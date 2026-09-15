Loka se alii i le fa’aaogaina o ni siaki a se ekalesia na gaoia

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ia Iulai 13, 2026, sa o’o atu ai se tamaloa i le Ofisa a Leoleo, i Tafuna, ma ripotia le gaoia o se tusi siaki, a le latou ekalesia, ia Iulai 2, 2026.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, i le 6:45 i le afiafi o Iulai 13, 2026, sa o’o atu ai se tamaloa i le Ofisa a Leoleo, i Tafuna ma ripotia le gaoia o le tusi siaki a le latou ekalesia, mai i le falesa i Malaeimi, ia Iulai 02, 2026.

O le tusi siaki a se tasi o uarota a le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai.

Sa tau’a’aoina atu e le alii Epikopo o le uarota, i leoleo, ia sana faamatalaga tusia, na ta’ua ai lona nofo malamalama e tusa ai ma le ave’esea o tusi siaki, mai i lona ofisa, i le ta o le 9 i le po o Iulai 2, 2026. Na faamatala e le epikopo, i leoleo, le teuina o le tusi siaki, i totonu o le pusa toso o le laulau, i totonu o le ofisa, ae ina ua siaki atu le pusa toso, ua leai se tusi siaki.

Ma sa maitauina ai foi e le alii epikopo, ia ni vaega o le faitoto’a sa faaleagaina, ma logoina ai loa le peresetene o le Siteki, e fa’ailoa iai le faalavelave ua tupu.

Ae o le aso 13 o Iulai, na alu atu ai le epikopo, i se faleoloa, i Malaeimi, ae ona fa’alogoina ia le talanoa a le pule o le faleoloa, e tusa ai ma se tagata, na alu atu ma se siaki a le lotu, i lona faleoloa.

Na fesiligia e le epikopo ia le pule o le faleoloa e uiga i le siaki. Ma e tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa fa’amaonia e le pule o le faleoloa, o se siaki lea mai i le tusi siaki lea na gaoia.

O lea na alu sa’o ai loa le epikopo, i le ofisa a leoleo, e ripotia le mataupu.

O le afiafi lava lea, sa agai atu ai ni leoleo, i le faleoloa i Malaeimi, lea o lo’o i leisi itu auala o le a’oga a le Manumalo, e su’esu’eina le siaki lea sa iai. Ma na fa’amaonia e leoleo, sa talaina lea siaki, i le aso 8 o Iulai, 2026.

E tusa ai ma le faamatalaga a le pule o le faleoloa, na alu atu se tagata (le na molia), i le faleoloa, ma le siaki ma fai atu i le pule o le faleoloa, o lona totogi mai ana galuega sa faia mo le ekalesia.

Sa taliaina e le pule o le faleoloa, ia le siaki ma pu’e le ata o le ID a le na molia. E $400 le aofaiga o le siaki, ae ina ua mae’a ona totogi ia le fa’atau a le na molia, sa maua ai lana sui, e $330.

Na tu’uina atu e le pule o le faleoloa, i leoleo, ia se kopi o le ID a le na molia faapea ma le kopi o le siaki, na iai le numera o le siaki, o le aso na tusia ai ma le aofaiga e $400.

Sa taumafai ia leoleo, e saili ia le na molia, ae peitai, sa le faamanuiaina a latou taumafaiga, i lena taimi.

A’o fa’aauau pea su’esu’ega a leoleo, sa faamautuina ai, e 50 le aofaiga o pepa siaki, sa i totonu o le tusi siaki, ae e na’o le lima pepa siaki sa fa’aaogaina e le lotu, ae e le’i gaoia. Ma sa iai se popolega, i nisi o pepa siaki ua fa’aaogaina po o le a fa’aaogaina i se taimi o i luma.

Sa fa’aauau pea su’esu’ega a leoleo, a’o taumafai pea e saili ia le na molia.

O le aso 7 o Setema, 2026, ina ua taofia e leoleo ia se taavale, i luga o le alatele, ona ua le toe aoga ia le laisene o le taavale, sa va’aia ai le u’uina e le pasese o le taavale, ia se apa pia ua mae’a ona tatalaina.

O lea, na aveina ai le aveta’avale ma le pasese, i le ofisa a leoleo, i Tafuna mo le faatalanoaina.

O le alii pasese, o le susuga ia Yannis Naidu, lea sa sailia e leoleo, e tusa ai ma le faalavelave i siaki gaoia ma sa mafai ona fa’amaonia e leoleo, o le tagata lea, o lo’o masalomia i le fa’aaogaina o le siaki sa gaoia, mo sana fa’atauga.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia Naidu (le na molia), sa fa’amaonia ai e Naidu, ia le aveina o ia, e lona uso, e la te o e tala tupe ia siaki sa gaoia mai i le tusi siaki.

Sa faamatala foi e le na molia, ona o le leai o sana galuega, na manao ai e sui tupe ia siaki, e ui lava o lo’o ia iloa, o ni siaki mai i se tusi tupe na gaoia.

Na ta’ua e Naidu ia igoa o nisi sa auai I lenei solitulafono, e pei o le tagata lea na iai faatasi ma lona uso, i le taimi na gaoia ai le tusi siaki mai i le falesa. Ma sa o latou fa’atasi ma lea tagata, ina ua o latou o ma lona uso, e tala ia siaki mai i faleoloa.

Sa fa’ailoa atu foi e Naidu (le na molia) i leoleo, ia igoa o i latou, o lo’o iai nisi vaega o le tusi siaki na gaoia. Faatasi ai ma ia ma lona uso, e to’alima le aofaiga o i latou, o lo’o a’afia.

Sa fa’aauau ona su’esu’eina e leoleo, ia latou o lo’o a’afia i lenei mataupu, atoa ai ma siaki mai i le tusi siaki na gaoia.

O moliaga sa faia faasaga ia Yannis Naidu, na aofia ai:

Faitauga 1: Taliaina o ni meatotino gaoia – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Saini pepelo o se siaki – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Gaoi – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

E $10,000 le vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, ia le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.