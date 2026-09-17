Lavea se tamaititi 8 tausaga i le misa a ni tamaitai se to’alua ma se alii
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
O se fa’alavelave na tula’i mai i le va o ni aiga, i le afioaga o Aua, ia Setema 6, 2026, na lavea ai se tamaititi 8 tausaga, ina ua tau se ma’a i lona ulu, ma pa’u atu le tamaititi aga’i i se pa sima.
E to’alua ni tamaitai na molia, i lenei mataupu. O i la’ua, o Palepa Visesio ma Vise Leifi.
E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ina ua taunu’u leoleo, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa faasino iai e le alii na valaau i le ofisa a leoleo, ia le itu o iai latou ia sa a’afia i le faalavelave.
Na faasino ifo e le alii na valaau i leoleo, ia Palema ma Vise (le na molia) ma le alii na a’afia, i le faalavelave ma na faapea atu le alii na valaau i le ofisa a leoleo, i leoleo, o Palema ma Vise (le na molia) sa fa’ao’olima i le na a’afia.
Sa faapea loa ona agai atu isi leoleo, e faatalanoa ia i la’ua na molia, ae o atu isi leoleo, e faatalanoa ia le na a’afia.
Na fesiligia e le aiga o tamaitai na molia, ia leoleo, pe mafai ona fofoina ia le faafitauli i le va o aiga. Peitai, sa fautuaina i latou e leoleo, e manaomia ona su’esu’eina le mataupu.
Sa le gata ina ave e leoleo ia tamaitai e toalua na molia, ae faapea foi ia nisi e to’alua, sa a’afia i le faalavelave, o se alii ma seisi tamaitai.
I le faamatalaga a le alii na a’afia, i le fa’alavelave, sa ia iloa atu se tauga’upu, i le va o tamaitai na molia, ma lona uso ma alu atu, e taumafai e fa’afilemu le mataupu. Ae peitai, na liliu mai ia la’ua na molia, ia te ia (alii).
Sa faamatala e le alii na a’afia, ia le savali atu o se tasi o tamaitai na molia, ma se ma’a lapo’a. Ae na ia tago i le taumafai e poloka le ma’a, ma tau ai i lona ua. Ae o le taimi foi lea, o lo’o so’a mai o ia, e leisi tamaitai na molia, i se la’au umi. Sa fa’ailoa atu foi e le na a’afia, i leoleo, ia lona lagonaina o se fa’atonuga mai se tasi o tamaitai na molia, e ave atu se aga’ese.
Sa ta’ua foi i ripoti a leoleo, ia le tau o le ma’a lea na alu atu ma se tasi o tamaitai na molia, i le ulu o se tamaititi e 8 tausaga, ma pa’u atu ai le tamaititi agai i se pa sima.
E pei foi ona faamatala e le tina a le tamaititi na lavea i le misa, sa amata le vevesi, i le va o se tasi o tamaitai na molia ma lona to’alua, ona o le leaga o se paipa uga (PVC) lea na ta’i atu ai le vai i le fale o tamaitai na molia.
Ae ina ua piki i luga e se tasi o tamaitai ia, ia se ma’a ma taumafai e tu’i ai sona tausoga (alii), na taumafai lona tausoga e tali mai le ma’a, ae pa’u le ma’a ma tau i lana tama 8 tausaga, lea sa tu i tua o lona tausoga, ma pa’u atu ai si ana tama, i le pa sima.
Sa faamatala e le tina ia le unu’oa o le mata taumatau, a lona alo 8 tausaga ma toto lona isu.
Na ta’ua foi e le tina (molimau), ia lona va’aia o se tasi o tamaitai na molia, o fa’aaoga ia se la’au e tui ai le fatafata, a lona tausoga (le na a’afia). Ma sa ta’ua e le tina, o le tamaitai lava lea na valaau atu i se tasi o lana fanau, e aumai se aga’ese.
Sa ta’ua foi e le tina (molimau), ia lona va’aia o se alii mai i leisi aiga, o u’uina ia se agaese. Ae e na te le’i faapea atu, na savali mai lea alii i se tagata, pe na fa’aaoga foi le agaese, e fa’ao’olima ai i se tasi.
Na fa’aauau le molimau a le tina, i le iai o se tamaitai na to’alua ma la’ua na molia, i le fa’ao’olima i lona tausoga.
E tusa ai ma molimau a i latou na a’afia ma molimau, sa mafua lenei fa’alavelave, ona o se fe’ese’esea’iga, i le paipa. Na masalomia ia le to’alua a le tina na molimau, i lona tipiina o le paipa (PVC), lea e ta’i mai ai le vai, i le fale o se tasi o tamaitai na molia.
Ma na ta’ua e molimau, ia le alu atu o le na molia, i le aiga o le alii na a’afia, ma faatonu i latou, e toe soso’o le paipa.
I le faatalanoaga a leoleo, ma se tasi o tamaitai na molia, sa ia fa’amautuina ai, o ia na amataina le tauga’upu ma le aiga a le na a’afia. Ae sa mafua lea fe’ese’esea’iga, ona ua tolu aso, o pe le latou vai ma o latou faatonuina ai tama o le latou aiga, e o i le fa’atanoa vai, e siaki pe aisea ua pe atu ai le latou vai.
Ae foi atu tamaiti o le latou aiga ma fa’ailoa atu, ua tipi e le tagata ia le paipa. O iina na alu ai loa ia le na molia, e fesiligia ia le aiga a le na manu’a, po o ai ua na tipiina ia paipa, o lo’o ta’i atu ai le vai. Lea sa faamaonia e le tamaloa (to’alua o le tina na molimau), ia lona faia o lea tulaga ma ia (tamaloa) faapea atu, o latou e pule i le fa’atanoa vai.
Sa faamaonia e le tamaitai na molia, lona u’uina o se la’au, i le taimi na tupu ai le faalavelave. Ae peitai, sa ia tete’e i tu’ua’iga, e faapea, na ia fa’aaoga le la’au e tui ai le alii na manu’a. Sa ia ta’ua e faapea, na ia u’uina le la’au, e puipui ai lona uso, ina ua lavea lona uso, i le latou misa.
I le faamatalaga a le tamaitai lona lua, lea na molia, sa ia ta’u atu i leoleo, ia lona oso atu e fesoasoani i lona uso, ina ua amata ona palauvale mai ia le alii na lavea ma seisi alii, i lona uso. Ma sa iai sona talitonuga, o le a fasi e alii e to’alua ia, ia lona uso.
Ae na fa’amaonia e le tamaitai lona lua, ia lona u’uina o se ma’a, e taumafai e tu’i ai le alii na lavea, ae na tu’i mai o ia, e le na lavea.
I le faatalanoaga o le tamaitai lona tolu, sa ia fa’ailoa atu ai i leoleo, ia lona le iai i le taimi na amata ai le pisa. Ae na fa’ato’a oso ina ua palauvale mai ia le na a’afia, ia te ia. Sa te’ena foi e lenei tamaitai, ia le o’o o sona lima i le na a’afia.
O le faamatalaga a le alii na ave faatasi e leoleo, e le’i iai o ia i le taimi na amata ai le faalavelave, ona sa fa’ato’a fo’i mai luga o le mauga lea na fai ai sana galuega. Ae na tu mamao lava ma le fa’alavelave, i le taimi na tupu ai.
Ina ua mae’a ona fa’atalanoaina ia le vaega muamua, sa toe fo’i atu ia le tina o le tamaititi ma le alii na a’afia, i le ofisa a leoleo, ma nisi o molimau e to’alua. Ma na tutusa faamatalaga a molimau, ma faamatalaga a latou sa faatalanoaina muamua.
O moliaga na faia faasaga ia Palepa Visesio, na aofia ai:
Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.
Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua – O se vaega’O’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le lima tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.
Faitauga 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.
E $5,000 le vaegatupe na fa’atulagaina, e toe tatalaina ai i tua ia le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.
O moliaga na faia faasaga ia Vise Leifi, na aofia ai:
Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) - O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.
Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.
E $3,000 ia se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, ia le na molia, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.