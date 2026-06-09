TALA I LE VAIFANUA

PETER AFEMATA - SUIA MAI LE OLAGA FAIKEGI - I LE OLAGA FA’ATUATUA!

O se tasi o atalii Samoa, o Peter Afemata, ua faailoa mai le manuia o lana taumafaiga ma liliu mai i le soifuaga sa auai i fa’alapotopotoga, ma ua suia atoa lava i le soifua ua iai nei, ua ola mau fa’atuatuaina o se tasi ua iloga ana taumafaiga e fesoasoani atili i nisi o talavou o le tatou atunu, o loo matele ina latou auai i nei faalapotopotoga e fa’aaogaina fuala’au fa’asaina, ma latou avea ma nisi e faasoesa i le soifua lautele o tagata lautele i a’ai o lo’o alaala ai i Utah, ma Kalefonia.

O Afemata sa lauiloa i le taulamua ona auai i Kegi leaga i Kalefonia i Saute, ona o latou gaioiga e aafia ai tagata, ua matua suia lava i le avea ai ma tagata ua mau fa’atuatuaina e ta’ita’ia le to’atele i le Talalelei e fa’atatau ia Iesu Keriso ma le fa’aolataga ua ia saunia mo i tatou uma o tagata agasala!

I le taimi nei o le aoaoga sili lea ua maua mai mo Afemata, mai le vao filifili o faafitauli sa noanoatia ai, ae ua ia faaaoga tatau lona taimi e tala’aia ai nei le Talalelei o le fa’aolataga mo tagata agasala uma.

Ua fa’alauiloa mai, Mai le Olaga Faikegi, i le Olaga o le Talelei! O se tagata fou e ao ina fa’afetaia ana taumafaiga, ma e mafai ona avea ma se faata’ita’iga lelei tele mo le to’atele o nisi fo’i o lo’o tumau pea i le soifuaga tuai o le Faikegi! O le isi mau ua fa’ailoa mai, o le matua aoga lava o ana tautalaga tima’i mo le tupulaga o lo’o i ai pea i le olaga tuai!

O lo ua masau le taumafaiga a Afemata i lana tala’iga o le Talalelei, na ua mautu lava lona iloa o lo’o ua suia lona olaga leaga i le lelei. Ua ia fa’aigoaina nei lana tala’aiga o le FOU Movement, poo le “Mau o le Tagata FOU!”

Ua fesoasoani atili lava o ia i tagata o loo i ai pea i le olaga faikegi, fa’apea ma i latou sa fa’afalepuipuia ua toe taumafai ina ia toe fo’i mai e mafuta i o latou aiga ma tausailia ni galuega e toe amata fafau ai le olaga fa’atasi ma aiga.

O lo ua maumaua’i ana tumafaiga uma e fesoasoani i tupulaga talavou o tagata uma e tupuga mai Samoa ma isi fo’i atumotu o le Pasefika e moomia ona faia se suiga lelei i o latou olaga, ina ia le gata ina saogalemu olaga o latou aiga fa’atasi ma i latou, ae ia saogalemu fo’i latou nofoaga o loo alaala fa’atasi ai ma o latou aiga tuaoi.

I le taimi nei, talu mai onasuia lona olaga i le lelei, ma ua taualoa i le a’ai ua alaala ai nei, ua o ia ose fa’amanuiaga i le olaga o le to’atele o tupulaga sa faigata i o latou matua ma aiga lautele, ae ua avea o ia o se faamama avega i matua ma aiga uma o tupulaga sa faigata a latou amioga, ma ua va’aia se suiga lelei tele i lo latou toe fo’i mai e faia suiga lelei i o latou olaga!

O le amataga o le soifuaga o Peter Afemata, sa soifua ae ai i nai ona matua o Olomoana ma Dora Afemata i le aai o Paramount i Compton ma Long Beach i le itu i Saute o le Setete o Kalefonia.Sa amata mai lona soifua o se tasi sa auai i le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai. peita’i na mulimuli ane ua pa’u atu le olaga i le loloto o olaga Faikegi ma ua avea ai ma se tasi e maumausolo i luga o vai a’ai. O ia fo’i o se tasi sa tupuga mai i matua mai Amerika Samoa.

Talu mai le faaiuga o le tausaga 2019 na suia ai le olaga o lenei alo o le atunu’u, ma ua atoa nei le fitu tausaga talu ona ia suia lona olaga ma ua mafuli e faia amio lelei e mo’omia e tagata uma e ao ina nofo lelei ma le to’atele i o’o se a’ai ma vai a’ai e alaala ai soo se setete o Amerika atoa.

Ua matua iloga lona tula’i mai e taumafai ona suia le olaga faigata sa soifua ai nisi o tupulaga mai atumotu eseese o le pasefika e aofia ai ma Samoa. Ua i ai fo’i lona atalii na maumau lona ola i le 11 ona tausaga, Ahchilez Afemata, i le tausaga 2020. E ui ina matuitui lea tulaga ia Peter Afemata, ae ua le toe fo’i ai lava o ia i lana misiona ua maumaua’i ai nei o ia!

I lana molimau maumaututu ua ia faailoa ai, ona o a’oa’iga a lona tina Dora Afemata, ua toe faliu ai o ia i le leaga ae toe mafuli mai e faia le amio lelei e moomia ona mulimulita’ia e tagata Kerisiano uma.

Ua ia fa’aipoipoina fo’i lona to’alua o Sabrina Afemata i le tausaga 2001 ma e to’aono le la’ua fanau ua maua nei, ma le to’alua o fanau a la’ua fanau, ua i ai nei.

O le fa’amalosia ai o le Mau a le FOU i le tausaga e 2021 ua matua galulue malosi ai nei Peter Afemata ina ia matua tala’iina atu le Upu a le Atua ae maise lava ia i latou sa fa’afalepuipuia o latou olaga, ina ia toe fa’afaigofieina le latou olaga toe fesoota’i ma aiga, ma ia maua lava e i latou se faamalosi e toe suia ai latou soifuaga i le lumana’i.

I le taimi nei o lo’o ua avea nei o ia ma e tasi e taumafai ona lavea’ia mai le fanau talavou mai a’afiaga sese i tulaga o Kegi faatupu fa’alavelave i nofoaga faitele i a’ai o lo’o alala ai le to’atele o tagata mai atumotu eseese o le Pasefika e aofia ai ma tagata Samoa. O lo ua mautalitonuina lava Peter Afemata ma ana taumafaiga i Ieitu i Saute o Kalefonia. (SoCal PICRT).

O loo ua i ai foi se so’otaga taua o le Mau FOU ma le susuga Upu Ama, ma o i la’ua nei sa latou fa’afoea maia se polokalama taua tele “O le toe Liliu i le Olaga lelei, ae fulitua i le Leaga o le FaiKegi,” lea sa fai ma faasoesa i le soifua o tagata Lautele i a’ai tetele o Kalefonia i Saute.

E ese mai lea sa i ai fo’i le sao o tagata Moni o Hawaii ma isi tagata o atumotu esese [NHPI] mai le Pasefika i lea lava taumafaiga e suia le olaga saisaitia i le fefe, i se tulaga ola sa’oloto ma filifilia le soifua saogalemu, mai a’afiaga o fevesia’iga ma fa’amisa.

O lo’o tautua lava o ia i lana Ekalesia sa soifua a’e ai ma ua iai fo’i taimi ua malaga atu ai o ia i galuega misiona i le Setete o Utah, ma ua iloga ai foi ana ana auaunaga mo tupulaga i ana tautinoga ma molimau e fa’atatau lava i le faliu i le Leaga ae fa’asaga e fai mea lelei!

O lo ua avea o ia ma Peresetene o le YSA poo le tupulaga Talavou e le’i faiaiga a le LDS i [SoCal].

SON OF SAMOA - ALLEN S. ALLEN - TAUTA’UA I LE VOLLEYBALL I AMERIKA

Mai o tatou laufanua lafulemu ua mafai ona fanaua atu ai se tasi, o atal’i ua matua au lana taumafaiga i le taaloga Volley Ball, ma ua fa’aeaina ai fo’i le tatou atunuu i ana taumafaiga uma. O se fa’aeaga sili ua ia ausia mo Samoa.

O ia lea o Allen S. Allen, sa tautiga e faatino ana koleniga e moomia ai ona avea o ia ma se tasi ta’alo fa’apolofesa i lea ta’aloga.

“E mautinoa e le o se ala faigofie, e tele le taimi e koleni ai, e taumafai ai le isi lava metotia e sao ai le polo i le isi itu o le neti, o na mea uma e ao ina mataituina a’o e ta’alo. o le mata’alia lava i taimi uma o le ta’aloga e le mavae lea!” O sana tala lea e tusa i taimi uma e ta’alo ai ma tauivi mo le manumalo!

E tatau ona maimoaina ata o ta’aloga, ia tapena ai mo isi taimi e taimi e toe fetaui ai ma na lava ‘au pe a toe fa’asolo mai se avanoa. Mautinoa o se ala e le faigofie ma ua mautu lava le tele o le galuega e faatino o le mautinoa fo’ie aga’i i luma le taumafaiga, o le tapua’iga taua a matua ma aiga, ae maise lava o se ala ua avea ma tautua mo lona atunuu na fanau a’e ai.

E fa’atonu ona umia e ia le pine mo le NCAA All-American! Na avea fo’i ma totino o le Au VolleyBall mo USA ma ua lisia fo’i lona igoa i le “Hall of Fame i Hawaii” Ae ose isi lava mea sili ona taua, ona ua tele le taimi ua faaaluina e Allen S. Allen e fesoasoani ai i nisi e to’atele ina ia maua avanoa e faaleleia ai latou tomai i le faagatama o le VolleyBall.

Mai le tausaga e 2015 na malaga mai ai o ia i le taumafaiga sa toe aumaia ai e Troy Polamalu le to’atele o alo o Samoa ua iloga i ta’aloga Football, Volleyball ma le Basketball, peita’i na ia faaaogaina tatau foi lena avanoa e toe soso’o ai lana tautua ma nisi o alo ma fanau a Samoa o loo moomia ona faaleleia atili le latou silafia i le VolleyBall i Amerika Samoa.

O loo i ai lana polokalama o loo amata ai ona aoa’o fanau talavou mai le 8 tausaga se’ia oo i le 15 tausaga le matutua i Spokane, WA ma o lana taumafaiga lea ua mafai ona feso’ota’i atu i Samoa ma Hawaii ina ia vave ona fa’afiafiaina le fanau talavou i lea lava fa’agatama.

O lo ua avea nei o ia ma Faatonu Sili o le ASBeach Volleyball Federation [ASVBVF]. Aua ua maufaatuatuaina o ia e na te mafaia ona “soo le fau ma le fau” i le soifua ta’a’alo fa’atauva o le fanau talavou mai Amerika Samoa i lea fa’agatama, o le Volleyball i le Matafaga.

Ole isi lava mea e fa’amoemoeina le susuga le fa’atonu, aua o lo ua ia te ia le tomai e mafai ona a’oa’oina ai le fanau talavou ina ia lelei ma lava tapena o latouj soifua tauva i le Volleyball e maua ai fo’i latou ta’aloga mo avanoa fa’asikolasipi e fesoasoani ai i aiga e totogia latou aoga maualuluga i Kolisi ma Iunivesite i Fafo.

O le Volleyball le tasi o ta’aloga e fiafia tele tatou fanau a le atunu e ta’a’alo fa’atauva ai ao aoaoina i latou i a’oga maualuluga.

O loo tele fo’i lona sao i le fa’aleleia atili o tomai o le fanau talavou i Amerika Samoa i le Volleyball lava. E lua setete o lo’o i ai ana taumafaiga ma ua iloga ai ana ana aoga faapitoa i lea faagatama, o Hawaii lea na amata ai ana aoga, ma le Setete o Uosigitone i Spokane. Ae ua tolu nei ia Amerika Samoa mo ana polokalama i le Volleyball.

Pe afai tatou te matauina lelei le olaga fa’atauva o lenei alo o le atunu’u, e le o naunau o ia ina ia lauiloa i mea ua ia ausia i lona soifua faatauva i le Fa’agatama, ae o le to’atele e mafai ona ia fesoasoani malosi i ai ina ia avea ma isi e gafatia ona fa’atauva i le Volleyball ma a’e manumalo mai o latou faiva sa sailia.

O ia o se Fa’atonu Sili i le fa’agatama o le Volleyball, Faia’oga e a’oa’oina le fanau talavou i lea lava fa’agatama, e faufautuaina fo’i le fanau taumafai i le fa’agatama ma o se ta’ita’i agava’a tele!

O Nisi o mea ua ia ausia e aofia ai: “Fa’amau lona igoa i le Hall of Fame,” Avea ma Totino o le “A’u Ta’a’alo Fa’atauva mo le Iunaite Setete o Amerika!” Tama o le fanau ua avea nei ma “Totino o Au Ta’a’alo i Kolisi i Amerika i le fa’agatama o le Volleyball!” I lenei vaitau, ua avea ma “Fa’atonu Sili o le ASVBVF” ina ia fausia se lumanai manuia o tupulaga e to’atele o Amerika Samoa e ala i le Fa’agatama o le Volleyball!