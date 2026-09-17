Su’esu’eina e le Senate ia le komiti faafoe ma le pule a le ASTCA i tupe sa fa’aalu i le faamanatuina o le 250 a Amerika

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O le amataga o le vaiaso, sa fesaga’i ai ia le Komiti o le Faagaioiga o le Malo a le Senate ma sui fou ma sui tuai, o le Komiti Faafoe, atoa ai ma le Pulesili a le ASTCA, e faamanino ia tupe sa fa’aalu i le polokalama mo le fa’amanatuina o le 250 a Amerika, ae le gata i lea, o le tupe sa fa’aaoga e totogi ai le fanau a le susuga ia Chuck Leota, e aunoa ma se ioega mai i le komiti faafoe.

O le susuga ia Leota, sa avea ma Faatonusili a le ASTCA, ae o lea ua avea ma COO (Chief Operations Officer).

Sa tatalaina e le Afioga i le Senatoa Togiola T.A. Tulafono, le Taitaifono o le Komiti, ia le iloiloga, e tusa ai ma faamatalaga ua salalau solo, lea o lo’o ta’ua ai le tele o tupe sa fa’aalu, i le polokalama mo le faamanatuina o le 250 tausaga a Amerika. Ma sa fa’amamafa e Togiola, le le’i pasia e le Fono o se vaegatupe ma’oti, mo le ASTCA, e mafai ai ona auai i lea polokalama.

O molimau na auai i le iloiloga, sa aofia ai le susuga ia Avamua Dave Haleck, lea sa avea ma taitaifono o le komiti faafoe, o Maota Alex Sene, lea sa avea ma sui taitaifono; o Ella Gurr – na avea ma sui taitaifono lona lua; Andrew Berquist – na avea ma failautusi; Omar Shalhout – Taitaifono le tumau, Lewis Seau, Karen Satele ma Molitogi Lemana.

O Avamua, na fa’amavae mai i le komiti faafoe, ia Iulai 2026, ina ua mae’a ia le polokalama mo le faamanatuina o le 250 a Amerika, ina ia taula’i i pisinisi a lona aiga. Na toe fesiligia e Togiola ma le Afioga i le Peresetene o le Senate, le Tofa Tuaolo Manaia Fruean, pe na iai nisi mafua’aga na faamavae ai, ae na toe fa’ailoa mai e Avamua, sa pau le mafua’aga na tula’i ‘ese ai, ona o ona tiute fa’aleaiga ma a latou pisinisi.

Sa faamanino e Avamua ma Maota, o le paketi mo le American250, sa aumai mai i tupe fa’aagaga mo ‘marketing’ a le ASTCA mo le tausaga tupe 2026, lea e silia laititi ma le $1 miliona. Ina ua mae’a ona pasia le paketi, na maua ai e le Faatonusili o le ASTCA, ia le malosiaga, e fa’aaoga ai le tupe.

Na fa’ao’oina atu e le Faatonusili o le ASTCA, le tamaitai ia Folasaitu Sorepa Fata Thomas, ia le polokalama atoa, i le komiti faafoe faapea ai ma vaega sa faatupeina e le ASTCA ma vaega na fa’atupe e le Faalapotopotoga a le Aiga o Reid, faapea ma nisi foa’i mai i isi matagaluega ma ofisa a le malo.

Ina ua fesiligia ia le aofaiga o le paketi mo le ‘marketing’ sa ma’oti mo lenei polokalama, sa tali Avamua, na fa’ailoa atu e le Faatonusili i le komiti faafoe, na i le va o le $200,000 ma le $300,000.

Na fesiligia e Togiola, po o iai ni faamaoniga mai i minute o fonotaga a le komiti faafoe, o faamaumauina ai le pasiaina o le fa’aaogaina o le tupe mo le American250. Sa saunoa Andrew Berquist, e le o toe iai se fesootaiga o ia, ma le imeli o lo’o iai fa’amaumauga, on aua fa’amavae o ia mai i le avea ma failautusi a le komiti faafoe.

Sa ta’ua e Berquist, o fa’amaumauga uma, sa fa’ao’oina atu i le loia a le ASTCA, le susuga ia William Ledoux, lea o lo’o aumau i atunu’u i fafo ma se tasi o sui o le komiti faafoe fou, le susuga ia Lewis Seau.

Sa talosagaina e Togiola, ia le fa’ao’oina atu o kopi o nei faamaumauga, e a’afia ai le American250.

Na molimau le Faatonusili a le ASTCA, e $1.1 miliona le aofaiga o le tupe atoa, sa fa’aaluina i le polokalama mo le faamanatuina o le 250 a Amerika, i totonu o Amerika Samoa.

I le faamanino a Folasaitu i le tupe sa fa’aaogaina mo le Amerika250, e $371,000 sa to mai i le teugatupe a le ASTCA ua mae’a ona pasia, mo fuafuaga tetele a le matagaluega. O le $200,000 na maua mai i tupe ia sa maua e le malo, mai i le faamasinoga ma le OPIOD, ae o le paleni na fa’atupeina e le Reid Group.

Na toe liliu le iloiloga, ina ua fesiligia e le Afioga i le Peresetene o le Senate, ia Avamua, pe sa pasia e le komiti faafoe ia se vaegatupe e $100,000, e totogi ai le tupe sa faatonuina e le Faamasinoga Maualuga, mo le fanau a Leota, a’o avea o ia ma Faatonusili o le ASTCA.

Na fa’amaonia e Avamua, ua mae’a ona totogia lea tupe – ae na ia toe faamautu mai, e le o le mafua’aga lea na fa’amavae ai mai i le komiti faafoe.

Na fia malamalama ia Tuaolo, po o ai na pasiaina le fa’aaogaina o le tupe mo Leota.

Sa faamalamalama e Ella Gurr, sa iloiloina ia le totogi fa’ai’u a Leota, ma na manatu le komiti faafoe, e tu’u o ia i se galuega (career service), e pei o le COO, ae le o le faia o sona mulimuli.

Ma na ta’ua e Gurr, ia le talanoaina ai o le tupe e totogi ai le fanau a Leota, e pei ona faatonuina e le faamasinoga, ae na toatele nisi o le komiti faafoe, sa le lagolagoina lea fuafuaga, ma toe taoto ai le mataupu.

Sa molimau Gurr, na alu ia le Faatonu o le ASTCA i le Kovana, ma o le Kovana sa pasiaina lea tulaga, ae na fa’ato’a nofo malamalama ai le komiti faafoe, i se taimi mulimuli ane. Na fa’amaonia e Avamua, ia le le’i pasiaina e le latou komiti, o lea tulaga. Ae na pasia e le kovana.

Na fesiligia e Togiola, po o fea a aumai ai le tupe. Sa tali Avamua, na aumai mai i le teugatupe lautele a le ASTCA, ma sa tusia le siaki, i le Faamasinoga Maualuga a Amerika Samoa.

Sa faamanino e Folasaitu, na ave’esea e le kovana, ia Leota mai lona tofiga fa’aleta’ita’i i totonu o le ASTCA, ona sa finagalo le kovana e filifili se faatonusili fou, mai totonu o lana Faigamalo.

O se taimi mulimuli ane, na toe filifilia ai e le komiti faafoe ia Leota, e avea ma COO, ma na sainia lana konakarate e Avamua ma le loia a le ASTCA.

I se tusi mai i le Faatonusili a le ASTCA, i le Faamasinoga Maualuga, o lo’o faamanino ai le mafua’aga ua fa’aaoga ai se siaki a le ASTCA, e totogi ai mataupu e paatino lava ia Leota, ona o se maliliega i le va o Leota ma le komiti faafoe, ua filifilia ai Avamua e avea ma COO ae le faia sona totogi fa’ai’u (severance pay).

Ae peitai, o se taimi mulimuli ane, na talosagaina ai e Leota ia le aofaiga o le tupe na tupu e fai ai lona ‘severance pay’, e $135,000, e totogi ai sana pili i le faamasinoga. O lenei mataupu sa faapea soalaupuleina e le komiti faafoe a le ASTCA ma sa finagalo le komiti faafoe, ina ia fa’aauau pea ona o latou tilotilo i lenei mataupu.

Ae o le aso 13 o Novema, 2025, na fono ai Leota ma le Kovana, o se taimi mulimuli ane, na fono ai Folasaitu ma le kovana, e faatatau i le talosaga a Leota. Ma sa talosagaina e le kovana, ia lona lagolagoina o le talia o le talosaga a Leota, e ui lava i tulaga o le suiga o lana galuega.

Sa molimau ia Foalsaitu i luma o le Senate, o lana tali i le kovana, ia Novema 17, 2025, e na te le faia ona o le talosaga a le kovana, ae ona o le tulafono.