TALA O LE VAIFANUA

MASI’I MAI AUMALAGA EFKAS FA’ATULA’IA LALA I ALEXANDRIA, VIRGINIA

Na molimauina le fa’atula’ia o se lala fou o le Ekalesia Fa’apotopotoga Kerisiano i Amerika Samoa, i le a’ai o Alexandria, Setete o Virginia lea e I ai le Laumua o le Malo tele o Amerika, Washington DC.

O le aumalaga na masi’i mai a le EFKAS mai Pago Pago, Amerika Samoa, na masi’i mai ai le susuga le Taitaifono o lo’otula’i i lenei vaitau, Re.Elder Dr. Leatulagi Fa’alevao, Rev. Mario Lefiti, o lo ua filifilia e avea ma fa’afeagaiga taulagi i lea Ekalesia fou ma le Faletua., Le susuga le Failautusi a le Ekalesia o lo’o tula’i i lenei vaitau, Re. Nafatali Falealili, Ta’ita’ifono a le Au Toeaina Rev. Elder Dr. Liona Thompson. fa’atasi ai ma nisi sui tofia sa fa’atulaga e masi’i mai mo le fa’ataunu’uina o le fa’amoemoe tele, e fa’atula’ia ai lea lala fou i Alexandria lea setete o Virginia.

O le aso 14 o Fepuari na fa’ato’a fa’atula’ia ai loa lea fa’amoemoe tele ma na amata lava i le feiloa’iaga o Aiga o le susuga le Fa’afeagaiga tofia ma le faletua, o e ua tofia etauasuina le vai o le ola i lea Lala fou, faapea ma le itu o le Ekalesia i Virginia.

Na fa’auu ai fo’i ma i la’ua Rev. Mario Lefiti ma le faletua i lea lava sauniga.

O se mea fou lea ua faia fa’apea i se malaga e tasi ae fitu lelei sauniga tetele ua fa’ataunuuina ai:

1. Momoliga mai ole Faifeau e Aiga na lua ile Ekalesia

2. Fa’apaiaina Aulotu fou

3. Fa’auuina Tofi Faifeau

4. Fa’auuina o Tiakono Fou

5. Fa’aulufia le Ekalesia Fou I totonu ole Pulega

6. Fa’aulufia le Ekalesia Fou i totonu ole Matagaluega

7. Avea ma totino ole Ekalesia Faapotopotoga Amerika Samoa (EFKAS) Aoao.

O se sauniga na aluga lelei mea uma na fa’amoemoe e fa’ataunuu i lea sauniga mamalu ma le taua, ma o se aso fo’i sa saili i le Atua e le Ekalesia ina ia fa’ataunuu mea uma i le agalelei tele o le Atua Soifua.

Ina ua mae’a ia sauniga uma, ua lava tapena fo’i le Eklaesia mo le nofoaga e alaala ai le susuga le Fa’afeagaiga Faletua ma le Aiga. Na mae’a vaega uma ua mae’a aofia lea Ekalesia i le Pulega e latou te galulue fa’atasi ma ua mae’a fo’i ona avea i lato ma lala fou o le EFKAS i Amerika Samoa nei.

O le latou malumalu ua mae’a fa’amauina, ua fa’alauiloa “O le Ala O le Atua” ma ua amata ai fo’i latou sauniga i le Aso Sa na soso’o ai ma le latou fa’aulufalega!

I le talaaga ole Ekalesia tele, o se mea fou faato’a tupu lava lea o se mea fou i le EFKAS.

SIITIA TULAGA SENIOR MASTER SGT DESIRAE FAASAVALU - USAIRFORCE:

O se tasi o alo tamaitai o lo’o tautua i le Fuava’alele a le Malo tele, USAIrForce, ua fa’amanuiaina ana taumafaiga i ona tiute fa’atino ma ua si’itia ai fo’i lona tulaga i le vaega ‘au o tiute ai.

O le tama’ita’i o Senior Master Sgt Desirae Fa’asavalu o se alo e fa’asino ia Kuki ma Fa’aui Fa’asavalu o Nuuuli ma Tafuna, ma o loo tautua nei o ia i le Nofoaga a le Ea Fosi i Stuttgart, Siamani. Ua fa’apea fo’i ona suia ai ona tiute tauave i lea nofoaga lava a le USAir Force ma ua avea nei ma Superintendent, e na te fuafua ma faatulaga galuega fa’atino a le Fuava’alele i lea nofoaga i Siamani Europa.

Na fa’au’u mai Desirae Fa’asavalu i le tausaga 2009 mai le Laumua ole Toa i Tafuna. O le tausaga lava lea e tasi na malaga ese mai ai o ia ia Tesema e amatalia lana tautua i le Fiava’alele a le Malo Tele.

I lona lagona, o lana lea faaeaga ua ia ofoina e fa’amanatu ai lona tina, lea na fa’ato’a tu’ua le malo ia Tesema 2025, “E ui ina faigata, ae ua ou te iloa fo’i o se manuia lea ua ou maua mai le fa’amanuia o si ou tina peleina mo a’u!”

O ona tiute tauave ua toina mo ia e fa’atino e galulue fa’atasi ai le latou ofisa e avea o se taulamua i le fa’alauleleia o polokalama fa’atautaia fa’atasi, ia le fesopoa’i misiona o lo’o fa’atautaia i le taimi e tasi, ma ia aluga lelei mea uma! O le latou Ofisa o lo’o nafa ma le fa’ata’atiaga lelei o fuafuaga e faatautaia ai so’o se galuega fa’atino a le Fuava’alele, ma ua tatau ai ona matua mata’alia i latou uma o e galulue fa’atasi i le latou Ofisa Taiulu lea!

E moni ai le tala, “Ua pati taoto le Fe’epo aua ua ua au se taumafaiga a se tasi o alo na fa’alele mai le Laumua o le Toa, i lenei fo’i fa’aeaga ua ia talitalia!

Faamalo le tauasa ma le tautua matavela Senior Staff Sgt Desirae Fa’asavalu! Tau ina ia fa’atasi le Atua i fuafuaga uma o lou tula’i mai i le foe mua i ou tiute fa’atonu!