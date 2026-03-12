TALA I VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

FA’ATE’A E LE KOMITI FA’AFOE A LE ASPA IA LANA PULESILI

O le aso Faraile o le vaiaso ua mavae, Aperila 6, 2026, sa fa’ao’oina atu ai e le Komiti Faafoe a le ASPA, i lana pule sili, le susuga ia Wallon Young, ia se tusi e fa’ailoa atu ai le fa’amutaina o ona tofiga fa’aleta’ita’i. Ma o lea tulaga, na fa’amaonia e le sui Taitaifono a le Komiti Faafoe a le ASPA, le susuga ia Tala Marcellus Uiagalelei, i le KHJ ma sa ia ta’ua le tu’uina atu o le avanoa ia Young in ia fa’amavae i le aso Gafua na se’i mavae atu.

E tusa ai ma ripoti na maua, e to’atasi le sui o le komiti fa’afoe a le ASPA, sa le’i sainia le tusi faate’a mo Young, o le susuga ia Tamaalemalo Tasi Mauga. Ae na saini uma e isi sui, na aofia ai Ted Le’iato, Douglas Buhr ma Jansen Poyer.

E to’afa sui fou o le komiti fa’afoe sa toe filifilia e le kovana, e aofia ai Talaimalo Marcellus Uiagalelei, Tamaalemalo Tasi Mauga lea ua sui tulaga ia Leilua Stevenson, o Douglas Buhr lea ua sui tulaga ia Fonoti Perelini ma Folasa Galeai, lea ua sui tulaga ia Afalava Eliki Afalava.

O Talaimalo, Tamaalemalo ma Buhr, na pasia ia Oketopa o le tausaga ua mavae, se’ia vagana ai Galea’i. Ae o Le’iato o lo’o fa’atalitali le toe fa’aulu atu o lona suafa e le kovana, i luma o le Fono mo le toe faia o ona iloiloga.

I le tu’ua e Young o le ta’ita’iga o le ASPA, ua filifilia ai e le komiti faafoe ia Buhr, e avea ma sui Faatonusili.

FAIA SE TAGI A LE TO’ALUA A AFA AH LOO E FAASAGA I LE ALII NA MALIU AI AFA

Ua i luma nei o le Faamasinoga Fa’aleitumalo, i le setete o Utah, ia se tagi a le tina ia Laura Ah Loo, faapea le tina a Afa, o Taupouga Folasa Samoa, e faasaga ia Matthew Scott Alder lea na molia i le maliu o lona to’alua, o Arthur ‘Afa' Ah Loo. O Ah Loo na maliu i le aso 14 o Iuni, 2025, i se savaliga fa’atu’i’ese na faia i le ‘a’ai i Salt Lake.

E silia ma le 300,000 ia se vaegatupe ua ta’ua i totonu o le fa’aupuga o le tagi.

Sa molia ia Alder i le moliaga o le fasioti tagata le fuafuaina, ia Tesema o le tausaga ua tuanai. E fa’atolu ona fa’apa e Alder o le fana, i se alii e suafa ia Arturo Gamboa, lea sa auai foi i le savaliga ma se la’au malosi. O le tasi o pulufana sa lavea ai Gamboa, ae sa mafai ona fa’asaoina o ia. Ae o leisi pulufana, na tau i le ulu o Ah Loo ma maliu ai.

O lo’o ta’ua i totonu o le tagi e faapea, sa mafai ona tu ia Alder i se nofoaga e mafai ai ona fa’apa lana fana aga’i i se pa sima, ae le o tagata feoa’i. O Alder sa faigaluega o se tasi o leoleo, e puipuia ia tagata na ‘auai atu i le savaliga tete’e, i lea aso.

MOLIMAU AMATA E FAATATAU I TALOSAGA TAU TUPE A AMERIKA SAMOA

O le aso Tofi o le vaiaso ua mavae (Mati 5, 2026), na molimau ai i luma o ta’itai faitulafono o le Komiti o Tupe Fa’asoasoa, ia le Afioga i le sui Faipule a Amerika Samoa, ia UIfa’atali Amata, e toe fa’amautuina ia talosaga tau tupe a Amerika Samoa ma ia fa’aalia lona agaga fa’afetai i le tele o saunoaga a mai i sui faitulafono e gafa ma le fa’asoasoaina o tupe feterale, e lagolagoina ai lana taumafaiga.

I le amataga o lana molimau, sa talosagaina ai e le Afioga Aumua Amata ia se tupe fa’asoasoa e $1 miliona, ina ia mafai ona u’una’ia ai i luga ia vaegatupe mo le fa’agaioia o le malo a Amerika Samoa, mai i le OIA. Afai ae pasia lenei fa’aopoopoga, o le a faapea ona maka ai le lonaa valu o fa’aopoopoga, talu mai le tausaga tupe 2018.

$3 MILIONA FA’AAGAGA MO LE ASCC MA A’OA’OGA

Sa faapea foi ona u’una’ia e Aata ia se gagana e fa’aalia ai se fuafuaga a le konekeresi, mo le fa’agaga o le $3 miliona mo le Kolisi Tu’ufaatasi a Amerika Samoa (ASCC).

Sa saunoa Amata i le sili ona taua o le fa’aaogaina o lenei tupe, e ala i a’oaga mo fanau talavou.