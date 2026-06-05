TALA I LE VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

AUAI VERN0N FRANK THOMSEN JR - VAEGA US COAST GUARD LEOINA LA KALEFONIA

Ia via lava le Atua, aua ua oo mai ina mae’a le auaunaga amata a le ateli ua tautua ni i le fuava’a a le US Coast Guard! Fa’afetai ma fa’amalo i le valga a le Victoria Juanitas, lea sa tatou leoleoina le gataifale o Los Angeles. Long Beach, ma San Pedro i Kalefonia.

Ia fa’amuamua le Atua i mea uma, Frank, e mania ai ou faiva i le tai o toutou folau ma puipuia mai soo se mea tau soligatulafono, fefaataua’iga fa’asolitulafono, fagotaga fa’asolitulafono ma isi uma tulafono e ao ina fa’amalosia e lea tautua a le Valga Au a le Malo tele!

O lagona faaalia o le tina o Denise ma le susuga le US Coast Guard Malolo Manumalo o Vernon Frank Thomsen Snr. mai Fiti, ma ua iloga ai lo laua nofo tapua’ia o faiva o le atalii i ona tiute fa’atino i lea fo’i vaega o le Armed Forces a le Malo Tele o Amerika.

Fa’afetaia Le Atua ona o lo’o saogalemuina lava le to’atele o alo o le atunuu o Samoa o loo lotolotoi i tiute eseese I tafa o taua i lenei vaitau. O loo faaauau fo’i ona faia pea tiute o matua ma aiga, ae maise o Ekalesia uma i le atunuu, ina ia moiita’i atu i talosaga, tiute o le fanau i vaega au!

O le tofiga o tautua ai nei Vernon Frank Thomsen i le taimi nei i le US Coast Guard Operation Specialist 2.

Fa’afetai le tautua Vernon Frank, tau ina ia folau pea lo out sa i lagi ma, ae mais ia malutia outou uma ma la outou auva’a i le alofa o le Atua Soifua!

O lava fa’aeaga ua out mauaina ona o le galulue punoua’i i faiva ma tiute fa’atino mae’ae’a, ia vi’ia ai le Atua! Fa’afetai i le poto ma le malos ua foa’ina e le Atua ia te outou!

Alolofa ma fa’amalo atu o outou alga ma matua ma le fa’afetai tele I la outou tautua matavela, tautua tuavae ma le tautua fo’i ua au mo le Setete o Kalefonia.

Mitamita i ma’ua ma si ou tama, ae ia sili ona e aoga oe mo le saogalemu o le Malo o lo’o outou leoleoina.

Saili atili nisi fa’aeaga mo le lumanai o le lau tautua ma ia e maua le agaga e tautua fantasi ai ma isi uma fitafita ua optou tinte fa’atasi! Fa’alogo i ou ta’ita’i, ma ia e manuia!

SEMPER PARATUS!!!!

TOFIA SUI I LE KONEKERESI UIFAATALI AMATA - MO SE UPU FAAMALOSI’AU ILE TAOA!

Na lagona lo’u fa’atauva’a ina ua tofia fa’apitoa a’u e le afioga le Kovana Sili o Amerika Samoa ina ia tu e fai se saunoaga faapitoa mo le mamalu o le fa’atasiga a

O le faamoemoe na poto ai le mamalu o matua matutua o le atunuu, ina ia latou fa’amanatuina le masina ua atofa mo tagata matutua uma i le Iunaite Setete o Amerika i lenei tausaga 2026. O Iuni 2, 2026 sa faia ai lenei fesilafa’iga matagofie ma ua toe fa’amanatu atili ai i aiga, nuu, Ekalesia, ma fa’alapotopotoga uma lavai le atunuu, le taua tele o matua matutua i totonu o faiganuu, ma Ekalesia fo’i, aua o lo’o ua to’a i ai le tofa saili ma le mau i so’o se mea e poto i ai soo se vaega o le atunuu.

O lauulu sinasina o le atunuu, ua i ai le onosa’i o lo’o moomia e ta’ita’i o le atunuu!

E fa’amoemoe i ai le Malo i le tofa mau o lo’o ia i latou, ae maise lava o le tofa taofiofi fa’ata’ita’i o lo’o mana’omia.

Pe i ai ni lauulu sinasina i so’o se mea e poto iai le atunuu e mautinoa le mamalu ma le matagofie. E faafetaia le Atua ona o le tele o tausaga ae o loo mafuta pea le tele o aiga ma o latou matua matutua, o se mea o lo’o fa’ananau i ai le to’atele o aiga, ua motusia mafutaga mamae ma pele ma matua matutua.

Na iloga fo’i ona mafuli le Malo i lana taupulega mo Matua matutua, le TAOA e tali malo, e ala ia tautua eseese ua ofoina atu mo le vasega o matua matutua uma i le atunuu. O le a se tatua ua fa’atino ma ua fa’ataunuu e le TAOA mo matua matutua, fa’afetaia le avanoa ua fa’atino ai le latou matafaioi atofa atu e le Malo o Amerika Samoa.

O le nofoaga masani o le TAOA sa aofia i ai lenei fa’amoemoe i le Paka Liona i Tafuna. Na matauina lo latou fiafia e fa’atasitasi ma fa’atino fo’i e le aufaigaluega mamalu o latou tiute masani ina ia tautuaina tagata matutua uma i le atunuu, e leai se faailoga tagata e a’afia ai.

O nisi o tautua o lo ua matauina e aofia ai le tufaina atu o mea o lo’o mo’omia i le soifua matutua o matua uma, o to’oto’o ma nofoa fa’ata’avalevale, o gaiuega fo’i e mafai ona tautua ai le to’atele o lo’o i ai pea lava le malosi, ma tomai faapitoa.

Ua fa’aaogaina e le TAOA so’o se ituaiga o tomai e oo lavai le gaosia ma le a’oa’oina o le fausaga o galuega taulima fa’asamoa, o se tasifo’i lea atamai ua fa’amautu atili lona faaaogaina, ina ia silafia e tupulaga talavou ona iloa lelei gaosi nei measina a le atunuu i le lumana’i.

O le fa’afualoa o le soifua mo matua, o se molimau ola lea i le alofa o le Atua, ae maise o le lelei tausia lea e e Aiga o latou matua matutua, ma o se fa’amanuiaga mo fanau. O le sao e fa’aopoopo atu e le Malo, e mafai atili ai e aiga ona fa’amautinoa le tausiga lelei o matua matutua i la le tino. ina ia mafai ona mautinoa le isi augatupulaga o soloa’i mai o le a maua’a i tomai sa fa’ao’aina ai le tupulaga ua matutua nei.

O le mautinoa fo’i lea o fa’amanuiaga lasi a le Atua ua sasa’a mai i totonu o tatou aiga, ma ua saunia fo’i i tatou e aga atu i le isi tupulaga o lumana’i nei.

Fa’afetai tele lava mo a outou talosaga molia ae a faiva o feagai ai, aua e sousou lava le vasa o finagalo fa’aalia i so’o se mataupu e iloiloina i le Konekeresi, peita’i e iloga lava faiva o tapua’ia e manuia lona taunu’uga.

O tatou matua matutua o se meaalofa sili ua tatou maua, e avea i latou ma malamalama e sulugia ai lo tatou lalolagi atoa ona o lo latou atamai aua e fa’avae lea i lo latou soifua matata’u i le Atua, ma lo latou tausi fo’i i latou tua’a a’ talavou i latou! O le fa’amanuiaga lea ua mae’a ona folafolaina, “Ia e avai lou tama ma lou tina, e faalevaleva ai ou aso i le nu’u ou te foa’iina atu mo outou!”

E le gase se mea pe iai o tatou matua matutua, aua e le lava le tofa ma lo latou iloa ona fa’afoea so’o se mea e aunoa ma le so’ona gae’e mafefina’i, aua e mautu lava le latu tofa mamao ma le fa’autautaga loloto. E to’afilemu mea latou e manatu i ai ma e saogalemu fo’i le latou fa’autaga loloto.

I lau susuga le Fa’afegaiga Rev. Fetaiai Fui o le AOG ma la outou aufaigaluega galulue uma i le TAOA, matou te avatu lava le fa’afetai mo la outou tautua ua au mo tatou matua matutua. Fa’afetai tele mo outou uma lava!

Le susuga le Sui Fa’atonu Seumanutafa fa’amalo tele i la outou galuega tima’i ma le sailiilia mea e lelei atili ai le auaunaga mo Matua Matutua nei. Ia fa’amanuia le Atua ia te outou i la outou tausiga.

Ua iloga mai le manuia ina ua mafai ona toe suia mai le tatou pepa mo taumafa, a ua toe suia ai le taumafa vela sa i ai i tausaga ua sola. O le a fa’aauau fo’i ona taumafai e saili ala e fesoasoani mai ai i lea tulaga mai le tatou Laumua.

Mo le silafia e le susuga le Fa’atonu Sili Paopao ma le mamalu o Ta’ita’i o le tatou Malo, ou te sapaia le polokalama o le fa’atupega mo le TAOA.

Pe afai lava i ai ni faafesili e moomia ona tali vave, e mafai lava ona sailia mai ni tali vave i le faaaogaina lea o le matou Ofisa Ulu i Fagatogo, ae o le a taumafai fo’i lo’u sui e sailia mai aiaiga ma tali o mana’oga mai fafo i le Laumua.

O’O FINAUGA O FAGOTAGA - MINERALE MAI TATOU OGASAMI I LE LAUMUA:

O se tasi o atali’i o Amerika Samoa, Johnny Toma o lo’o alaala tumai i Virginia ua ia fa’ailoa mai lona agaga fiafia e auai i iloiloga amata o le mau na malaga faapitoa atu ma le tamaitai o Dr. Sabrina K Suluai - Mahuka, mo le faamoemoe e fa’atauanau le mataupu tau le

Fagotaina o Minerale aoga tele mai i ogasami o’o gafataulima e le EEZ poo le sone fagota a le tatou Malo fa’ateritori o Amerika Samoa.

Ua faailoa lona agaga fa’afetai aua o le ulua’i fonotaga lea na faia i le aso, ma ua amata manino atili ai fo’i i lona sui, o se alo o Amerika Samoa, le aoga tele o lea Mau.

Ua manino o lona alu mamao mai Amerika Samoa ua iloga ai le maumaua’i o lona taofi i lana taumafaigam e taofia ai le so’ona tuu avanoa o le tatou malo ia fa’ataga ai le fagotaina o tatou gataifale monei minerale aoga.

O le fonotaga amata lenei na tatala ai le avano e fa’ailoa atu ai ni o’u popolega o lo ua matauina e ono a’afia ai le talafatai ma le soifua laulelei o tagata o Amerika Samoa pe afai e toina le avanoa i le Malo Tele e sfa’i ai le alititai o le gataiale o Amerika Samoa mo minerale moomia ona fagotaina.

O se avanoa lelei ua ou mauaina, ma sa matagofie la’u fa’alogo ma matau fo’i i mea e tatau ona tatou taumafai malosi e taofiofi mai le so’ona fa’atama’ia ona o fagotaga fa’atino mo nei minerale moomia.

“O lo’u auai ai i nei fetufa’iga e matua taua lava mo a’u o se tasi e fa’asino tonu i ai le lumana’i o lo tatou malo faateritori o Amerika Samoa. Ua ou malamalama atili i mea e ono a’afia a’o faagasolo nei fagotaga i le tatou ogasami fa’atulafonoina.” O se tala lea a Johnny Toma.

Amerika Samoa e, “Seu le Manu ae taga’i i le Galu! “ Upu a le atunuu, e fai i faigafaiva, ma ua tatau fo’i ona toe faamanatu i nei vaitau o le a lutia o ta’ua gataifale i mana’oga tupito o malo tetele!