Faatopetope atu leoleo i le fale o se aiga na misa ina ua masalomia le a’afia o se a’upega malosi

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I le aso 6 o Setema, 2026, na fa’afeso’ota’i ai e le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, ia le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ona o se fa’alavelave na tula’i mai i totonu o se aiga, i Vailoa, o lo’o masalomia le a’afia ai o se a’upega malosi.

[Ua le lomia le suafa o le na molia ma i latou na a’afia, i lenei mataupu, aua le puipuiga o le tina ma le fanau iti.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le taeao o le aso 6 o Setema, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa autu a leoleo, i Fagatogo, e tusa ai ma se misa a se aiga, i Vailoa ma fa’afeso’ota’i ai e le ofisa i Fagatogo, ia le latou ofisa, i Tafuna, ina ia tali i le faafitauli.

Ina ua valaau atu le ofisa i Tafuna, i le numera o le telefoni, sa tu’uina mai, e le latou ofisa i Fagatogo, sa tali mai se tamaloa (le na molia). Ae na lagonaina e leoleo, ia le tauga’upu, i le va o le tamaloa na tali mai i le telefoni ma se tina, e pei o la e tagi.

Sa talosagaina e le tamaloa (le na molia), ia le fesoasoani a leoleo, i le ave’esea o le tina na a’afia, mai i lona fale. Ae na lagonaina e leoleo, ia le fesiligia e le tina, o le na molia, pe aisea ua ia (le na molia) valaau ai i leoleo, ae o lea faato’a mae’a ona ia (le na molia) sauaina o ia (tina).

Ma sa saua foi i faamatalaga, i luga o le telefoni, ia le iai o se a’upega malosi.

Ina ua taunu’u ni leoleo, se to’alua, i le fale o le aiga na tupu ai le faalavelave, i Vailoa, sa maitauina e leoleo ia le fale lava lea e tasi, na valaau atu foi i le ofisa a leoleo, i Leone, i taimi tuanai.

Ona o le ta’ua o se fana, i totonu o le fale, sa agai atu ai ma le fa’aeteete ia leoleo, i le faitoto’a pito i luma. Ae na vala’au mai le na molia, e o atu i totonu.

Ina ua ulufale atu leoleo, sa fa’ailoa mai iai, e le na molia, ua tu’ua e le tina ma le fanau, ia le fale, i se taavale pa’epa’e, ma o lo’o latou agai atu i le fale a le aiga, a le tina, i Futiga.

Sa molimauina e leoleo, ia le na molia, o saofa’i i luga o se nofoa i totonu o le potu malolo, ma sona atalii, e 8 tausaga, o lo’o saofa’i mai i leisi nofoa.

Na fa’atonuina e le na molia, ia lona atalii, e ave atu ia ana to’oto’o, lea sa ia fa’aaogaina, e savali ai. Ma na fa’ailoa atu e leoleo, i le na molia, o le a aveina o ia, i le ofisa a leoleo, e fa’ataunu’u ai iina le latou fa’atalanoaga. Na tu’u fa’atasi, i totonu o le taavale a leoleo, ia le na molia, ma lona atalii.

Na faapea foi ona agai atu leoleo, i Futiga, i le fale o le aiga o le tina na a’afia. E maua atu le tina na a’afia, o lo’o la’u ia ni pusa, mai i lana taavale, i totonu o le fale.

Sa fa’ailoa ifo e le tina na a’afia, i leoleo, ia le tupu o se fe’ese’esea’iga, i lo la va ma lona to’alua, o se tulaga ua masani ai. Ae ua mana’o e o ese ma lana fanau.

I le faamatalaga a le tina o le tina na a’afia, e le o se taimi muamua lea ua tupu ai se pisa, i le va o lana tama teine ma lona to’alua (le na molia). O le masina o Me, sa tupu ai foi leisi misa, ma na fasi ai foi e le na molia, ia le tina na a’afia, ma sa toe fo’i atu ai ma lana fanau.

Sa ta’ua e le tina matua, na ia fautuaina lana tama teine, e aua le toe fo’i i le tamaloa (le na molia), ae peitai, e lua aso na soso’o ai, ae toe fo’i lana tama teine, i le latou aiga.

I le faamatalaga a le tina na a’afia, o le faalavelave na tupu ia Setema 6, sa le fiafia ai le na molia, ona o sana (tina) faatonuga, i se tasi o le fanau, e nofo i totonu o le fale, e faatalitali le feala mai o leisi vaega o le fanau, ina ia tapena se ti o le taeao.

Ae na le fiafia ai ia le na molia, ma taumafai e tuli ‘ese le tina mai i le fale, ma valaau ia leoleo, e o mai e ave’ese atu o ia (tina) mai i le fale. O le mae’a o le telefoni a le na molia, i leoleo, sa amata ai ona ia sauaina ia le tina – e tusa ai ma le molimau a le tina. Ae o le taimi lea, o lo’o si’i sana pepe, e tasi le tausaga.

Na ta’ua e le tina, ia lona tu’u i lalo o lana pepe, ae taumafai e puipui ona foliga. Ae na toe valaau atu ia leoleo. O iina lea na ta’ua e leoleo, sa o latou lagonaina ai le tagi a le tina, a’o latou talanoa ma le na molia, i luga o le telefoni.

Sa faamatala foi e le tina na a’afia, ia seisi faalavelave na tupu i le aso 5, ina ua toe fo’i atu le aiga, i le fale, i le aoauli a’o faia se galuega i fafo a le na molia. Ona ia (le na molia), saofa’i lea i tafatafa o le faitoto’a, a’o iai ma le fanau i fafo. Ae o le fai atu o le tina, i le na molia, e soso ese ma ona lavalava o lo’o iai ia le vailaau, ae oso ai le le fiafia o le na molia.

A’o la’u le faatau a le tina i totonu o le fale, mai i le taavale, na savali atu ia le na molia ma futi lona lauulu, ma tatu’i ia tua o lona ulu, ma ona foliga. Ona faalalaina lea o le fanaina o ia, e le na molia, i se fana. O le fefe o le tina na a’afia, na tamo’e ai i le lafi i se togavao, i tafatafa o le fale.

Na faatalanoaina foi e leoleo, ia se atalii e 8 tausaga le matua, i luma o lona tina. Ma na faamatala e le atalii, ia lona iai i totonu o le potu malolo, ia Setema 6, ae ona lagonaina le taugaupu a le tina ma le na molia. Sa faamatala e le atalii, ia le ‘e’e o le na molia, i le tina, ona ia (le na molia), tu i luga ma amata ona tatu’i ia foliga o le tina, a’o si’i lana pepe.

Sa ta’ua foi e le tamaitai, ia le taimi na tu’u ai i lalo, e le tina, ai le pepe, ae pa’u atu le pepe ma tau i lalo lona muaulu.

I le faalavelave na tupu ia Setema 5, sa faamatala e le atalii 8 tausaga, i leoleo, ia lona va’aia o le na molia, o futi le ulu a le tina ma fasi, i fafo o le latou fale, i tafatafa o le taavale.

Ma sa ta’ua foi e le tamaititi, le iai o se fana a le na molia ma ia folafola le fanaina o le tina na a’afia. Sa faamatala e le tamaititi ia foliga o le fana ma pulufana e lua.

Ina ua fa’aali e leoleo, ia ni ata o fana, i le atalii, sa fa’asino e le atalii, ia foliga o le fana a le na molia.

Sa ta’ua foi e le atalii 8 tausaga, na mafua ona ia iloa le fana a le na molia, ona e masani ona faatonu e le na molia, ia leisi tamaititi o le latou aiga, e alu e aumai, i so’o se taimi e alu ai le na molia, e fana pe’a. O nisi taimi, e tago ai le na molia, i le tu’u lana fana, i lalo o le nofoa (couch).

Na faamatala foi e le atalii 8 tausaga, ia lona va’aia o le na molia, o u’u lana la’au malosi, i le aso 5 o Setema, lea na o la tamomo’e ai ma le tina, i le togavao.

Ina ua taumafai leoleo e faatalanoa, ia le na molia, sa musu le alii, e fai sana faamatalaga. Na lokaina ai loa o ia mo le 48 itula. Ae na ave ia le atalii e 8 tausaga, o se tamaitai talavou e 14 tausaga, i le fale o se tasi o le aiga.

O moliaga sa faia e faasaga, i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1 & 4: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3 & 5: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 6: Faia o se tulaga e a’afia ai le saogalemu ma le soifua maloloina o fanau iti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $5,000 se vaegatupe na fa’atulagaina e toe tatalaina ai le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.