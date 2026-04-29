TALA O LE VAIFANUA

PASEFIKA ma AMERIKA

FALEPUIPUI SE TAMAITAI SAIPAN I FAIGA TAUFA’ASESE

O se tamaitai Saipan, sa fa’auo atu i ni tina matutua i le Atu Mariana ma totonu o Amerika, ma ia maua mai ai nit upe, i ni auala taufa’asese, ua faasala i le lata i le ono tausaga, i se falepuipui feterale.

O Sze Man Yu Inos, po o ‘Yuki’, ua faasalaina i masina e 71, o se fa’asalaga mai i le Faamasinoga Fa’aleitumalo a le Iunaite Setete mo motu i matu, o le atu Mariana, ia Aperila 23, ina ua ta’usalaina o ia, i lona aoina o ni tupe sa lafoina atu ia te ia, ona o ni faiga taufa’asese.

E tusa ai ma se faamatalaga mai i le loia Amerika, o Shawn Anderson, sa amata mai le gaioiga a Yuki, ia Novema 2020 se’ia o’o mai ia Ianuari 2022, o le fa’auo atu i tina matutua i Saipan ma Guam, ona fa’asolosolo atu lea i Uasigitone ma Kalefonia.

Sa ta’ua e loia a le malo ia le fausia e le ua ta’usalaina, ia se faigauo mafana ma tina matutua, e ala i lona fa’ailoa atu ia i latou, o ia o se tagata inivesi mau’oa mai i Saina. Ma ia faatauina ia ni taumafa ma meaalofa mo nei tina matutua, ma le faamatalaga, o lona manuia lea mai i fefaatauaiga. Ona ia fausia lea o ni auala le faamaoni, e maua mai ai tupe mai ia i latou.

I le mae’a ai o lona faasalaga, ua fa’atonuina foi e le faamasinoga, ia le nofo va’ava’aia o Yuki, faapea ma sana auaunaga mo itula e 100 faapea ma le toe totogiina o le $769,000.

LOKA E LE ICE IA SE TAMAITAI NIU SILA

O lo’o fa’atalitali nei se tamaitai Niu Sila, i lalo o le va’ava’aiga a le vaega o Femalagaiga ma Tiute a Amerika (ICE), mo seisi ono vaiaso, e faatalitali ai sona iloiloga i luma o le faamasinoga.

O Everlee Wihongi, na taofia e le ICE, ina ua taumafai e toe ulufale atu i totonu o Amerika, ia Aperila 19, ina ua mae’a se tafaoga a le latou aiga, i Niu Sila.

Na fa’aalia e lona aiga, ia lo latou le mautonu i le mafua’aga ua taofia ai Everlee, ae o lo’o ia umia se ‘Green Card’, ae o latou uma, o sitiseni a Amerika.

Ae e tusa ai ma se ripoti, o lo’o iai se masalosaloga, o se moliaga o Everlee mai i le silia ma le 10 tausaga ua tuanai, lea ua mae’a ona fofoina.

Sa fa’aalia e Betty Wihongi, le tina a Everlee, ia le le fiafia o lona alo, ina ua toe tu’u atu i tua e le faamasino ia le aso o lona iloiloga, ia Iuni 10.

TATALA SE FALEMA’I SAINA I SAMOA

Ua iai nei se potu talavai o le maota gasegase autu a le malo o Samoa, le Tupua Tamasese Meaole, e patino i fofo ma vailaau Saina.

O lea potu talavai, sa tatala aloaia e le Minisita o le Soifua Maloloina ia Vaaaoao Salumalo Alofipo ma le Amepasa mai Saina, ia Fei Mingxing.

O le a galulue ni foma’i Saina se to’alua, o Dr. Xu Dan ma Dr. Kong Jing, i totonu o lenei potu talavai, e pei ona sa fa’alauiloa mai i se fa’aaliga mai i le malo o Samoa.