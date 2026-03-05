TALA I VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

TOE TAUVA AUMUA AMATA MO LE TOFI I LE KONEKERESI

Ua fa’alauiloa aloaia e le Afioga i le sui Faipule a Amerika Samoa, i le Konekeresi i Uasigitone, le Afioga Uifa’atali Aumua Amata, ia lona nofo sauni e toe tauva mo le tofiga, i le palota o loma nei.

Sa ia fa’aalia lona agaga fa’afetai i le Atua, mo le avanoa e auauna ai i le mamalu lautele. Ma ua na’o le Atua e na te fa’atonutonuina a tatou la’asaga, tu’uina mai lo tatou ola, enetia ma agava’a.

Na ia folafolaina mai ai lona naunautaiga e toe tauva, ina ia fa’aauauina lana tautua, e pei ona faia talu mai le amataga. Ma ua ia talosagaina ai le lagolago ma palota, mai i le mamalu o le atunu’u. Sa ia fa’aalia le faamanuiaina o ia, i le avea ma sui Faipule mo Amerika Samoa, i totonu o le Konekeresi. Ma o se tofiga, e na te le tu’u fa’atauva’aina le fa’atuatuaga ua tuuina atu ia te ia.

Na ta’ua foi e Amata le fa’ai’uga lelei ua mafai ona ausia. E pei o le polokalama o le Medicaid. Amata mai i le amataga o le tausaga tupe o le 2020, sa amata fa’amalosia ai se pili, na mafai ona si’itia ai le lagolago a le malo feterale, i le Medicaid, i le 83%. O se si’i pito sili ona maualuga i so’o se setete i Amerika.

Mo se taga’i mamao, ua faapea foi ona lagolagoina e Amata ia se pili e mafai ona ave’esea ai le taualuga o le Medicaid, ina ia aua ne’i toe tula’i mai se faafitauli i le lumanai.

Sa ta’ua foi e Amata, ia lona galue i lalo o ni Peresetene se tolu, faapea ma Fofoga Fetalai ‘ese’ese mai i pati e lua. Ae o lana taumafaiga, e le mo i latou, ae mo tagata o Amerika Samoa.

U’UNA’IA E LE OFISA O LE SOIFUA MALOLOINA IA TAGATA O LE ATUNU’U INA IA NOFO PUIPUIA I LE FA’AMA’I O LE RSV

Ua ripotia mai e le Ofisa o le Soifua Maloloina, ia le alualu i luga o le fuainumera o tagata o le atunu’u, ua a’afia i le fa’ama’i o le RSV (Respiratory Syncytial Virus), lea e tutusa ona auga ma le flu, e pei o le tale, isupe tafe, o le fiva ma o’o atu lava i auga tuga, o le fa’afaigata ona manava.

Ma o lea ua u’una’ia ai e le Ofisa o le Soifua Maloloina, ia le mamalu lautele, ina ia fesoasoani i le fa’aitiitia le pepesi o lenei faama’i, e ala i le fa’amama o lima i taimi uma, i fasi moli ma le vai, aemaise lava pe afai ua a’afia se tasi o le aiga, i auga o lenei ma’i. Afai e leai se fasimoli ma le vai, e mafai ona fa’aaoga ia ‘hand sanitizer’.

Afai ua maua i le tale m a le mafatua so’o, ia kava ia fofoga i se fasi pepa, po o totonu o le lima. Manatua e tu’u pepa e tale ma fogi ai isu, i totonu o lapisi.

Ia fa’amama lelei luga o fata ma so’o se nofoga i totonu o le fale, e pei o loka o faitoto’a, ki o moli, iPads, laptops ma telefoni feavea’i.

Afai ua e a’afia i lenei gasegase, ia taumamao ma isi. Po o le taumamao ma i latou ua a’afia i le gasegase. Mo le alo ‘ese mai i le a’afia o fanau iti, ia nonofo i le fale pe alo’ese mai nofoaga e iai tagata e to’atele.

TATALA ALOAIA OFISA A LE PATI TEMOKALASI

O se tala fiafia, a le Pati o le itu Temokarasi a Amerika Samoa, i le tatalaina aloaia o le latou ofisa i Tafuna, lea na aofia potopoto ai taitai o le Pati, o ona totino ma taitai o le malo ma le atunu’u.

O le susuga ia Ti’alemasunu Dr. Mikaele Etuale, sa avea ma fofoga o le afiafi. O le saunoaga faafeiloa’i, sa faaleoina e le Taitaifono o le Pati, ia Patrick Ti’a Reid, lea sa faaleoina ia le taua o lea fa’atasiga ma avanoa o lo’o i le lumanai. O le sui Taitaifono ia Aioletuna Sunia sa tapunia le polokalama o le afiafi, i lona u’una’ia o i latou uma na auai, ina ia o latou finafinau, ma galulue malolosi i fuafuaga uma a le Pati.

Sa mafai foi ona maimoa ia i latou, i se tautalaga faapitoa mai i le Peresetene o le Asosi o Pati Temokalasi i Setete i Amerika ma le Taitaifono o le itu Temokalasi i Nebraska, o Jane Kleeb, Sa ia fa’aleoina le agaga fa’amalo i le pati Temokalasi a Amerika Samoa, ona o lenei tulaga ua o latou ausia, ma faamautuina ai le lagolago fa’avaomalo mo le teritori.

Na fa’afofoga foi sui mai Amerika Samoa, i se tautalaga fa’amalo mai i le sui mai i le setete o Utah, le tamaitai o Verona Mauga.