o le a sailia ai sona nofoa i le Palotaga o lumana’i nei.

O ona agava’a e le tau fesiligia aua na mua’i mautu lona fa’ailoga Bachelor of Science mai le Iunivesite o Southern California i matupu e vaai toto’a ai i fuafuaga fa’ataotooto o le setete poo le “Urban Regional Planning” ae mataituina ai tulaga o le Civil Engineerng poo le aotelega o tautua eseese o lo ua mae’a ona faata’oto ai i nei nofoaga uma o a’ai ma vaia’ai o Kalefonia.

O lona Fa’ailoga Master of Science i le Organizational Leadership & Development na ia maua mai i le USC Sol Price School of Public Policy. Sa ulufale fo’i Grace Pouesi i le Army National Guard i le tausaga 2003 a sa toe faamalolo taualoa mai i le tausaga 2011. O lona a’ailoga ua ausia ai e Grace lona Doctrate Degree mai ana a’oa’oga maualuluga na fa’ai’u ma le manuia i le Iuivesite o Southern California. Afai la ae manuia le taumafaiga a lenei alo tama’ita’i o Amerika Samoa ma Samoa i sona nofoa i le Fono Faitulafono i Kalefonia i Saute, ua matua agava’a lava o ia mo lea faamoemoe.

I lea lava setete ua mae’a ona avea ai Grace Pouesi Williams ma se Vetereni i le tausaga 2018 ma sa taualoa lea tulaga i le 2017 o se Tamaitai Taualoa i ana galuega timai ma aoga ai i le itu i Saute o Kalefonia. O lona uiga ua mae’a fa’apine ana galuega lelei ma ua taualoa lana tautua i Kalefonia lava! I lona lea fa’aeaga na taualoa i le tausaga 2018 California’s Asssembly District 61.

Dr. Grace holds a Bachelor of Science degree from the University of Southern California in Urban/Regional Planning with emphasis in Civil Engineering; a Master of Science in Organizational Leadership & Management from the University of La Verne; and a Doctorate in Policy, Planning & Development from USC’s Sol Price School of Public Policy. Dr. Grace joined the Army National Guard in 2003 and was honorably discharged in 2011. She was recognized as the 2017 Woman of Distinction Honoree and the 2018 Veteran of the Year for California's Assembly District 61.

Ua mautinoa o lenei alo tama’ita’i o le atunuu, o se tasi ua ausia ona faailoga e mafai ai ona tauva ma i’a fe’ai o le moana sausau o lo’o ua alaalata’i ai ma saga’i ona faiva ua manatu na te sailia.

O le talutalu foi o alo tama’ita’i o le atunuu ua agava’a i ona faiva i tulaga o Upufaiomalo, ma ua le fesiligia aua o ana aoaoga ua mae’a faaau’upegaina ai, ua mautu ma ua mautinoa fo’i, e le fesiligia i tulaga o aiaiga fa’apoloketi e aoga mo le soifua lautele o e uma o alaala i le Setete o Kalefonia, lea sa mautu mai ai ona faailoga maualuluga o seei nei ma ia!

O Grace Pouesi o le alo e faasino i le ua lauiloa i le Musika, le susuga Namulauulu Dr. Paul Pouesi mai Fasitoouta ma Salelologa, ma le tama’ita’i mai le afioaga o Aua i Amerika Samoa, Liupapa [Lulu] Ah Mu - Pouesi.

Na soifua a’e Grace i le vaitau na tausailia ai e Namulauulu lona faailoga PHD i le musika, i Amerika, ma atonu o lea fo’i seisi mau, e iloga ai lona olaga tausailia o faailoga maualuluga i lona foi soifua.

Peitai ina ua taliu atu le aiga mai Amerika e tautua le Tama i ona faiva i Amerika Samoa, na amata ai loa ona fa’amasani Grace i le olaga faatama’ita’i Samoa, ma ua matele ai foi ona uiga i le aoaoga faaSamoa moni.

Afai o oe moni o se tagata Samoa o lo’o e alaala tumau i Kalefonia i Saute, o le tima’i atu lava, fai sau filifiliga aoga ma e palota ane mo lenei alo o Samoa o le a tauva mo se nofoa e suia oe i fonotaga fa’apolokiki e a’afia ma aofia ai lou Aiga i le lumana’i.

O le sao sili ona aoga fo’i i le Musika mai e tua’a ma o loo soifua pea o Namulau’ulu Paul Pouesi, o lona sao i le auai faatasi ma Fa’anana Jerome Grey, Harry Miller, Fagafaga Daniel Langkilde ma Hans Langkilde i le fa’atuina o le “Ava Band” lea e matele ina faafofogaina a latou pesega ma fatuga, e ui ina ua mou malie atu sui e toatele o lea faaili i le va’aiga o mata, ae o lo’o i ai pea lava nai toe Ulutaia o loo soifua mai pea, e i ai Vaito’a Hans Langkilde ma le susuga Namulauulu Paul Pouesi.

Ua maliu le tina o Liupapa [Lulu] Ah Mu - Pouesi, ae o lo ua toe faaipoipo nei lana susuga le ali’i lauiloa i le Musika i se tasi o tama’ita’i i Amerika nei.

O le tautua fo’i a le susuga Namulau’ulu sa avea o ia ma Faia’oga o le Musika i le tatou Kolisi Tuufa’atasi i Amerika Samoa [ASCC] mo le tele o tausaga. E ese mai lea e matele ina vala’aulia mai i Niu Sila ma Samoa e na te fatuina atu fatuga “Fa’aSalamo” mo Ekalesia eseese.

Sa soifua a’e Grace Pouesi i Aua ma o iina fo’i e lauiloa ai si ona tina o Foini Ah-Mu i ona faiva o le Tausima’i i le falema’i o le LBJ Tropica Medica Center i Faga’alu, a’o lona tama matua sa ia mua’i faia le pisinisi o Pasi La’u Pasese i le motu o Tutuila.

HON. MACIE TUIASOSOPO - FA’AMASINO I MICHIGAN - VAEVAEGA ASETA MO AIGA:

O le tama’ita’i Samoa ua avea nei ma fa’amasino i le Wayne County i le vaega o faamasinoga e latou te taga’i toto’a i i le fa’atulagaga o Aseta Fa’asoasoa mo Aiga ua mae’a lisia e agava’a nei alamanuia, ae maise fo’i o tulaga o tete’aga o Matua ma a’afiaga i fanau, ae maise o le matua e mafai ona mauaina le tausiga lelei o fanau pe afai ua mae’a faamalieina le tulafono e tete’a matua.

O Hon. Macie Tuiasosopo - Gaines, le tama’ita’i Samoa ua avea nei ma fa’amasino i lea itumalo i le Setete o Michigan.

Na malo o ia i le sailiga o se Fa’amasino i le palotaga na faia ia Novema 2024, ma ua toe malo fo’i o ia e tautua i lea tofiga taua, ma ua atoa ai lea o le ono taimi ua ia malo ai i lea lava setete ina ia ona fa’atautaia lea tofiga taua mo aiga.

O lana nofoaiga e amata mai iaIanuari 01. 2025 se’ia oo ia Ianuari 1, 2031.

Ona o le lona ono lea o taimi ua malo ai le tamaitai Faamasino Samoa o Macie Tuiasosopo - Gaines i lea tofiga, ua foliga mai, e taua le auaunaga a lenei alo o Amerika Samoa i Michigan ma e le o fa’ataga faia ma fa’atino e ia ona tiute. Ua maufa’atuatuaina o ia i ona tiute tau’ave, ma o se fa’aeaga sili fo’i lea, ona o nei tofiga e le so’ona tu’ua e se setete se tasi na te faatinoa.

A’o le’i ausia e Macie Tuiasosopo lea tulaga o le fa’amasino sa tautua o ia ose Loia i le Gaines Law, o se Ofisa Loia e fa’autu latou galuega i le fa’asoasoaina o Aseta ua lautogia mo sui o aiga ua lisia mo latou siea mai tupe ua maliu se tasi ae ua agavaa ai ona sulimoni. O lea lava fo’i Ofisa Loia e matele a latou galuega faatino le taumafaiga ia alagatatau mafuaga o tete’aga a matua ma ala o le tulafono ma tula’i fo’i i latou mo fa’afinauga o mafutaga tete’a a matua ma a’afiaga o fanau mai nei mafutaga. Ua aofia ai fo’i i o latou tiute, le aiaiga toto’a o laveaga ma e na mafatia ai, ma totogi fo’i e mafai ona fa’asoa mo e uma na fa’amanu’alia.

Na ia mauaina le fa’ailoga fa’apitoa na ofoina mai e le Grain’s Detroit Business mo se Loia Tama’ita’i e maumaua’i lana finauga ma sa i ai foi ni fa’asalalalauga na tusia ma fa’alauiloa e tusa o ana taumafaiga nei i totonu o le Fa’amasinoga i Michigan.

O lo’o tumau lava lona suafa i le Lisi o Loia agava’a ma le sogasoga i le Sosaiete a Loia i le Setete o Michigan, le “Michigan Bar Association”

E le gata i lea, ae o lo’o lisia fo’i lona suafa i le Lisi o Loia o Totino o le Detroit Bar Association. O lo ua lisia foi lona suafa o se tasi o le to’aitiiti o le aofai o tamaitai e tupuga mai Samoa ua tautua i le Fa’amasinoga a le itumalo Metropolitan i le Iunaite Setete o Amerika

Fa’amalo fa’aeaea o si tatou atunuu o Samoa, lau susuga le Fa’amasino Hon. Macie Tuiasosopo - Gaines.