TALA I VAIFANUA

ULUA’I SAMOA AVEA MA FBI ULUFALE MAI CARSON, KALEFONIA: ELVIS TEU UUFANUA!

O le alii malu o le Malo, Elvis Teu Ulufanua ua faailoa nei o se taci o alo mai Amerika Samoa na galue ile avea ai ma Leoleo faamalosi tulafono a le Malo tele poo le FBI, Federal Bureau of Investigations! O se fa’aeaga e le o to’atele nisi o le tatou leoleo i le teritori ua oo i ai se taumafaiga, ae e i o lea, fa’afetai ua ausia e nisi o nei alo lea fo’i fa’aeaga e aoga inisi sailiga o agava’a fa’apitoa pe afai ae toe taliu I fanua ma alga.

O lenei alo o le atunuu, sa a’oa’oina i Hawaii ma Kalefonia, lea la na mafai ai ona ausia e ia agave e ulufale ai i le FBI, mai Carson Kalefonia.

O ana mataupu sa tauaveina i le i le Kolisi Cal Poly Ponoma na mua’i avea ai ma se tasi na tautua i le Fuava’a poo le Navy ma le Coast Guaard, aua e agava’a ai ana mataupu ia tau faigamalo ma aiaiga e talafeagai ma faigamalo faatemokalasi,

Ina ua mar’a ana tautua ia i le USNavy ma le US Coast Guard ona fa’ato’a ulufale ai lea FBI e galue ai! I le taimi nei ua Litaea mai le FBI ae ua i ai le isi ona uso, Even Ulufanua ua ulufale foi e avea ma leoleo nana a le FBI i lenei vaitau.

O ona matua o le susuga Teumalo ma au tu’umalo, ma le Tina o Faitoto’a Ulufanua, o loo soifua mai pea, e patipatia le tele o fa’amanuiaga o lo’o faaauala mai i galuega a le fanau.

Ona o ia o se nasi foi o ulula’i alo o le atunuu ua ulufale ma galue ile FBI, i gallega fa’aleoleo nana, na muai fa’au’u mai ana aoaoga i le a’oga maualuga i Carson High, soso’o ai ma le ulufale i Cal Poly Ponoma, ulufale i le US Navy ma litaea mai ai, ulufale i le USCoast Guard ma litaea mai ai, ona fa’ato’a ulufale ai lea i le FBI ma ua litaea nei fo’i mai lea auaunaga.

Mai le fa’asologa mai o lona soifua galue, i faiva sa ia tautua ai, ua iloga mai ai le aoga o lona silafia o aiaiga faaletulafono sa ia faia i le USNavy ma le Coast Guard e fa’aleleia atili ai lona silafia i le fa’atautaiga o ona tiute ile FBI, ma o se mea lelei foi lea mo so’o se tasi e tausilia ni faiva e tautua ai i le lumana’i.

I lona galue ai i aiaiga ma tiute fa’atino i le vaega a le Feterale, sa ia mataituina aiaiga patino tau tagata faigaluega i totonu o le FBI National Academy Associates poo le FBINAA.

O ona agavaa na aotauina ai o ia mai ana mataupu na tauavea i ana a’oa’oga; o le Public Administration mai le Iunivesite o Troy ma le Beahavioral Science mai le Cal Poly Ponoma, ua ua mae’a a’oa’oga i le Carson High School, i le Setete o Kalefonia.

O loo i ai lava fa’amaumauga ale vaega o fa’amasinoga o loo i ai le igoa o lenei alo o le atunuu, aua sa ia faatautaua suesuega ma faamaumauga mo na sailiiiga a le fa’amasinoga, ae maise lava i le Fa’amasinoga i le District o Hawaii ma isi fa’amasinoga iloga e pei o le Hughes vs United States of America e feso’ota’i ma fanua o le feterale ua vailiilia ai ma isi fo’i aiaiga faamaumau na folasia i lea fa’amaasinoga taua.

I lona soifua ai i lona aiga ma le nofoaga sa avea ma ona nuue matua fiafia lava o ia e tautua i ona aiga, ae maise lona tupuaga mai Amerika Samoa. E fiafia e mafuta i mea uma e fai mo lona aiga, ma e fesoasoani fo’i i nai ona aiga i fa’alavelave tau le Aiga ma le Ekalesia

E matele lava ina mau lona loto i nai ona aiga o lo’o alaala tumaui Ewa Beach Hawaii, ma lona aiga loa na ola ane ai ma tautua i Carson Kalefonia!

MASELINO - TAMA FUSU MAI AMERIKA SAMOA - FINAU MAUMAUA’I IA MANUMALO:

E le tau fa’amatalaina le talaaga o fusuaga a Maselino Masoe, olo’o to’atele lava i latou o lo ua masani ai, aua e le’i mamao tele atu i tua le vaitau na a’asa au taumatau o lea fo’i alo o le atunu’u sa ta’uta’ua i totonu o le maea i Faipelega poo le Fusu.

E ui lava ina ua litaea Maselino Masoe i le taimi nei, ae sa malomaloa fo’i lona tula’i mai i lana taleni ma sa fa’avivilu fo’i i ai le atunu’u i lona taumatau! O ia na muai ta’ua ai le igoa o Amerika Samoa i sana tama fusu fa’apolofesa.

Mai le amataga o lesoifua Faipele poo le Fusu ai o Maselino na fa’ato’a amata i le 30 o ona tausaga i le maea. Peita’i sa iloga le malosi o lona fusu ma e le foi se’ia tauga sana taumafaiga i sana paga na la fetaui i le maea!

Na oo mai foi la e fusu fa’apolofesa, ua masani e maimoa ma tapua’ia ana taumafaiga i lona lea natura poo lana ala fusu.

O lana paga na fusu ai o le Middle Weight ma o lo ua lisia lona suafa o le tama fusu muamua lea ua au sana taumafaiga i se manumalo i le fusuaga faapolofesa lea e ta’i 12 ta’amilosaga ta’i tolu miinute i le ta’amilosaga e tasi.

Ia Me 1, 2004 na malo ai Maselino Masoe i le fusuaga ma Evans Ashira i le Middle Weigt Ma o iina fo’i na faailoa a e Maselino fetu e lima i si na tama fusu aua sa emo le televise a le sui lena i le ta’amilosaga lona lua ma le toe tula’i mai ai e faaauau le faipelega ma le tama fusu mai Amerika Samoa.

Fa’atolu na fusu fa’atauva o ia i le Olimipeka, mo Amerika Samoa, 1988 i Seoul Korea, 1992 Barcelona, ma le 1996 i Atlanta, USA ma o ia sa avefu’a ai i le latou solo fa’aaloalo e aga’i mai ai i totonue tatala ta’aloga.

Na mae’a lona soifua tauva i ana fusuaga fa’apolofesa ma lana fa’amaumauga maoa’e e 30 fusuaga, 28 TKO ma le 6 faia’ina. Ma ua fa’amauina nei lana pasene mo fusuaga TKO i le maualuga e 93.3%.

Mai ana fusu’aga mo Amerika Samoa sa fa’atauva ai o se tama fusu amata, sa ia ausia ai le 80 o malo, ae sa ia mauaina nei fusuaga mai tauvaga mo pine i Ta’aloga a Malo i le Pasefika, ma nisi mai le Oceania e mafai ai ona agava’a mo le Olimipeka e fusu ai.

Na soifua a’e o ia i ona matua ia Iuni 6, 1966 i Samoa Tutoatasi, ma o se aiga e Faipele ua lona Tama ma lona uso matua o Mika Masoe. Peita’i o lona uso ta’ititi ane ia te ia, Chris Masoe, e lauiloa i le faagatama o le Lakapi. Na oo le taumafai o lona uso lea ms ta’alo i le Au Lakapi a Niu Sila, le Olopeleki!

Ua iloga na tuai amata ona faipele le ali’i o Maselino Masoe, ae ua talafeagai fo’i le tuai ona tauva o ia,ma le malo lelei foi o maso o le tama fusu. Na mafua ona oso o ia i totonu o le Mama, ona ua faatauanau tele e le tama fusu lauiloa o David Tua.

Ina ua manumalo Masoe i lana fusuaga o le tausaga 2004, o iina loa na faaosofia ai loa tagata uma o le atunuu e mita’i ma faalogologo toto’a poo afea a toe fusu ai le tama o Mase. Peita’i na to atu e Maselino lona pulou tau i lea fa’agatama ia ua a’e mai fo’i nisi alo o le atunuu e pei o Joseph Parker ma Jai Opetaia. Ina ua manatu o ia e faai’u aa taumfaiga i le Fusu Fa’apolofesa, sa ia toe fusu lava Kashif Mumtaz i le 2011 ma manumalo ai.

ANAPELA POLATAIVAO : FAIATA TIFAGA TUSITALA - FA’ATONU O ATA TIFAGA: LE TINA:

Logologoa le matagofie o le tuufa’atasiga o le ata tifaga - Tina! Peita’i o lea o le a tatou va’ai ma faitau i le tina i tua atu o lea tapenaga matagofie lona tuufaatasiga, ma fa’aatagia ai le uiga tonu o le Tina Samoa!

O Anapela Polataivao o se sui mai Samoa ua mae’a avea ma Fa’atnnu Fai ata tifaga i Niu Sila, e le gata i lena ae ua ia tusia foi ana tala e fatu ai faatinoga mo ata tifaga, ae o se tasi fo’i ua avea ma sui e auai e fa’atino ata tifaga.

O nei agava’a uma ua mafai ona maimoaina e le toatele o i latou ua mae’a maimoa i ata tifaga ua mea’a ona ia tu’ufa’atasia.

Ua mae’a ona ia mauaina ni faailoga o le avea ma tagata e maoa’e lana fa’atinoga o lona vaega i le ata ua ia auai ai. O lea fa’ailoga na ia maua i lona vaega i le ata o le TINA, ma na ia umia i le fa’aiuga o le tausaga 2025. O lo ua i ai fo’i lona faailoga fa’apitoa ua taua’aoina mai e le NZ Order of Merit, ina ua mafai e ia ona fa’aulufale fatuga a atumotu o le Pasefika e fa’afofogaina e le Lalolagi atoa, e ala i le ata tifaga TINA. [ONZM]

Na soifua a’e Anapela i ona matua i lona afioaga o Vailoa ma Vaiusu i Faleata, Fagae’e ma Safune i Savaii, peita’i na malaga atu i Niu Sila ma ua ola a’e ai i a’oa’oga aoga i Niiu Sila, i Aukilani i Saute ma sa amata vave lava ona avea o ia ma se tama’ita’i e fa’atinoa tala ma ata ime valu o ona tausaga.

Na faai’uina ana a’oa’oga mai Toi Whakaari Drama School i le tauaga 2002 ina ua ia umia lona faailoga o le BA in Performing Arts. E i ai fo’i se ata malie sa ia tuufa’atasia fa’atasi ma Goretti Chadwick lea sa ia tuufa’atasiaai se ta’aloga fa’apitoa o le taaloga i le va o uso. O se tala fa’a-Maori.

O ia sa amata mea ma tuufa’aatasia le Kila Kokonut Krew Mulitimedia ma ua avea o se taumafaga e pu’ea ata tifaga fa’atino i le tausaga e 2002 e avea ma ala e taumafai ma u’una’ia atili ai fanau a le atumotu pasefika ua a’oa’oina i Niu Sila i le fa’atinoga o ata tifaga, e faaalia ai latou ia taleni.

O le ata o le TINA na tu’ufaatasia ma pu’eina i le tausaga 2024. O le ata lea na matua iloga ona momo’o ai tagata e fia mamoaina, aua ua oo oo le tapenaga a Anapela i le loloto o le tiga o le Tina pe’a o’o ina maumau le ola o se tasi o fanau, sa tu’u i ai le faamoemoe ae a le lumana’i.

O lo ua i ai fo’i i le fa’atinoga le fita le mautinoa o mala fa’anatura na a’afia ai le aai tele o Christchurch i Niu Sila ina ua oso ai le mafui’e. Le ala lea na maliu ai le alo tamaitai o le Tina, sa taula i ai lona faamoemoe mo se lumana’i manuia.

O lana fa’atinoga na matua faapineina e Niu Sila, aua ua matua lagona e tagata uma le ootia, sa feagai ma ia.

“NIGHT SHIFT” O se tasi o ata pu’upu’u sa faia ai fo’i sona vaega e fa’atino, peita’i o lea le ata na ia mauaina ai lona fa’ailoga fa’apitoa fa’avaomalo, mai le setete o Texas na piki ai o ia o le tagata sili ona matagofie lana fa’atinoga o lona vaega fai i lea ata puupuu.

Mai ana fa’atinoga i le Televise a Niu Sila lava sa matauina le tele o ata ia fa’alauiloa i Niu Sila lava e i ai le “Our Flag Means Death” “DockRockers,” “The Market!” [lea fo’i na ia umia ai le fa’ailoga o se tagata lelei lana fa’atinoga e sapaia ai le sui na avea ma tagata e autu ai le ata!] ma le toe polokalama a le Televise “Baby Mama’s Club”

Fa’amalo i lea fo’i Tina o le atunuu, aua ua e fai ma ua tu’u atoa i ai lou Taumafaima le iloa i lau fa’atinoga, ua au fo’i lau Ina’ilau! Malo le fa’aeaea atunuu ma nai ou tagata!