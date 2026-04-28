TALA O LE VAIFANUA

IUNAITE SETETE O AMERIKA

ALO AMERIKA SAMOA - PULENUU I BURNSVILLE - AUAI E LAUGA I HARVARD KENNEDY SCHOOL:

ELIZABETH MALAE LANGKILDE, Le tama’ita’i Amerika Samoa o lo’o tautua o le Pulenuu o Burnsville, ua tapena nei mo le avanoa ua ia maua e saunoa ai i sana folasaga fa’apitoa o le a fa’afofogaina mo le vasega o fanau a’oga o lo’o sailia o latou fa’ailoga maualuluga i le Harvard Kennedy School, ma ua tapena fo’i le tamaitai pulenuu, ina ia fa’aalia lona taofi e tusa o ala e mafai ai ona fa’atino fuafuaga fa’ataoto ina ia amana’ia ai suiga ole olaga ua i ai nei.

O lea mataupu ua fa’atulaga ina ia saunoa i ai le vasega o tama’ita’i o lo’o avea ma sui o tutula’i i tofiga tau ta’ita’i o Malo ma afio’aga, ma ua fa’atulaga nei tautalaga e faia i le vaitau lenei o le tausaga 2026.

O lenei tamaitai Amerika Samoa o le alo o Victor Langkilde ma faletua o Odilla Faumuina Langkilde.

Ona o lona tofiga o lo ua fa’amaonia ai lona tulaga e faia tonu mo lona a’ai o Burnsville, o lea ua tofia ai o ia e faia le folasaga fa’apitoa mo lea vasega, ma o se fa’aeaga fo’i ua fa’aea ai ma Amerika Samoa i ana lupe fa’alele o lo ua tautua i nei a’ai tetele, ma ua silia fo’i ma le 31 tausaga o lana tautua i lea a’ai o Burnsville.

I le taimi nei ua lauiloa le auaunaga a le tamaitai Pulenuu Elizabeth Langkilde Kautz o le a mafai fo’i ona fa’aaogaina lea mo ana taumafaiga e toe filifilia ai o ia mo lona lea tofiga mo le isi tausaga fou.

Ua fa’atulaga fo’i o ia avea o ia o se tasi o ta’ita’i o le a fa’afofogaina folasaga mai pulenuu eseese, ma e tatau lava ona matau le tulaga o suiga lelei e ao ina fa’atautaia ai polokalama mo a’ai eseese o le atunuu.

O lo ua mae’a le saunoaga fa’apitoa a le tama’ita’i pulenu’uu ia Aperila 18, 2026, I Cambridge Massachusetts. O le autu o lana folasaga, “O Fa’atinoga Sili Nai Lo Fuafuaga Fa’ataoto.”

O nei fo’i avanoa ua fa’aagaaga lava mo tama’ita’i ua fa’aeaina i tofiga tau ta’ita’i o ma pulega o nuu ma a’ai i totonu o le Iunaite Setete. E ese mai lea ua fa’atulaga fo’i avanoa lelei mo ni fa’afesili i ala ma aiaiga fa’afaigamalo ma pulega o a’ai o loo latou fa’atautaia ma ala ua a’afia ai i latou o alaala ai.

O le Sosaiete o Tama’ita’i i tofiga tau Ta’ita’i [WIPC Women In Power Conference.] na fa’atula’ia lea i le tausaga e 2017, ma ua tapena e le Harvard Kennedy School ina ia fesoasoani atili i tina o lo ua tutula’i i tofiga tau Ta’ita’i o a’ai ma malo. Ua latou faamalo atu ai fo’i i a latou taumafaiga uma ua mae’a fa’atinoina, ae o se avanoa fo’i e mafai ona latou maua e faaleleia ai latou auaunaga i tulaga o le tausiga o le soifua maloloina lelei o tagata i o latou a’ai, fa’apea fo’i ma taleni eseese ua fiafia i ai tagata o latou a’ai .

E tusa ai ma se manatu fa’aalia o si ona uso o Fatima, sa ia fa’ailoa ai, “Ou te fa’afetaia lou vala’auina e avea ma pulenu’u i na a’ai tetele, Ou tatalo i le Atua ina ia fa’aopoopo le malosi ma le atamai e fa’atino ai ou tiute uma ina ia fa’atino ai faiva e te tautua ai mo tagata uma o lo’o aofia i lau pulega! Ia matua fa’ai’uina ou faiva!”

I lana tautalaga, sa ia fa’ailoa atu ai, “O le taumafaiga ina ia fa’atino au tautalaga ma fuafuaga fa’ataoto, o se mea tonu lea e mafai ai ona iloga lou malosi’aga tonu o lo’o mo’omia e lau pulega, ina ia mautu ma malosi e fa’aofi mai i totonu suiga e tatau ma lenei vaitau.

“O le avanoa lelei fo’i lea o le a mafai ona ou fa’aaogaina tatau e fa’amatala auiliili atu ai le matou galuega i Burnsville mo le silafia e le lautele.

Pe afai e te fia faitauina le saunoaga a le tama’ita’i Pulenuu ona e fesoota’i lea i le womeninpowerconference.org/ i le upega tafa’ilagi!

MONTANA TOILOLO - TA’ALO MO UCLA BRUINS:

O se tasi o alo o Amerika Samoa, Montana Toilolo o se tasi o alo o Amerika Samoa ua ta’alo nei mo le UCLA Bruins i lona tulaga o le Defensive Lineman, ma o lona tulaga fo’i lena sa ta’alo ai o ia mo lana a’oga Mater Dei High School i Santa Ana.

Mai ia Aperila 9, 2026 ua fa’amautu atili ai le filifiliga a Montana Toilolo e ta’alo mo le UCLA Bruins ma ua ia filifilia lea ‘au football mai isi ‘au sa latou fa’afeso’ota’ia maia o ia, i lona toe taimi a’o i ai lana a’oga Maualuga i Santa Ana. O isi ‘au sa latou manana’o ia Montana Toilolo e aofia ai Notre Dame, Miami, Oregon ma WA State University.

O lo ua fa’ailoa mai o lo ua mautu lana filifiliga lea ma ua filifilia o ia e le Head Coach a le UCLA Football Team, Bob Chesney.

Ua iloga le ta’alo a malosi o lenei atali’i o le atunuu, o ona matua e tupuga uma mai i Ameria Samoa, ma o le lelei fo’i o lana ta’alo ua mataituina ai o ia i so’o se taimi e ta’alo ai, e saosaoa tele fo’i lea alo, ma e lelei fo’i lana kami solo e fa’ase ai le tele o nisi e taumafai e pu’ea o ia i le taimi e na te maua ai le polo!

O lona umi e 6futu 3 inisi ae tusa ma le 260 pauna le mamafa. I fa’amaumauga mai ana ta’aloga ua iloga ai e 22 na pu’e na maopoopo lelei ona fa’atino 4.5 na pu’e na mamulu ma 3 taimi na mautu ai ana sacks i le tausaga 2025-2026.

O lo’o tula’i mai o ia i le 60 pitoaluga o defensive lineman i le Iunaite Setete atoa, ma o lo’o aofia o ia i le to’a 50 pitoaluga i le setete o Kalefonia lava ia.

Tatou patipatia le taumafaiga a lea alo o le atunuu, i lana taumafaiga, ma o le a matua matagofie fo’i ni taumafaiga a le fanau, pe a o’o ina maimoaina e i tatou a latou ta’aloga ua fa’atulaga mai latou Iunivesite o ta’a’alo ai nei.

TOFIA UIFAATALI AUMUA AMATA - SAUNOA FA’APITOA SIVA TELE ALE MILITERI:

Lagona le agaga fa’afetai ina ua fa’aeaina lo’u sui fa’atauva’a e tautala fa’apitoa e fa’alae’iauina le mamalu o e na tautua, ma i latou o tautua pea i le siva tele fa’aletausaga a le Vaega Au. O le fa’ailogaina fo’i lea o le atoaga o le 118 tausaga talu ona fa’atula’ia le vasega o Vaega Au Fa’aaagaaga a le Malo tele, poo le US Army Reserve i le Iunaite Setete o Amerika.

Fa’amalo atu i le vasega o tatou fitafita tuai o le vaega a le “9th Mission Support Command” o i latou sa tautua ma i latou o lo’o fa’auauina pea o latou faiva.

O lo outou faiva i le atuvasa Pasefika e matua aoga tele lava aua o lo’o outou puipuia ma taulimaina o tatou aseta sili ona tatou fa’apelepeleina. O lo tatou saogalemu o lo’o outou malupuipuia lea, fa’afetai galulue punoua’i.

A’o outou fa’atinoa o outou tiute masani i aso ta’itasi, ia outou mautinoa lelei, o outou o lo’o ua fa’amoemoeina o outou faiva ina ia malu puipuia taga soifua, meatotino, lumana’i o fefa’ataua’iga ae maise lava le saogalemu lautele o le tatou alamoana, ma o tatou laufanua, ma le moana sausau o si’omia ai!

Ia outou mautinoa lenei mea sili ona taua, a’o outou la’eia le toniga o lo’o ia te outou le mamalu atoa o le Malo tele o le Iunaite Setete o Amerika, ma o lo’o aofia i la outou puipuiga malu o outou uso ma tuafafine o galulue fa’atasi ma outou i aso uma, fa’apea ma o tatou pelega o aiga lautele, nu’u ma afio’aga, o tatou Ekalesia ma Itumalo ae maise o tatou faigamalo, o tatou aiga e mau atu ia te outou lea to’ovae!

O outou uma lava o “Toa Moni o Samoa!”

I so’u tofiga ua ou tautua ai i le Konekeresi e ave ai a’u ma Sui Taitaifono o le Veterans Affairs, Poo matupu uma ma Tautua eseese mo Fitafita Tuai, “Ou te taumafai malosi ina ia fa’aauau pea ona fa’aleleia atili le auaunaga toe taui mai a le Malo Tele i alamanuia e agava’a ai Fitafita tuai uma i lo tatou atunuu.”

“O ia alamanuia e aofia ai le malamalama lelei o i latou i polokalama uma ua tapena mo Fitafita Tuai ina ia fa’aleleia ni fa’aletonu na a’afia ai i latou a’o tautua, ina ia toe sologa lelei mafutaga ma aiga pe a oo ina toe taliu atu e toe mafutaga ma aiga.

E i ai mataupu ma polokalama e toe aoaoina lelei ai i latou, e le gata i lea ae o mataupu tau le mafaufau e toe tima’ia ai i latou ae maise lo latou tausiga lelei o le soifua maloloina, ae ua fa’atasia ma aiga.

A’o loma ai le fa’amau fa’ailogaina o le 250 tausaga talu ona mua’i fa’atula’ia vaega au, e ao lava ina tatou toe taga’i ma le alofa, i o tatou fitafita sa tauasaina mai le gasu o le tai taeao, ma soloa’i mai ai lo latou faiva autu, o le puipuigamalu o lo tatou saogalemu ma le to’afilemu.

I sui uma ua aofia ma i latou ua le pa’au mai i lenei fa’atasiga, tau ina ia outou mautinoa lenei mea, E taua tele la outou Tautua i lo tatou atunuu, ae maise le Iunaite Setete o Amerika atoa. O outou lava o matou “Toa o Samoa!”