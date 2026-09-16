VAEGA 47

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelopo o lo’o maua mai ai lenei auaunaga. Aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa.

E tatou te tau fai si’i faatasi ia le viiga ma le mua, i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa, ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA 47.

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Ua toso atu e Lula ia sana nofoa ma saofa’i tonu lava i tafatafa o le toeaina lauulu sinasina ma faapea atu iai, “Ia tago loa e ta’u mai ia te a’u.”

Ua tilotilo atu le toeaina ia Lula, ma faasolo atu ai lana pupula ia Melema, lea lava e tu ma ta’i atu lana fana.

“Na amata i le tolu tausaga ua mavae, sa ou taia ai i le ‘emo o se uila ma to’ulu uma ai lo’u lauulu. Ina ua toe tupu mai, ua lanu sinasina. Ae ua mafai ona ou lagona manatu ma mafaufauga a tagata, ma mea o le a tutupu ia latou.”

Ua toe so so atu ia Lula, i le toeaina lauulu sinasina ma fesili atu, “O le a la’u lanu?”

Na tilotilo mai le toeaina ma tali mai, “E leai sau lanu.”

“Oi sole, matua’i vaivai tele lou paoa,” o le tala lea a Lula ma le ‘ata leotele.

Ua toe tilotilo mai iai le toeaina ma faapea mai, “E lanu mumu!”

“Ae ua fai sina umi talu ona fai a’u miti, e uiga ia Repeka” o le fa’aauau lea a le toeaina lauulu sinasina. “Ma na o’o mai ia te a’u se manatu, e tatau ona ou puipui ia te ia. Po o le fa’alatalata ia te ia, atonu o le a o’o mai se fa’aaliga, e uiga ia te ia.”

“O a foliga o au miti ia Repeka?” o le fesili atu lea a Lula.

“E pei o se mea’ai o le Pizza,” o le tali mai lea a le toeaina, e aunoa ma se ‘ata.

Ua amata ona tau tu i luga ia Lula, “O e tau fa’avalea mai ia matou?” o le fesili atu lea a Lula i le toeaina ma le pa u o lona leo.

“Leai, o le miti, fai mai, o la e tamo’e ia Repeka, e foliga mai o lo’o sola mai i se tagata o tuliloaina o ia, ae o le pizza lapo’a lava lea e tulia o ia,” o le tala lea a le toeaina.

[E FAIA PEA]